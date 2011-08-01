Загроза дефолту в США: компроміс знайшли, чекають голосування

У Сполучених Штатах нарешті досягнуть компромісу в справі збільшення розміру державного боргу. Президент Барак Обама заявив, що йому вдалося домовитися зі спікером Палати Представників республіканцем Джоном Боехером про те, що пропозиції Білого Дому будуть проголосовані.

Цікаво, що жодна зі сторін не хоче визнавати, що ця угода її задовольняє. Основне положення домовленості в тому, що стелю національного кредиту, дозволену в США, піднімуть на $2,4 трлн. Тепер країна може позичати гроші на світовому ринку до рівня в $16,7 трлн. і не оголошувати дефолту. За розрахунками Центру Брукінгса, цього має вистачити приблизно на 2-3 роки за умови, що темпі іноземних запозичень не будуть зростати. Хоча за останню декаду ця динаміка постійно збільшується. Але демократи, на думку оглядачів, домоглися головного: їм вистачить грошей, аби провести вибори президента на нормальному рівні.

Адже 2012-й – рік виборів, а Барак Обама вже заявив, що хоче стати президентом вдруге. Отже, йому потрібні гроші для проведення передвиборної кампанії. З іншого боку, його рейтинг падає і республіканці можуть розраховувати, що їхній кандидат отримає загальнонаціональне схвалення. Тому президент має зараз показати себе як рятівник нації від технічного дефолту. Крім того, зараз республіканці не можуть остаточно визначитися з єдиним кандидатом на найвищу посаду в державі, їхній стан розривається протиріччями і це іде президенту на користь.

Водночас республіканці домоглися того, аби витрати державного бюджету до 2019 року були зменшені на $900 млрд. Це не так багато, як вони хотіли спочатку ($2,5 трлн.), проте значна сума, зважаючи на те, що президент пообіцяв не підписати такий законопроект. Причому республіканці навіть, не мали сил для того, аби протягнути свої пропозиції щодо потрібного їм зменшення витрат. Опозиціонери погодилися на компроміс через те, що влада пообіцяла їм зекономити ще $1,5 трлн. за наступні 10 років. Хоча статті, звідки будуть братися ці гроші, поки невизначені. Їх має показати Бюджетна комісія, яка збереться наприкінці 2011 року.

Республіканці здобули перемогу в питанні оподаткування. Адже вони одразу говорили, що не дадуть владі обкладати населення новими зборами. В компромісному варіанті дійсно немає положень про те, що громадяни чи корпорації будуть платити більше. Це опозиція вважає своєю перемогою. Хоча експерти вважають, що зараз невідомо, яким чином адміністрація президента Обами буде зменшувати видатки, коли в бюджеті на 2012 рік закладено їхнє збільшення на $1-1,2 трлн.

Азійські та Європейські фондові ринки відреагували на досягнення компромісу досить стримано. Адже поки закон не проголосований, крім того, більшість аналітиків не вірили, що США оголосять дефолт 2 серпня. Тому рейтингові агентства заявляють, що для перегляду рейтингу Америки поки немає підстав, проте її економіка поки що перебуває в підвішеному стані.

Конфлікт навколо розміру національного кредиту показує, наскільки зараз економічний добробут США залежить від уміння влади та опозиції домовлятися. Адже переговори тривали кілька місяців і сторони були готові піти на дефолт, аби не поступитися своїми інтересами.

Зараз ситуація вже майже вирішилася, залишилося почекати голосування.