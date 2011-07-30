От субботы до субботы. Тимошенко играет соло, Яценюк мечтает о будущем реванше оппозиции

30 июля 2011, 15:55

Для украинцев, не располагающих средствами для проведения отпусков на курортах, выбор развлечений нерадостный: судебный процесс по делу Тимошенко и разноголосица в комментариях чиновников относительно последствий для Украины возможного дефолта в США. Несколько разбавил отечественное политическое затишье прилет патриарха РПЦ Кирилла.

Одиночка недели – Юлия Тимошенко. Игра экс-премьера в отказ от собственных адвокатов в итоге привела к тому, что в зале Печерского суда Юлия Владимировна осталась «одна и без оружия». Это не мешает Тимошенко ставить острые вопросы свидетелям по ее делу и раздавать в twitter-е уничижительные комментарии судье Кирееву, Виктору Януковичу и другим своим оппонентам. Попытка взять лидера «Батькивщины» под стражу, озвученная прокурорскими работниками, сыграла больше на руку оппозиционному политику, чем служителям Фемиды. Тимошенко в экстремальных условиях традиционно действует увереннее большинства украинских политиков и имеет все шансы обернуть судебный процесс в свою пользу.

Эквилибристы недели – свидетели по делу Тимошенко. Свидетели обвинения по делу Тимошенко больше напоминали эквилибристов, пытаясь даже под присягой проскочить между капельками. Свидетельствовать против экс-премьера жестко и по сути ее бывшие подчиненные не спешат. Практически никто из выступавших в зале суда по инициативе прокуратуры не дал показаний, которые бы полностью подтверждали инкриминируемые Тимошенко правонарушения. Заметим, что отсутствие трансляции свидетельских показаний провоцирует в информационном пространстве конфликт интерпретаций их значения. С другой стороны, такое поведение свидетелей выбивает козыри из рук тех, кто называет суд над экс-премьером заказной политической расправой.

Визитер недели – патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви совершил уже пятый визит в Украину за несколько последних лет. На этот раз его участие в праздновании очередной годовщины крещения Руси выглядело символичным не только из-за оговорки во время литургии на Владимирской горке. Куда важнее конфликт, вспыхнувший во время поместного собора УПЦ (МП): бизнесмен и меценат Виктор Нусенкис открыто выступил против проводимого митрополитом Владимиром курса. Информированные источники полагают, что такой «бунт одиночки» невозможен без надлежащей поддержки заинтересованных лиц. Хотя статус-кво в церковных делах сохранен (разве что Нусенкис перестал финансировать многие церковные проекты), в СМИ звучали предположения о намерениях руководства РПЦ заменить Владимира более лояльным архиереем, но они пока не воплотились в жизнь. Не исключено, что Кирилл проводил своеобразный кастинг возможных преемников Владимира.

Интегратор недели – Арсений Яценюк. Немного отдохнувший от парламентской суеты и заметно ободренный своим рейтингом лидер «Фронта змин» предложил оппозиционным силам подумать о формировании большинства в будущем созыве парламента. Арсений Яценюк уже не впервые пробует примерять на себя одежки интегратора противников власти, но ему никак не удается найти общий язык с Юлией Тимошенко, считающей главного «фронтовика» «засланным казачком» Януковича. Вероятно, корень конфликта кроется в том, что и «Фронт змин», и «Батькивщина» - партии вождистского типа, практически невесомые без своих лидеров.  Да и отечественные демократы уже неоднократно демонстрировали свою способность не объединяться даже под угрозой политической смерти.

Оптимист недели – Николай Азаров. Еще неделю назад предсказывавший возможность кризиса украинский премьер сегодня пытается излучать оптимизм, утверждая, что Украина располагает всеми необходимыми стратегическими запасами. Неизвестно, какими галушками кормили Николая Яновича в Полтаве, но после посещения этого областного центра его прогнозы относительно экономической ситуации в стране резко улучшились. Не исключено, что свою лепту внесла и цена капусты (80 копеек за килограмм) на новом оптовом сельхозрынке «Столичный».  Только вице-премьер Сергей Тигипко рискнул признать, что возможный дефолт США может аукнуться неприятностями для украинской экономики. Впрочем, после пенсионной реформы Сергей Леонидович может комментировать что угодно – вряд ли это повредит его ниспадающему рейтингу.

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