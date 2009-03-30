Подписание газовой декларации в Брюсселе означало ряд интриг, которые «Главред» попытался расплести в ходе круглого стола «Газовый прорыв в Брюсселе.

Украина между молотом ЕС и наковальней России»



Юрий Романенко. Добрый день, уважаемые журналисты! Наша сегодняшняя тема: «Газовый прорыв в Брюсселе. Украина между молотом ЕС и наковальней России». Мы пригласили экспертов, в общем-то, из таких двух сфер, одна — газовая, вторая — внешнеполитическая. У нас в гостях Константин Бородин, Александр Тодийчук вам всем хорошо известный, а также господин Григорий Перепелица.



Итак, вы хорошо знаете, что в понедельник правительство Украины, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк в Брюсселе подписали декларацию о модернизации газотранспортной системы Украины. С украинской стороны ее подписала Юлия Тимошенко. Как говорится в тексте декларации, Украина обязуется создать прозрачный газовый рынок, в том числе обеспечить операторам транзита возможность действовать на коммерческой основе. Одним знаковый пунктов этой декларации является перспектива разделения НАК «Нефтегаз» и «Укртрансгаз», который будет в общем-то обеспечивать транзит российского газа в Европу, и собственном сам НАК «Нефтегаз» с его всеми долгами, пассивами и так далее. Сами россияне, как вы знаете, отказались подписывать эту декларацию, даже покинули это заседание. И после этого начался скандал со всеми известными заявлениями Путина, Медведева.



Скандал сам по себе интересен тем, что и российские эксперты, и тот же Голубев — зампред «Газпрома», который присутствовал на заседании, заявил, что в общем-то декларация несет декларативный именно характер, и те люди, которые ее подписали могут в будущем выглядеть смешно.



Тем не менее, достаточно жесткая реакция, многие европейские СМИ назвали ее даже истеричной свидетельствует о том, что, в общем-то декларация все-таки, скорее всего, выйдет за рамки декларативности. Прежде всего, тут дело не только в цене на газ для европейского потребителя, но и в том, что те инвестиции, которые были обозначены в декларации, сокращают шансы получения кредитов для альтернативных маршрутов, которые предлагаются российской стороной, в частности речь идет о «Южном потоке» и «Северном потоке». Украинские политики открыто заявляли о том, что в случае модернизации ГТС, украинцы могут составить открытую конкуренцию «Северному» и «Южному» потокам, и более того, создается угроза, что в условиях кризиса, который сейчас имеет глобальный характер, россияне просто могут их не достроить.



Поэтому, давайте попытаемся разобраться, что же на самом деле произошло, что получает и что теряет Украина от подписания данной декларации о модернизации ГТС? Какая судьба ждет альтернативные газопроводы, тот же «Северный» и «Южный» потоки? Ну, и естественно, каким образом это соглашение будет влиять на российско-украинские отношения, которые, судя по всему, входят в очередной такой кризисный этап? Посмотрим, насколько он будет длительным, но в любом случае напряжение уже появилось. Начнем, наверное, с господина Тодийчука.



Александр Тодийчук. Дякую. Я думаю, що вже досить багато сказано, по цьому питанню є багато думок, і вже кореспонденти, які багато працюють у цій темі, вони вже знають про багато таких матеріалів. Я хотів би, можливо, так в цілому виразити свою думку, а вже по конкретних питаннях, висловлюватися вже більше детально.



По-перше, це дійсно декларація про наміри, і треба ставитися до цього матеріалу як до декларації. І якщо Росія, з одного боку, каже, що це лише декларація і давайте на неї не звертати увагу, то чому тоді така жорстка реакція, з іншого боку. Тобто, тут теж немає визначеності. Ну, скоріше за все, що сценарій був передбачений російською стороною один, а пішло воно трошки за іншим сценарієм. Я думаю, що українські лідери дещо поспішили зі своєю заявою про те, що ми готові збільшувати пропускну спроможність системи. Питання зміни вантажопотоків якраз, я думаю, мало би обговорюватися саме за участі росіян.



Ну, це найбільш болюча тема для росіян, я погоджуюся з вашою позицією, що це певна може бути альтернатива «Північному» та «Південному» потокам. І якщо відкинути геополітику, відкинути стратегію компаній, за умови, що українська газотранспортна система працює надійно, прогнозовано, передбачувано, то це найбільш хороше вкладання коштів. Тому що, вклавши менше 10 мільярдів євро, можна отримати нові потужності, і це набагато буде ефектніше з тієї точки зору, що тарифи будуть меншими, оскільки є вже готові підземні сховища. Тобто це вже такий комплекс позитивів, порівняно з Північним потоком, вартість якого близько 20 мільярдів євро, Південним потоком вартість якого близько 25 мільярдів євро. І сьогодні в умовах всесвітньої фінансової кризи, звичайно, що той, хто платить податки, чи навіть компанії зі свого ресурсу газові європейські довго будуть зважувати перш, ніж інвестувати свої кошти. І тут Україна отримала свій шанс.



Але що таке декларація? Повернемося до декларації. Декларація — це наміри, але, я думаю, що як перший крок, це все-таки позитив для України, тому що ми отримали можливість рухатися вперед. Я погоджуюся з тим, що це так, як колись в школі вчили, що «я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин», і хто раніше вчився в школі, це пам’ятає. В даній ситуації ця декларація, якщо вона дозволить модернізувати українську НАК «Нафтогаз» і виділити газотранспортну систему, поставити надійну систему обліку, то це вже буде дуже гарним позитивом для нашої країни, в першу чергу. Ну, і гроші повинні почати надходити, і треба все-таки щоб дійсно вони не відволікалися частиною на загальнодержавні потреби, нецільове використання цих коштів. Той звіт, який був останній від НАК, звичайно, можливо, він там занадто оптимістичний, зараз у ньому видно, знаєте, таку гарну упаковку, бантик такий і все інше, і там написано, що нам надається понад 11 мільярдів гривень прибуток попереднього року від «Укртрансгазу». Та з таким прибутком сьогодні в Європі можна залучити будь-які інвестиції, за умови, що цей прибуток має право ним розпоряджатися сама компанія.



Але оскільки у нас одна з найбільш необ’єктивних податкова система, ця система, в якій сьогодні працює НАК «Нафтогаз», ми колись, я про це вже декілька разів говорив, порівнювали, коли я ще був в «Укртранснафті». Якби НАК «Нафтогаз» і його дочірні компанії працювали, наприклад, у Росії, платили б у два рази менше податків. Якби, наприклад, у Польщі, в їхній податковій системі, платили б у три рази менше податків. Для будь-якого уряду, я не хочу говорити тільки про останній уряд, це дуже велика спокуса у державній компанії просто взяти з кишені ці гроші, покласти у бюджет і закрити багато якихось проблем. Механізми наповнення бюджету дуже важкі, й дії наших урядів усіх, я не говорю лише про останній, були досить непрофесійні, і тому була така спокуса, і була така можливість. І це було великим горем для НАК «Нафтобазу» і для «Укртрансгазу», в тому числі. Щорічно від необхідного обсягу у відновлення, у модернізацію газотранспортної системи виділялося щонайбільше 25-30% від того, що потрібно. Чому і з’явилася ця необхідність термінового вкладання двох з половиною мільярди євро, це просто, щоб закрити оцю прогалину, яка створилася за останні роки виведення системи з кризи.



Мало того, ці кошти, які навіть уже йдуть на відновлення системи, та вже з’являється цей сірий такий, непрозорий сектор, де відволікається ще велика його частина, там різні дані ходять, десь 25 — 30%. Але це, як кажуть, нехай компетентні органи визначають, скільки коштів не досягають мети, які виділені на відновлення газотранспортної системи.



Отже, якщо підбити підсумок, я не хотів би дуже багато часу забирати, хотів би тезово. Декларація досить позитивна, вона може мати хороше майбутнє, це мало не останній шанс створити майбутнє для української газотранспортної системи. Хочу сказати, що уряд України, влада України, НАК «Нафтогаз» поставили перед собою надзвичайно важке завдання і його треба подолати. Його можливо подолати, але зважаючи на те, що НАК «Нафтогаз» має надзвичайно багато кредитів, хоча є й реструктуризація системи цих боргів і таке інше, виведення окремого господарюючого суб’єкта «Укртрансгаз» буде надзвичайно важким. Тому що ці питання треба погоджувати з тими, хто надавав кредити, або хто реструктуризував якісь борги на майбутнє. З іншого боку, я не думаю, що раптом там щось помірялося і ці люди, які пов’язували свої якісь непрозорі бізнесові інтереси з НАК «Нафтогазом», так без бою закриють джерело своїх прибутків, у тому числі й таких сумнівних. Тобто боротьба буде дуже велика, дуже потужна й досить серйозна. Але сьогодні створили шанс врешті-решт це питання закрити.



Питання лічильників. Я погоджуюся повністю, що скільки раз нам уже та ж сама російська сторона звинувачувала, що там «украинцы тырят газ», ми пам’ятаємо ці вислови й таке інше, є міжнародна практика, коли ставляться лічильники, і сьогодні під Києвом уже уклади декілька десятків мільйонів євро дві сторони — Європейський Союз і НАК «Нафтогаз», побудували першу чергу східноєвропейського метрологічного центру, який має обслуговувати всі ці лічильники, визначати кількість і якість газу. У нас про якість газу ніхто нічого не говорить, а це теж зазвичай велика проблема. У нас в одній системі рухається два типу газу, з різницею в ціні майже в десять разів. Формально, скажімо, якщо базова ціна чотириста п’ятдесят доларів за тисячу кубометрів того газу, яка підписана постачається Росією, і десь 35-40 доларів внутрішня ціна українського газу, який продається на ринку. Тут багато спокус, і звичайно навести тут лад за допомогою лічильників, у реальному часі не дати змоги перетіканню цих газів, це надзвичайно важлива справа.



Реакція Росії, починаючи від того, що ми Європу залишимо, підемо на інші ринки, це суто емоційні такі завдання, але вони дуже часто є й елементом такої більш продуманої гри. Все одно треба буде сідати всім за стіл переговорів і з тим, щоб сісти, треба підігріти цю атмосферу, створити певні настрої, певний фон, на якому будуть продовжуватися ці всі переговори. Я думаю, що ми повинні поставитися до цього з розуміння. Те, що треба сідати з росіянами за стіл переговорів, — це сто відсотків, те, що стосується транспортування нових обсягів газу, — це треба вирішувати тільки за участі Росії. Ну, а все решта, я думаю, воно має позитив. Єдине, що Україна має дуже поганий досвід, я скажу відразу, що ми підписали цілу низку досить непоганих протоколів про наміри, меморандумів тощо, але коли доходить до виконання, ми дуже важко їх виконуємо. Нехай би, починаючи з цієї декларації, ми зуміли б змінити ці негативні свої звички і тенденції, і досягли б усе-таки позитивних змін у вирішенні газового питання, яке, починаючи від створення зовнішнього іміджу України, навіть і внутрішнього. То це збільшує розкол між Президентом і прем’єром, то вони потім літають в одному літаку, дай Бог, щоб і вони вже дійшли в цьому питанні позитиву. Дякую.



Юрий Романенко. Спасибо. То есть, ваше резюме такое позитивно?



Олександр Тодійчук. Це створений хороший шанс. Але чи скористуємося ми цим шансом, це вже інше питання.



Юрий Романенко. Хорошо. Хотел бы те же вопросы задать Константину Бородину, потому что, думаю, он не со всем согласится.



Константин Бородин. Можете повторить вопросы, потому что я их пропустил?



Юрій Романенко. Що отримує та що втрачає Україна від підписання декларації про модернізацію ГТС? Доля Північного та Південного потоків у контексті підписаної в Брюсселі декларації? Потому что, если эта тема будет развиваться, то она окажет непосредственное влияние на эти проекты. И как подписанные соглашения повлияют на российско-украинские отношения?



Константин Бородин. Что мы получили и что мы потеряли? Мы ничего не получили и ничего не потеряли. По результатам брюссельской конференции, я считаю, что в наш политический оборот нужно ввести политический термин «брюссельская лапша». Декларация не содержит ни одного письменного обязательства Европейской комиссии, европейских банков, либо любой другой стороны, кроме украинской, касательно не только сроков предоставления денег, но и потенциального согласия их предоставления. Более того, у меня возникает такое впечатление, что европейская сторона просто подыгрывала украинской стороне в ее стремлении отпиариться на газовой теме. Тема была совершенно не проработана украинскими властями и представлена максимально непрофессионально.



Приведу буквально два-три факта, подтверждающие мои слова. По тексту совместного заявления или совместной декларации, постоянно упоминается некая украинская «Газотранзитная система». В Украине отсутствует «газотранспортная система, которая представляет собой целостный комплекс, используемый как для транзита газа, так и для поставки газа внутренним потребителям. И невозможно разделить транзитную составляющую и составляющую, используемую для обеспечения внутренних потребителей. «Газотранзитной системы» в Украине нет. Газотранзитная система — это отдельная труба, идущая через территорию страны, без ответвления к своим потребителям. У нас такого нет, это первое.



Во-вторых, за понедельник мы услышали три разные цифры объема средств, необходимых Украине для не то реконструкции газотранспортной системы, не то для ее расширения. Изначальная цифра, которую мы слышали, это два с половиной миллиарда евро, кстати говоря, правительство сначала говорило, что оно эти средства оно рассчитывает получить, как донорскую помощь, то есть безвозмездно. Затем у нас была озвучена цифра в 2 миллиарда 800 миллионов долларов, а закончилось брюссельское событие, «брюссельская лапша» закончилась тем, что Юлия Владимировна произнесла цифру 5,5 миллиардов долларов. Как средства, необходимые не только для реконструкции ГТС, но и для расширения ее мощности на 60 миллиардов кубометров в год. Скажу вам, что единственная программа, серьезная программа реконструкции газотранспортной системы была разработана в дочерней компании «Укртрансгаз» в сентябре 2006 года и тогда же в сентябре утверждена правлением «Нефтегаза Украины». Она предусматривала комплексную реконструкцию двух из четырех основных магистральных газопроводов, которые проходят по территории нашей страны, — газопровода «Союз» и газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», предусматривала без расширения мощностей частичную реконструкцию. И тогда, в ценах 2006 года, она была оценена, как 4,6 миллиарда долларов.



Возможно, цены 2006 года и сегодняшние кризисные цены приблизительно совпадают, и сегодня стоимость этих капиталовложений по-прежнему оценивается, как 4,6 миллиардов долларов, но в любом случае это не стыкуется ни с одной из цифр, названных правительством и украинской властью в Брюсселе. Если же речь идет о расширении мощности газотранспортной системы Украины на 60 миллиардов кубометров, то затраты на это я бы оценил, как 12 — 14 миллиардов долларов для расширения мощности на 60 миллиардов кубометров.



Что касается, якобы, привлечения средств не то европейских правительств, не то европейских банков, не то европейских газовых компаний. Газовые компании давайте отметем сразу, газовые компании у нас не занимаются кредитованием, они занимаются газовым бизнесом. Абрам не дает кредитов, а банк не торгует семечками.



Что касается международных финансовых организаций, а не европейских банков, как это записано в тексте декларации. Если внимательно почитать текст декларации, вот он передо мной, то здесь предусмотрено без каких-либо дат в разделе «Наступні кроки», предусмотрено следующее: «Єврокомісія, уряд України та кредитори співпрацюватимуть з метою створення групи технічної координації», первий пункт. Неизвестно, когда будет создание. Второй пункт, следующий за этим, — «Група технічної координації розробить комплексний бізнес-план здійснення модернізаційних заходів». Опять же, без даты. О чем нам это говорит?



Доповнення із зали. До кінця 2009 року.



Константин Бородин. Нет, 2009 год — это пункт 7: «Обязательства правительства Украины», где записано, что «уряд України розробить не пізніше кінця 2009 року програму реформування газового ринку». Про модернизацию здесь ничего нет, а реформирование газового рынка — это разделение НАК «Нефтегаза Украины» на транспортирующую организацию и торгующую, либерализация газового рынка, вот такое. Это совершенно разные вещи. Так вот, непонятно, когда будет «розроблений комплексний бізнес-план здійснення модернізаційних заходів». Тут написано черным по белому. То есть, бизнес-плана нет, тогда о чем можно говорить с банками? Если банкам невозможно сказать: а) сколько нужно денег; б) куда эти деньги будут вкладываться и с) когда эти деньги банкам вернутся. На мой взгляд, понятно.



Что еще я хотел сказать по этому поводу? Самое парадоксальное в этой ситуации, что в декларации правительство Украины принимает на себя обязательства сделать из «Укртрансгаза» или другого оператора газотранспортной системы самодостаточную организацию, которая функционирует на коммерческих основах. То есть, нормальную компанию, которая осуществляет транспортировку газа, зарабатывает прибыль, и эту прибыль реинвестирует в газотранспортную систему. Так, как все это происходит в любой европейской стране. Хочу подчеркнуть, что и сегодня у нас «Укртрансгаз» является высокоприбыльной организацией. «Укртрансгаз» при нынешних тарифах на транзит, которые действуют в стране с 2006 года, зарабатывает ежегодно порядка миллиарда долларов чистой прибыли. Миллиард долларов чистой прибыли! Из которых изымается в бюджет в виде налогов прямых на «Укртрансгаз», либо изымаются в «Нефтегаз», а уже из «Нефтегаза Украины» изымаются в бюджет. Если мы принимаем на себя обязательства из «Укртрансгаза» сделать коммерческую организацию, а для этого нам надо привлечь кредит, то, может быть, нам надо сделать проще. Может, нам сразу сделать из «Укртрансгаза» нормальную компанию, деньги, которые она зарабатывает позволять «Укртрансгазу» вкладывать в газотранспортную систему. Тогда нам не нужен вообще этот кредит. Почему мы всегда должны идти куда-то за рубеж, кому-то давать обещания жить жизнью нормальной страны, позволять компаниям работать, как компании, а не как очередной налоговой или очередной таможенной, задача которой собирать деньги и передавать правительству. Для чего нам идти и давать обещания, если у нас «золотая жила» в наших руках? Просто мы ее неправильно используем. Вот основной вопрос, который я лично для себя вынес по результатам Брюссельской конференции.



Возвращаясь к вопросу, что получили? Ничего не получили, и ничего не могли получить. Не дадут нам денег, потому что мы для этого не разработали бизнес-план и не дадут нам денег кроме этого еще и потому, что кризис затронул не только нашу страну, но и Европу. Начинали с разговора о предоставлении европейских кредитов еще в 2006 году, но тогда ситуация была другая, и тогда Европа действительно могла вложить какие-то деньги. Сегодня ситуация другая.



Что касается перспектив реализации «Северного» и «Южного» потоков. Тут я хотел бы сказать пару слов о позиции российской стороны, как мне она видится. На мой взгляд, позиция российской стороны, в первую очередь, вызвана непониманием, неприятием происходящего, и соответственно нежеланием быть втянутым в эту игру. Представим себе, поставим себя на место россиян. Вот мы, Украина, крупный производитель пшеницы, зерна, некогда житница Европы и, может быть, мы когда-нибудь к этому вернемся, и когда-то снова будем житницей Европы. Представим себе, что какой-либо наш сосед, например, Румыния, договорилась с Евросоюзом о строительстве терминалов для перевалки европейского зерна, нас забыли спросить об этом. Какой может быть наша реакция? Нам это странно и непонятно. Не будем забывать о том, что если мы расширим нашу газотранспортную систему на 60 миллиардов кубометров, а с российской стороны не произойдет аналогичного расширения, то наши 60 миллиардов кубометров дополнительных мощностей просто не смогут принять этот газ. Потому что диаметр трубы, условно говоря, с российской стороны остался старым, и он меньше. Зачем модернизировать тогда без России, зачем расширять мощности? Это совершенно невозможно. Приходится говорить азбучные истины о том, что бизнес в сфере транспортировки газа и энергоносителей возможен только при гармонизации интересов трех сторон: поставщика, получателя и транзитера. Если в нашем случае проигнорированы интересы поставщика, он просто поставит энергоресурсы в другом направлении.



Я думаю, что эти игры между Украиной и Еврокомиссий в Брюсселе, они дадут новый стимул для реализации «Южного потока», строительство которого еще не началось, более того они подстегнут реализацию Североевропейского газопровода, который уже активно строится по территории Российской Федерации. Позиция российской стороны будет заключаться в том, чтобы активизировать строительство этих газопроводов. Хочу сказать, что в отличие от украинского проекта, Североевропейский газопровод строится на основании межправительственных соглашений между Россией и Германией, строится за средства европейских реальных коммерческих банков, а не международных финансовых организаций, подобных Мировому банку. Кроме того европейские, реальные европейские газовые компании законтрактовали покупку газа именно с этого направления — Североевропейского газопровода у «Газпрома», начиная с 2013 года. Поэтому, подводя итог, к сожалению, пропиарившись на Брюссельской конференции в понедельник, украинская власть реально создала дискомфорт у одного из наших ключевых, как у государства, партнеров — у Российской Федерации. Грубо говоря, мы подергали за усы «российского медведя», в результате разозлив его, мы получим меньше шансов для транзита российского газа в будущем.



Юрий Романенко. Спасибо большое господину Бородину. Я хотел бы задать дополнительный вопрос. Вот вы сказали о том, что россияне с немцами будут строить «Северный поток», появляются какие-то перспективы для «Южного потока», но в то же время в Сочи Путин отметил, что главным залогом успеха инвестиций в украинскую газовую инфраструктуру, как написано в декларации в Брюсселе, может быть только объем прокачки газа. Совершенно очевидно, что такой объем прокачки газа необходим для «Северного» и для «Южного» потоков. При этом по итогам февраля, россияне уже зафиксировали, произошло резкое падение объемов закупки того же газа в Европе, там где-то на 44%, что привело к резкому падению в целом экспорта российского на 50%.



Та же Меркель вчера сделала очень серьезное заявление относительного того, что кризис в Германии закончится не скоро, Германия выйдет из кризиса только через десять лет, и в общем-то это очень серьезная заявка, поскольку это означает, что фактически Европа, а Германия является двигателем Европейского Союза, она входит в состояние депрессии. Это уже реальное проявление как бы, как минимум, там уже серьезная рецессия. А если смотреть аналитически на происходящее в мире, то мы понимаем, что депрессия закончится не через год и не через два.



В этой ситуации объективно посмотреть, имеет ли смысл вкладываться вот в такое вот расширение газопроводов в Европу? У всех недостаток капитала сейчас - и в Европе, и в Штатах, не говоря уже о нас или России. В общем-то в этих условиях строительство объемов газопроводов под объемы, которые в ближайшей перспективе абсолютно точно не будут потребляться, является ли это коммерчески выгодным предприятием? Это вопрос к господину Тодийчуку и господину Бородину.



Вопрос из зала. Можно я еще уточню вопрос. Вы сказали, что законтрактовано компаниям газ из Североевропейского потока. Кто конкретно уже заплатил, чтобы покупать газ на еще недостроенных газопроводах?



Константин Бородин. Актуальную детальную информацию легко найти на сайте Североевропейского газопровода, который открыт в Интернете. Насколько я помню, я читал, что контракты на закупку газа у «Газпрома» с Североевропейского газопровода подписали немецкая концерны «Винтерсхал», «Эонрургаз» и «Газ де Франс» — это три крупнейших покупателя российского газа в Европе на сегодняшний день.



Что касается вопроса Юрия, если можно, я начну. Смотрите, Юрий, вот исходя из вашего вопроса, мы вот говорим о расширении газотранспортной системы Украины на 60 миллиардов кубометров, как о чем-то реальном. Нам нужно понять, что это фантом, это такой же мыльный пузырь, каким был…



Юрий Романенко. Я признаю это как в отношении украинской ГТС такие планы, так и в отношении «Южного потока» и «Северного потока». В этих условиях как бы, как минимум, сомнительными становятся такие амбициозные планы строительства сразу стольких газопроводов. На такое количество газа в нынешних условиях просто не будет спроса.



Константин Бородин. Что касается расширения украинской газотранспортной системы, то это дело не ближайшего десятилетия. Во-первых, у нас нет понимания, как мы будем это расширять. Во-вторых, у нас нет на это средств, и те средства, которые запрашиваются правительством Украины совершенно не стыкуются с затратами, которые реально необходимы на реализацию этого проекта. Поверьте мне как человеку, который не один год проработал в нефтегазовой отрасли. Что касается перспектив Североевропейского газопровода, в него уже вложено такое количество средств, что, я считаю, что он будет достроен. По крайней мере, первая нитка к 2013 году. Что касается второй нитки, прогнозировать тяжело, действительно это зависит от динамики потребления. «Южный поток» тоже под большим вопросом, но из тех проектов, которые сегодня реализуются, наибольшие шансы построиться в график это у Североевропейского газопровода.



Что касается падения объемов потребления российского газа в Европе, которое произошло, то статистика, которую вы назвали, это за два месяца: за январь и февраль. Мы помним, что у нас было в январе, когда пятнадцать дней не поставлялся российский газ через территорию Украины, и поставки шли только через «Голубой поток» и через территорию Белоруссии и Польши, а также из Финляндии, но там немного.



Юрий Романенко. Но в феврале произошло еще большее падение, более чем на 20%.



Константин Бородин. Нет, в феврале большего падения не произошло. В феврале падение потребления было меньше в основном по двум причинам. В первую очередь, в большинстве экспортных контрактов «Газпрома» предусмотрена возможность недовыборки объемов в размере двадцати процентов от законтрактованных объемов поставки, во-вторых, ну, мы уже входим в такие достаточно глубокие подробности, но контракты «Газпрома», скажем, со Словакией, они зеркальные. Контракт на поставку газа «Газпромом» в Словакию оформлен по принципу: «бери или плати», то есть предусматривает штрафные санкции за недовыборку газа, в то же время контракты на транзит через территорию Словакии подписан на принципах: «качай или плати». То есть, если поставщик недопоставил для транзита там заранее заявленный объем газа, он тоже обязан платить штрафные санкции. Воспользовавшись перебоями с транзитом газа в январе, европейские компании обсудили с «Газпромом» и в основном договорились о возможности снизить объемов закупки газа сверх оговоренных двадцатипроцентных вот этих квот, в обмен на невыставление штрафных санкций за недопоставку газу на транзит в январе. Это достаточно сложно, но, в общем-то, потребление газа действительно присутствует в Европе.



Юрий Романенко. Господин Тодийчук, ваш комментарий.



Александр Тодийчук. Я постараюся дуже коротко відповісти не деякі питання, які поставив колега. Газотранспортна система і газотранзитна система, яка різниця? Я би не підходив тут вибірково. Я теж працюю в цій галузі з 1978 року, і я би не ставив таку межу. Тобто, можна або механічно вирішити це питання, тобто от є трубопровід, який окремий, іде тільки транзитом через Україну та постачає газ до країн Європейського Союзу, і паралельно йому йде так званий розподільчий трубопровід, який теж виходить з Росії, качає ті обсяги, які відведені, продані для використання в Україні, і розподіляє цю мережу. Ну, ви так собі уявляєте? Є інша система, яка працює в світі так само, як і в Україні, коли стоїть система лічильників, які чітко відслідковують, куди який газ іде, включаючи наш внутрішній газ, який має зовсім іншу ціну, про це ми вже говорили. Тому, я думаю, що система моніторингу обсягів і якості газу дозволить дати відповіді на всі питання. І тут газ не буде зникати, тобто будь-яке відгалуження від газопроводу, воно йде в обліку, виходять показники на центральну диспетчерську систему, і ми відслідковуємо всі газові потоки.



Інше питання — різні цифри. Там звучать на модернізацію 2,5, 6 мільярдів… Так, вони різні, тому що якби різні завдання ставляться. 2,5 мільярди — це перша цифра, яку визначили за результатами технічного аудиту, який виконали німецькі компанії від імені Європейського Союзу уже три роки тому. Вони визначили, ми про це говорили, для того, щоб привести до незворотності, тобто газотранспортна система, на жаль, виснажується та деградує, тому що кожен рік на її підтримання, на подовження її діяльності повинні виділятися певні кошти, але таких коштів виділялося менше. Для того щоб догнати до планових ремонтів, потрібно витратити 2,5 мільярди євро, все інше — це вже інші завдання, ну, відповідно й інші цифри, які ставить перед собою українська сторона.



Відсутній бізнес-план. Так, але це був просто протокол про наміри, зібралися ці люди, ці компанії, які потенційно вирішували. Я не виключаю, що могло бути таке рішення, що Європейський Союз сказав, що, ви знаєте, що ми будуємо «Північний» і «Південний» потоки, і ми нічого в майбутньому не пов’язуємо з українською газотранспортною системою, і тоді перед нами будуть зовсім інші питання з іншим бізнес-планом — забезпечити свої власні потреби, внутрішні. Отже, це протокол про наміри співпрацювати разом, у тому числі й у розробці бізнес-плану.



Далі, про 12-14 мільярдів. Ну, про це я вже сказав, що Україна повинна брати участь в цьому. Тобто Європейський Союз бачить на першому етапі своїх 2,5 мільярди, якщо буде поставлено завдання, і якщо сьогодні Європа має три альтернативи, чотири навіть, або навіть п’ять: це «Північний потік», ми нічого не говоримо сьогодні про газотранспортну систему, яка йде через Білорусь і Польщу, і, я думаю, що «Північний потік» є більшою загрозою цій системі, тому що він практично виводить газ, у першу чергу, на ринок, який отримує сьогодні газ через білорусько-польську газотранспортну систему, скажімо так. І наш найбільший конкурент — це «Південний потік». Але ще й «Набукко», зараз якби це відтермінували, тому що не вистачає ресурсу на сьогодні, але, я думаю, що у майбутньому це буде вирішено.



Що стосується в цілому обсягів споживання. Ми ж читаємо всі пресу, звіти Європейського Союзу, що там відбувається. Сьогодні чітко є команда урядам Європейського Союзу не збільшувати свою залежність від постачання енергоносіїв, до яких входять і газ, і нафта, а кращий варіант, це зменшувати, і сьогодні це працює. Включаться, розконсервовуються атомні станції, які були виведені свого часу, включаються інші види енергії, є великі розрахунки, в тому числі й на Україну, що ми зможемо експортувати електроенергію, яка буде заміщувати енергію, енергоносієм якої є газ і таке інше. Тобто це комплекс і така дуже широка система. Я думаю, що не виключається такий варіант, що зваживши всі ці, він, звичайно, такий дуже бажаний тільки для нашої сторони, що дійсно, давайте ми збільшимо обсяги постачання з Росії, в Російській Федерації є свої проблеми з освоєнням нових родовищ і таке інше, щоправда, там є і зменшення внутрішнього споживання газу, і це може вивільнити певні обсяги газу для того, щоб його експортувати. Але може бути таке, що європейські скажуть, що їм може бути достатньо додатково 10-20 мільярдів і давайте розглянемо, що найбільш оптимальним за сьогоднішніх умов якраз є збільшення потужності української газотранспортної системи. Це мають три сторони обговорювати, і я з цим повністю погоджуюся і, думаю, що це ми трошки забігли вперед, якби, ставлячи Росію перед фактом, що ми збираємося більше газу від неї качати. Це єдина некоректність з усього, що було підписано і обговорювалося в Брюсселі.



Далі. Мій колега сказав, що це нормальна компанія, яка здатна самостійно працювати… Так, їм вигідно буде працювати. Але ж давайте не забувати про ці вже кредитні зобов’язання, які взяв на себе НАК «Нафтобаз України», якщо виділити сьогодні з НАК «Нафтогазу» «Укртрансгаз», то НАК ні на що сьогодні не здатний, я скажу відверто. Тобто, звідки повертати ці кредити? Яке джерело повернення тих усіх кредитів? Тому, всі ці питання, на жаль, повинні буди ув’язані, і поки ми вийдемо хоча би на якийсь нуль, або на суму кредитів, яка буде прийнятна для того, щоб їх розділити. Навіть якщо «Укртрансгаз» виділять з НАК «Нафтогазу», то він вийде з досить довгим хвостом зобов’язань. Тут без зовнішніх коштів нам не обійтися. Я не виключаю, знаючи практику Європейського Союзу, що Україні більше за все доведеться брати кредити п’ятдесят на п’ятдесят, тобто якщо навіть будуть включені донорські схеми, сьогодні говорили про донорські, про не донорські, про різні системи. То якщо навіть будуть донорські, то це буде максимум 50%. Ну, до цього часу була така практика.



Зараз дуже багато говориться про Японію. Ну, можливо, це буде такий неочікуваний гравець, про якого сьогодні (про Японію) не так багато говорили, але це буде цікавий крок, якщо Японія вирішить взяти участь у цьому проекті. На яких умовах? Це вже інше питання, про це треба буде говорити окремо. Тому десь ось така взагалі картина. І повернуся ще раз до того, що сьогодні у Європейського Союзу з’явилося більше варіантів, ніж це було ще декілька днів тому для вирішення своїх проблем, єдине, що треба знайти коректні такі форми включення сьогодні Росії до цього, яка на сьогодні стала такою трошки роздратованою… Ну, вона має газ, і є такий анекдот, що, вибачаюсь, як кажуть «ваша Галя балувана»… Тобто, занадто вони вже починають спекулювати цими своїми можливостями, і врешті решт вони, оці напруги постійні з Росією, вони вже й призводять до того, що Європа вже починає цього боятися, й почала поступово уникати. Я думаю, що Росія може зменшити свої впливи потенційні на Європу, на ринок європейський і геополітичний вплив, якщо такою буде, російською «взбалмошная» чи щось подібне, якась така буде її поведінка. Взагалі, це теж суто емоційні кроки Росії.



Юрій Романенко. Дякую, пане Тодійчук. Вот относительно геополитического влияния Росси на Европу и наоборот. Вся эта ситуация создала ряд таких интриг, которые касаются как российско-европейских отношений, так и украинско-российских отношений. Прежде всего, традиционно мы хорошо знаем, что та же Германия всегда старалась смягчить вот недоразумения, которые возникали в отношениях между Европейским Союзом и Россией. В данном случае, пока такой реакции не было. В то же время, очень четко видно, что Европейский Союз был заинтересован в подписании этой декларации, потому что она достаточно тщательно дорабатывалась и Европейская комиссия подстегивала украинскую власть, чтобы она ее подписала.



В частности, господин Баррозу за девять дней до конференции в Брюсселе достаточно так негативно высказывался о том, как идет подготовка к этой конференции. Он говорил, что «в мене відбулася об’ємна дискусія (з українським керівництвом) щодо заходів, які має прийняти Україна, якщо хоче залучили інвесторів до відновлення ГТС. Я дуже занепокоєний, що після тривалих переговорів досі неможливо погодити текст декларації всупереч вашим зобов’язанням вжити всіх заходів напередодні конференції…»



И чуть позже, он в своем письме писал: «Дозвольте бути мені щирим, вимоги міжнародних фінансових інституцій більше не можна тримати в процесі обговорення. Якщо ці вимоги не будуть сприйняті вами, Україна втратить можливість для значного вливання коштів до ГТС у критичний для вас момент, а ми будемо змушені відкласти конференцію. Я впевнений, що ви теж розумієте, що безцільно проводити захід без конкретного та ясного результату. Це ставить під ризик політичну професійну репутацію посадовців України та ЄС…» То есть, если исходить из этих слов, то в общем-то подписанная декларация для Европейского Союза, является вполне конкретным и ясным результатом, это, во-первых. Во-вторых, как бы возник определенный такой диссонанс в российско-украинских взаимоотношениях, прежде всего по линии премьеров, потому что мы хорошо знаем, что в принципе на протяжении последнего года было заметно потепление отношений по линии Юлия Владимировна Тимошенко — Путин. В принципе, Россия старалась не подставлять как бы, в кавычках, я имею в виду, «не подставлять» Тимошенко в таких ситуациях, которые бы негативно сказались на ней. В этой же ситуации как раз реакция Путина была очень жесткой, об этом нужно говорить прямо. Реакция Медведева также была достаточно жесткой и в общем-то возникает вопрос вот после всего произошедшего, насколько можно говорить о том, что Юлия Владимировна является таким игроком, на которого Кремль делает свои ставки в Украине накануне президентских выборов. То есть, совершенно очевидно, что поменялся контекст в такой вот схеме. Вот как вы отреагируете на это?



Григорій Перепелиця. Так, дійсно ті висновки, які ви зробили, пане Юрію, вони насправді є дуже вагомими, на мій погляд з політичної та геополітичної точки зору. Для початку, якщо ми переводимо нашу дискусію вже в політичний контекст, то треба сказати, що Росія «не балувана Галя», і в неї просто інші інтереси. Це не питання вибору, хто кращий, а питання в тому, що вона переслідує зовсім інші інтереси, ніж ми про це, так би мовити, говоримо. Якщо, власне, ця декларація є «лапшою», чи вірніше «локшиною», то чому така істерика у Кремля? В противному разі Путін чи Медведєв могли сказати: «Добре, нехай вони вирішують, все одно газ наш». Але реакція була, власне, зовсім іншою, і це говорить про те, що не зважаючи на ті вади, про які тут говорилося, і ті неточності чи недоречності цього, які закладені в цьому документі, все-таки по великому рахунку це стратегічний виграш України. Не тактичний, підкреслюю, а стратегічний виграш України. Тому що, власне, ця декларація не є технічним документом, це є документ політичного характеру. Це, якщо говорити мовою дипломатії, то є рамковий документ, який, власне, і не передбачає конкретних зобов’язань, конкретних цифр, конкретних обсягів, і конкретних дат. В дипломатичній практиці, зовнішньополітичній практиці, в таких документах зафіксовуються принципи, на яких будуються подальші взаємовідносини.



Це, власне, є така конституція нових відносин між державами, а під цю конституцію вже потім пишуться конкретні угоди з конкретними зобов’язаннями, з конкретними обсягами, і з конкретними датами, і з конкретною відповідальністю, якщо ці обсяги та дати порушуються. Для цього будується під цей договір цілий комплекс угод, але ці угоди знову-таки будуть мати тактичне значення, стратегічне значення має саме цей документ. Чому? Тому що, в принципі, якщо подивитися не з точки зору, я не є технічним фахівцем на відміну від моїх колег, але якщо подивитися з точки зору здорового глузду, то економічно те, що записано в декларації, це вигідно Україні, це вигідно Європейському Союзу, і це вигідно Росії, тому що логіка дуже проста.



В усіх криза, в усіх немає грошей, навіщо витрачати гроші на сумнівні проекти. Тому що «Південний потік» – це поки що сумнівний проект, там більше питань, ніж відповідей. Якщо говорити про «Північний потік», то це є втілення геополітичної вісі Берлін — Москва. Навіть якщо вона буде реалізована ця геополітична вісь, то все одно з точки зору наповнення газом вона не компенсує, ця нитка, прокачування газу російського по українській газотранспортній системі. Тому, з погляду здорового глузду, навіщо витрачати величезні гроші, яких ні в кого немає і які ще треба десь знайти, краще модернізувати ту транспортну систему, яка є, вклавши значно менше грошей, і мати стабільне постачання. Росія в такому випадку буде мати стабільного постачальника її газу в Європу, а європейці теж будуть мати такого стабільного транзитера і зрозумілого. Тому що питання цієї декларації не стільки в кредитах, скільки в принципово новому механізмі контролю за транзитом цього газу. І це є більш принципове рішення з точки зору політичної, ніж конкретні кредити і обсяги цих кредитів.



Так от, якщо перевести в цю, так би мовити, політичну площину, що виграє Євросоюз? Європейський Союз виграє, перше, як я вже сказав, стабільного постачальника, Євросоюз економить кошти на побудові досить сумнівних проектів альтернативних в обхід України, немає потреби будувати інші трубопроводи, далі знімається фактор конфліктності між Україною та Росією, в якому Євросоюз (в цьому газовому питанні) є заручником цього перманентного конфлікту між Україною та Росією. Україна виключається з цієї конфліктної ситуації, тому що закупки буде здійснювати Європейський Союз і «Укртрансгаз» буде, власне, мати справу вже з європейським газом, якщо буде досягнуто згоди, що газ буде купувати Європейський Союз на кордоні.



Далі, дуже важливий момент і в цьому теж є наш стратегічний виграш, що все-таки нам вдалося замінити Берлін Брюсселем у цій схемі, і це дуже важливо. Ця істерика Путіна була пов’язана насамперед з тим, що з цієї схеми виключається двосторонній формат, вірніше, тристоронній, де, так би мовити, Україна виступає, так би мовити, як безприданниця, тому що, і не випадково, Путін запропонував повернутися до старого консорціуму, зрозуміло, що «РУР Газ» є конторою «Газпрому», і де працює Шрьодер, теж зрозуміло. Зрозуміло, що якщо відновити цей консорціум, то в України просто заберуть цю газотранспортну систему і на цьому все закінчиться. Якщо ми підключаємося, а якщо ще й буде реалізовано ці принципи, то ми підключаємося до європейської енергетичної системи. І це вже є реальний крок нашої європейської інтеграції, не декларативний, а реальний крок реалізації того стратегічного курсу, зовнішньополітичного курсу, який обрала Україна, перший крок, як заявили європейські посадовці, це перший крок у відновленні довіри до України.



З точки зору Європейського Союзу Україна проблемна не з економічного погляду, не тому, що в неї застаріла газотранспортна система, Україна проблемна як держава з політичної точки зору, тому що цей перманентний конфлікт політичний, який точиться в Україні, він настільки зіпсував наш імідж і в Євросоюзі, і на Заході, що Україну вважають найбільшим джерелом нестабільності в Європі. Відтак, це дуже важливо, це перший крок відновлення довіри, для нас крок, який, власне, може змінити наш імідж і змінити клімат у Європі стосовно України на краще. Дасть можливість нам реально просуватися в європейському та євроатлантичному напрямку.



Отже, виграш України полягає в тому, що ми замінили Берлін Брюсселем, і що тепер основним суб’єктом цих відносин стає не Німеччина, яка є адвокатом Росії не тільки в економічних відносинах, а насамперед у політичних відносинах. Ми бачимо, як Німеччина заблокувала ПДЧ для України в Брюсселі, як вона далі заблокувала ПДЧ і в грудні місяці, і вона надалі блокує вступ України в НАТО, я вже не кажу про вступ України. Вона просто відпрацьовує ті зобов’язання, які вона несе перед Росією. Таким чином, я би сказав, що ця декларація — це провал другого Рапало з політичної точки зору це надзвичайно важливий і сильний крок України.



Юрий Романенко. Рапалло — это договор, подписанный между Советским Союзом и Германией в 1922 году.



Григорій Перепелиця. Так, і які наслідки були цього договору, Друга світова війна й таке інше. Я хочу вже закінчити, я вибачаюсь, що я так трошки затягнув свою промову. А тепер щодо Росії, чому така реакція. Ну, зрозуміло. Питання в тому, що для Росії важливе не стільки економічне питання, ви всі знаєте, що в основі російської зовнішньої політики лежить так звана «концепція глобальної енергетичної держави», де газ розглядається в якості основного інструменту відновлення домінування Росії в Європі. Для російської зовнішньої політики найважливіша проблема — це статусна проблема, проблема підвищення міжнародного статусу, повернення статусу світової держави. Із-за цього, власне, виник і конфлікт на Кавказі минулого року, із-за цього виникла «газова війна» й таке інше. Безумовно, що реалізація цієї декларації обеззброїть Російську Федерацію в її прагненні досягти політичного домінування в Європі. І це в кінцевому рахунку покращить клімат наших двосторонніх відносин з самою ж Росією.



Тепер, якщо говорити про саму Російську Федерацію. Перше, це ми тим самим вибиваємо цю стратегічну газову зброю в зовнішній політиці Росії. Багато коментаторів, повертаючись до вашого питання, Юрій, говорили про Юлію Тимошенко, що Юлія Володимирівна тим самим відбила у Януковича гроші на виборчу кампанію, і тепер у неї немає реальних опонентів на президентське крісло. Так коментують російські коментатори, але, повертаючись до вашого останнього питання, я думаю, що Юлія Володимирівна Тимошенко грає свою гру. Це не є кремлівська гра, і вона зовсім не збирається «лягати» під Кремль на відміну від Віктор Януковича, вона просто грає свою гру. Вона знає, які можливості має Москва впливу на суспільну думку в Україні, і, безумовно, вона намагається досягти стратегічної переваги з тією ж Москвою. І потихенько вона цю стратегічну перевагу нарощує. Тимошенко начебто підігрує цій вісі Берлін — Париж — Москва, говорить, що НАТО нам не потрібно, воно нам не на часі, а при цьому вирішує більш, так би мовити, злободенні для сьогоднішнього дня стратегічні питання. Тому я би не сказав, що Юлія Тимошенко буде, так би мовити, такою клієнтурою Кремля.



Вона в принципі скоріше за все буде використовувати всіх: і Кремль, і Брюссель для реалізації тих завдань, які вона перед собою поставила. Принаймні, я думаю, що в політичному сенсі це досить сильний крок уряду та особисто Юлії Тимошенко, й України в цілому. Але знову ж таки, завершуючи, я скажу, що все-таки це політичний документ, в цьому його перевага, а, так би мовити, недолік у тому, що цей меморандум відкриває тільки спектр можливостей. Наскільки України скористається цими можливостями? Це вже інше питання. Дякую.



Юрий Романенко. У меня одно уточнение. За несколько дней до подписания этой декларации, фактически провалились переговоры по «Восточному партнерству» между Украиной и Европейским Союзом. Там был реальный провал, поскольку там и по ассоциации с ЕС мы пролетели, и по облегчению визового режима. Вот эти две ситуации с «Восточным партнерством» и газовой декларацией показали, что у Европы есть конкретный интерес, связанный с энергетической сферой, который она будет отбивать любым эффективным способом, потому что ЕС хочет закрыть тылы, чтобы не повторить ситуации газовой войны.



В то же время там, где эти интересы в меньшей степени, ну, скажем так, являются критическими для Европы, но являются таковыми для Украины, в общем-то она не готова идти на какие-то уступки.



В общем-то, вам не кажется, что в принципе это все-таки такой локальный успех, который связан именно с включением части сегментов украинской экономики в европейские интересы. Точно так же, как Россия включает какие-то другие сегменты нашей экономики в свои инфраструктурные цепочки.



Григорій Перепелиця. Ну, якщо ми подивимося на філософію східного партнерства, то, власне, ця філософія виписувалася, власне, поляками сепаратно від Європейського Союзу. Для того щоб зрозуміти, наскільки ми зробили крок в позитиві чи в негативі, треба мати точку відліку. Так ось, якщо ми подивимося на точку відліку, то Європейський Союз взагалі не хоче бачити Україну в своїй спільноті ні зараз, ні в майбутньому, і він про це чітко говорить. Європейці переконані, що Україна — це проблемна країна, тим більше ми маємо проблеми з Росією, чого Європейський Союз не хоче мати, і взагалі вони скрізь намагаються викреслити де можливо питання майбутньої належності України до Європейського Союзу. Оце є, так би мовити, висхідна позиція Європейського Союзу. Більше того, Євросоюз зараз занурений у свої власні проблеми, він переобтяжився від розширення східними країнами, який є, вони дуже зараз дуже стурбовані ситуацією з Румунією, з Болгарією, так би мовити, недоліки, яких вони тепер мають позбуватися разом, і тому, звичайно, що ніякої перспективи, принаймні середньотермінової бути членами Європейського Союзу ми не маємо. На відміну від членства в Північноатлантичному альянсі. І, виходячи з цього, поляки придумали цю концепцію східного партнерства.



Якщо подивитися на східну політику Європейського Союзу, то це взагалі суцільний туман, там немає нічого конкретного, тому що взагалі Європейський Союз не бачить своїх інтересів у цьому регіоні. І політика сусідства, яка була прийнята, вона була прийнята для того, щоб замирити оцих нових претендентів на членство в Європейському Союзі, і щоб вони не лізли в Євросоюз, це з одного боку. А з іншого боку, створити такий стабільний пояс навколо Європейського Союзу, щоб тут не було терористів, ніяких проблем з цієї території щодо безпеки Європейського Союзу не було. Оце, власне, і є позицією Європейського Союзу. Поляки, розуміючи, що вони не будуть мати підтримки в Європейському Союзі, придумали політику концепції східного сусідства, яка б усе-таки розкривала певні можливості, розсувала цю стіну Європейського Союзу стосовно України, і давала можливості через конкретний інструментарій все-таки змінити позицію Євросоюзу. Далі це підтримали шведи, які теж на відміну від інших членів ЄС бачили Україну членом Європейського Союзу. Так з’явилася польсько-шведська ініціатива східного партнерства.



Коли її почали приймати у Європейському Союзі, а іншого на взамін більш нічого реального не було, притому, що Україна відкинула цю політику сусідства, то вони сказали: давайте цю концепцію східного партнерства на всіх, а не тільки на Україну, розповсюдити. Але, повертаючись до філософії східного партнерства, східне партнерство — це набір конкретного інструментарію, і там немає ніяких зобов’язань, що Україна буде, так би мовити, членом ЄС, ніякої перспективи і в східному партнерстві немає, в політичної перспективи, але є інструментарій, через який ми можемо відкривати канали Європейського Союзу для втілення інтеграційних проектів на терені України. Тобто підтягнути Україну через конкретні проекти, які сьогодні не прописані, але сам формат таких відносин буде сприяти наповненню по мірі знаходження спільних інтересів між Європейським Союзом і Україною, він буде давати можливість наповнювати цей договір конкретним інструментарієм, конкретними проектами. Тобто, це, власне, є стратегія євроінтеграції малих кроків, коли не ставиться, і в цьому, звісно, є вади, коли не ставиться кінцева загальна мета, а ставиться питання підтягнути Україну ближче до того клімату, економічного та політичного клімату Євросоюзу.



Юрий Романенко. Хорошо, поскольку у меня все же вопросов много, а журналисты тоже хотели бы что-то вас спросить, я дам им такую возможность.



Олена Павлинок, телеканал «1+1». Зрозуміло, що те, що було підписано в Брюсселі, це декларація, зрозуміло, що основні переговори ще попереду і з Євросоюзом, і з Росією. І те, що відбувається у Москві істерика, це занадто райдужні заяви українських політиків, це фон для цих переговорів. У мене запитання більше до Олександра Тодійчука. Що, на вашу думку, Юлія Тимошенко все одно поїде зустрічатися з Володимиром Путіним, оскільки їхня зустріч не скасована, а перенесена. Що треба зробити, щоб цей шанс, який отримала Україна, не перетворився на дьоргання «російського ведмедя» за вуса, про яке говорив пан Бородін? І на що може перетворитися цей шанс, власне, чи це лише подьоргування і все?



Олександр Тодійчук. Я погоджуюся з колегою в тому, що це якась така окрема перемога сьогодні Тимошенко, і для неї досить важливо в її майбутній боротьбі за президентське місце.



Олена Павлинок. Я, власне, не про це.



Олександр Тодійчук. Ні, ні, тут якраз я хочу це пов’язати з тим, що ця перемога багато в чому зобов’язує Тимошенко. Тобто невиконання зараз цих очікувань, цих надій може стати великою поразкою, і тому, я думаю, що вона буде дуже активною в пошуку якихось компромісів.



Перше, я би на місці уряду сьогодні сказав, що так, ми просто задекларували сьогодні свою можливість збільшити потужність газотранспортної системи, але нашим основним завдання сьогодні є просто відновити надійність системи в рамках її проектної потужності. Тобто 140 мільярдів метрів кубічних. Це той основний подразник. Тобто, коли ми почали говорити про те, що ми можемо замість «Північного» та «Південного» потоків взяти на себе якусь частину, не погодивши це з Росією, мені здається, що це було найбільшим таким подразником, або можна звести цю розмову саме до цієї теми. Я не думаю, і погоджуюся теж із колегами, про це всі сказали, що якщо перейти на прагматичні такі відносини, то чому для Росії, будь-хто б фінансував українську газотранспортну систему, не бути зацікавленими в тому, щоб Україна як транзитер була надійним і прогнозованим, ефективним партнером? Тобто, модернізація української газотранспортної системи дозволить окрім іншого зекономити два мільярди метрів кубічних газу, який може прийти на ринок Європи. І дешевшим буде тариф, і все може стати краще й прийнятніше. Тому, якщо не говорити про якісь такі амбіції, то Росію можна переконати в тому, в усякому випадку в неї не буде тих відкритих якихось протистоянь у тому, чому ви не зацікавлені в тому, щоб українська газотранспортна система стала надійною? Ви ж увесь час звертали всіх увагу, що тут можуть бути в перспективі певні проблеми.



Олена Павлинок. Ну, це й нам потрібно.



Олександр Тодійчук. Ні, я думаю, що якщо з такою позицією вийдуть й інші, то це пошук компромісу. Тут багато говорилося про те, щоб створити консорціум, я у сьогоднішніх умовах думаю, що така ситуація окрім якихось небезпек майбутніх не принесе. Повернення до питання консорціуму ще більше заплутає ту атмосферу, в якій сьогодні будуть народжуватися майбутні бізнес-плани, контракти про співдружність та спільну роботу в українській газотранспортній системі.



Олена Павлинок. А коли можна тепер провести переговори з Росією?



Олександр Тодійчук. Так, до них треба готуватися, як можна швидше їх потрібно провести. Ви ж бачите, Росія сама попросила такий, умовно кажучи, тайм-аут, учора ви почули слова Медведєва, що зараз передчасно робити якісь висновки, давайте розберемося. Я думаю, що це якраз і прийшов час якихось консультацій: двосторонніх, тристоронніх, чотирьохсторонніх, різних консультацій, які дозволили б вийти з цієї ситуації. Тому що все-таки геополітично Росія повинна бути зацікавлена в тому, щоб європейський ринок якнайбільше залежав від її газу. І якісь нові проблеми будь-якого плану проблеми, різкі заяви, напруженості, вони не на користь майбутнього Росії на газовому ринку Європейського Союзу.



Олена Павлинок. Дякую. Пане Бородін, ви так посміхаєтеся. Ви в це не вірите? Що треба зробити, на ваш погляд? От зрозуміло, що Росію цікавить абсолютно не модернізація нашої системи, не бізнесові стосунки, на яких вона наполягає, насправді, їх цікавить сама наша газова труба. Ваші аргументи зрозумілі, оскільки у вас інше ставлення до цього. Але, на вашу думку, що треба зробити зараз, щоб не змарнувати даний шанс? Як правильно провести переговори з Росією, щоб і газотранспортна система залишилася державній власності України, і співпрацювати з ними?



Константин Бородин. Це неможливо, я думаю, об’єднати це все. Наскільки я розумію, політика Російської Федерації в газовій царині, або в царині експорту газу на сьогоднішній день полягає в максимальній диверсифікації, по-перше, маршрутів постачання газу до Європи. Для будь-якої країни неприйнятно, коли 80, або навіть 75% її транзиту залежить від однієї країни. Так само як для нас неприйнятно, коли ми отримуємо левову частку енергоносіїв, принаймні вуглеводнів, нафти та газу з одного джерела. Це зрозуміло, і це природно для кожної країни. Друге, я думаю, що Росія не настільки зацікавлена зміцнити своє становище на енергетичному ринку саме Європи. Російська Федерація активно розбудовує нафтотранспортну систему в бік Тихого океану, ця система називається «Східний Сибір — Тихий океан», і цілком можливо, що невдовзі ми побачимо проект постачання російського газу на китайський ринок. Тим більше, що в цьому є зацікавленість Китаю, і він ще рік тому уклав відповідну угоду з туркменами, яка, власне, з нашого власного балансу, за балансу газу України, забирає значну частину середньо-азійського газу, який ми досі отримуємо.



Я думаю, що в 2013-2015 роках транзит газу через територію України може скоротитися щонайменше на 33%. Через будівництво обхідних газопроводів, і через диверсифікацію маршрутів постачання. Якщо ми не хочемо втратити обсяги транзиту, то нам необхідно залучати Росію в якійсь формі до управління газотранспортною системою України. Це може бути консорціум, це може бути якась інша організаційна форма, але на сьогоднішній день взагалі, якщо ми подивимося на те, що відбувається на ринку енергоносіїв в двотисячні роки, ми побачимо диктат постачальника. Постачальник визначає, кому він продає енергоносії, звідки і по якому маршруту. Сьогодні у нас криза, вона триватиме якийсь час, але після неї все відновиться, і знову ринок енергоносіїв характеризуватиметься різким дефіцитом таких енергоносіїв. Тому фактично ми стоїмо перед вибором: чи залишимося ми без значної частини російського газу в п’ятирічній перспективі, чи не залишимося. Але якщо ми не хочемо залишитися, ми повинні надати Росії розуміння, для чого їй прив’язуватися до транзиту газу через Україну.



Скажу так, на сьогоднішній день нові газопроводи, які будуються, в тому числі й по дну моря Балтійського та Чорного, там є власність Росії, і Російська Федерація зароблятиме на цьому транзиті, або заощаджувати транзитний тариф. Ми говоримо просто про економіку. Я розумію, що ця думка не дуже популярна в Україні, втім, якщо ми подивимося на нафтотранспортну систему нашої держави, і те, що відбулося з нею впродовж п’яти-семи років, ми побачимо, що ми втратили вже більше половини транзиту нафти, саме з цих самих причин: будівництва обхідних труб і таке інше. Це є реалії, і я не хотів би, щоб наше суспільство підійшло непідготовленим до втрати від доходів транзиту газу у такій середньостроковій перспективі.



Григорій Перепелиця. Якщо можна доповнити, якщо ви дозволите? На ваше питання, Олено, коли ми маємо стосунки з Росією, то ми повинні чітко усвідомлювати, що вона від нас хоче, щоб не мати конфлікту. Тоді я ставлю питання: що хоче Росія стосовно газотранспортної системи України — забрати цю систему, чи бути в долі її експлуатації? Ми бачимо чітко, що Росія хоче забрати цю трубу. То як ми будемо будувати з нею відносини — пускати Російську Федерацію до управління, щоб вона потім її забрала? Тобто, ми маємо вибудовувати зовсім іншу стратегію відносин. Сьогодні ж позиції такі, що ми думаємо, що ми втрачаємо і далі будемо втрачати, а Росія все має мати і вона буде нарощувати. А ситуація виглядає зовсім не так, вже 200 мільярдів свого валютного запасу газонафтового зі стабілізаційного фонду Росія витратила під час кризі, я думаю, що ще не один десяток мільярдів витратить. А де брати їй гроші, звідкіля? Китай? Так той газопровід ще треба побудувати до 2013 року. А до 2013 року Росії ще треба дожити, притому що інших вливань в державний бюджет і валютні запаси в Російської Федерації немає. А Росія, це все-таки не Україна, це дуже велика країна, яка потребує дуже великих витрат.



Сьогодні зовнішньополітична доктрина Путіна, тепер уже Медвєдєва, якщо ми подивимося на ті п’ять принципів, які в Бочаровому Руч’ї були озвучені Медвєдєвим, це примат геополітичних інтересів над економічними інтересами. І саме тому вони зацікавлені в Європі, оскільки вони над Китаєм не збираються домінувати, там суто економічні інтереси. А вони збираються домінувати над Європою, тому для них потрібна вся диверсифікація й усі ці геополітичні ігри на Європейському континенті. Як тільки вони відмовляться від цих геополітичних амбіцій стосовно України, стосовно Європи, тоді все може стати на свої місця, тоді не потрібно Росії досягати монополії над джерелами видобування ресурсів, над шляхами транзиту і над ринком. Тоді вона буде грати як економічний гравець. І всі ці конфлікти просто знімуться. І питання перебирання труби, інфраструктури газової тоді не будуть актуальними для самої Росії, тому що вона буде користуватися будь-якими шляхами. Питання тільки, так би мовити, буде в ціні та грошах. Але на сьогодні Російська Федерація, і ми це маємо чітко усвідомлювати, що на нашому напрямку, на європейському напрямку Росія переслідує геополітичні інтереси, але в перспективі у неї не вистачить ресурсів, щоб вона могла ці інтереси втілювати в життя. І як би не блефував Путін сьогодні, що ми там можемо відмовитися, об’єктивно Росія піде на поступки.



Юрий Романенко. Спасибо. Пожалуй, будем заканчивать. Если есть вопросы, можете кулуарно задать экспертам. Лично я вполне удовлетворен дискуссией.