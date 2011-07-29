Найбільш небезпечні шахти України

29 июля 2011, 19:52

За майже 20 останніх років Україна втратила приблизно 4 тисячі гірників. Лише вибухи на шести найбільш небезпечних об’єктах забрали 560 життів.

Аварія на шахті «Суходольська-Східна» стала приводом знову говорити, що багато вугледобувних підприємств в Україні потрібно закривати через те, що вони є нерентабельними і просто небезпечними. Проте значна частина шахт зараз перебуває в приватній власності, тому закрити їх просто так важко. Власники після кожної гучної аварії обіцяють провести ремонт та переоснащення рятувального обладнання в шахтах, але через певний час все це забувається, і в шахтах знову гуркотять вибухи та обвали.

Поки відомо, що метановий вибух на «Суходольській-Східній» вже забрав життя 17 гірників, ще 9 перебувають під завалами, доля їх поки невідома.

За час незалежності в українських шахтах постійно стаються вибухи та обвали. Програми закриття шахт впираються в те, що вони є профільними виробництвами в регіоні, і з їхньою ліквідацією там зросте безробіття і погіршиться економічна ситуація.

Хоча приклад політики Бельгії показав, що вугільні шахти, які раніше становили більшу частину промисловості двох провінцій, були закрити через часті аварії і невисоку рентабельність. На їх місці в 2008 році було відкрито національний парк, який приваблює туристів териконами. Але для того, аби здійснити це, країні знадобилося виділити більше $3 млрд. і працевлаштувати більшість населення проблемних областей.

Україна поки не може похвалитися такими успіхами. Вона продовжує експлуатувати шахти з середньою глибиною виробіток в 900 метрів під землею. Крім того, шахти часто обладнані застарілим устаткуванням і це призводить до нових вибухів та трагедій.

«Главред» склав перелік найбільш небезпечних шахт, які забрали чимало людських життів.

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1) За кількістю жертв серед гірників найбільш небезпечною вугільною шахтою в Україні є шахта імені Засядька (Донецьк). Цей вугільний комбінат, названий на честь колишнього міністра промисловості радянського союзу Олександра Засядька, став місцем смерті для 244 шахтарів. Найбільша аварія там сталася в грудні 2007 року, коли в одному з пластів вибухнула повітряно-метанова суміш. Загинув одразу 101 гірняк. Наступного місяця там же загинуло ще 6 рятувальників. До цього шахта відзначилася тим, що під час двох аварій гинуло по 50-55 шахтарів одразу. Не дивлячись на це, її поки не збираються закривати, навпаки, держава хоче приватизувати її для подальшого викупу приватними інвесторами. Зараз вона входить в орбіту інтересів народного депутата Юхима Звягільського, її колишнього директора.

 

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2)  Другою шахтою за кількістю жертв є найглибша вугільна шахта світу – імені Скочинського в Донецьку. Видобування вугілля ведеться там на глибині в середньому 1300 метрів, тому й температура вугільних пластів вище, ніж у схожих умовах. Крім того, порода може одразу викинути велику кількість метану та вугільного пилу. В квітні 1998 року там одразу загинули 63 гірники. Потім були ще три великі аварії з викидом метану. Усього за часи незалежності там загинуло 88 гірників.

 

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3) На шахті імені Баракова сталася лише одна велика аварія – але одразу з 81 жертвою. Причина – роботи на стрічковому конвеєрі з використанням зварювання та порушенням техніки безпеки. За місяць до цього державна комісія виявила більше 2 тисяч порушень в роботі шахти, проте її не закрили.

 

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4) Передостанній вибух на шахті Суходольська-Східна стався 29 липня 2011 року. В результаті нього загинуло 17 гірників. До цього шахта вже відзначалася поганими умовами та аваріями. 1992 року там стався вибух метану і загинуло 63 людини. Ця шахта вважається однією з найбільш небезпечних в донецькому вугільному басейні. Загалом там загинуло 80 гірників.

 

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5) Краснолиманська шахта забрала життя 42 гірників. Хоча поки визнається однією з найбільш успішних та найбільших вугільних виробіток в Україні. Найбільша аварія там сталася в липні 2004 році, коли через вибух метану загинуло одразу 37 гірників. Після цього відбулися ще кілька менших аварій.

 

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6) У липні 2002 року до списку найбільш небезпечних увійшла шахта «Україна». Там виникла пожежа і гірників накрило димом. Індивідуальні дихальні апарати не допомогли, 35 гірників загинули. Це була одна з найбільших пожеж в шахтах, яка не була викликана метаном і не призвела до вибухів.

 

За даними незалежного експертного Центру рятувальників в США, в незалежній Україні відбулося більше 900 підземних пожеж та майже 50 вибухів. Загинуло близько 4000 тисячі гірників.

фото: msnbcmedia.msn.com, miningwiki.ru

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