Вышгород принял чемпионат мира Формула-1 на воде (ФОТО)

В первый день соревнований на старт «выплыли» 18 команд. За 45 минут болиды промчались 37 кругов. До финиша добрались не все – четыре экипажа вынуждены были сойти с дистанции. В частности, болиду россиянина Станислава Курценовского кто-то из соперников нанес серьезный урон, - у него отпал капот.

Победителем стал Ахмед Аль-Хамели из ОАЭ, который первым и стартанул, вторым пришел экипаж из Катара.

Соревнования проходили при большом скоплении болельщиков: трибуны, набережную и окрестные холмы оккупировали около 80 тыс. зрителей.

В программе второго дня состязаний были гонки на моторных лодках в классе «Формула-1» - Гран-при Украины. В гонках приняли участие команды из Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, Катара, Китая, Швеции и других стран, сообщил УНИАН.

Планировалось участие Виктора Януковича, который должен был лично вручить приз победителю соревнований на Кубок Президента Украины, но в связи с авариями на шахтах в Луганской и Донецкой областях глава государства отменил поездку в Вышгород.

Победителем этих гонок снова стала команда из Эмиратов, которая заняла первое место и на «Формуле-1». Второе место у команды Китая, третье — у итальянца Карелла, выступавшего за Катар.

Хозяйка чемпионата не смогла ничего и никого противопоставить лидерам – в Украине нет спортсменов такого класса в этом виде спорта. Тем не менее, по неофициальной информации, водная «Формула-1» может прописаться в Украине на пять лет: высокий уровень организации гонок отмечали многие.