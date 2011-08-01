Культ швейної машинки

В арт-центрі Я Галерея – нова експозиція «Культ». Яскрава і незвична. На стінах різнокольорові зображення пластикових стільців і зубних щіток, старих телефонів і прасок, ключів і цвяхів. Навпроти – три вишитих сита, композиція «Море» - щось схоже на ширму, зроблену зі старих пральних дошок, біля стіни – стара дошка для прасування з зображенням вже ретропраски.

На відкритті виставки Альбіні Ялозі замість квітів подарували кукурудзу

«Основна ідея проекту – показати звичайні, прості речі, що нас оточують, і через які можна пізнати і людину сучасну, і ту, що жила трохи раніше і буде жити трохи пізніше», – розповідає авторка проекту «Культ», художниця Альбіна Ялоза.

Експозиція зачіпає тему втрати культури спілкування людини і речі. У світі надвиробництва і надспоживацтва життя речей стає настільки нетривалим, що між ними та їхніми власниками не встигають виникнути якісь особливі стосунки, характерні для попередніх поколінь.

«Сьогодні речі втратили свій культовий статус, вони змінюються дуже швидко – ми щось купуємо, інше викидаємо, і в нас зараз немає чогось такого зворушливого у ставленні до речей. Сьогодні все швидкоплинне: щось приходить, щось іде. Але це нормальний процес, хоча часом і страшно від цього», – пояснює художниця.

У цьому контексті роботи Альбіни Ялози – не прості зображення побутових предметів, а скоріше повноцінні портрети різноманітних речей, які всі разом створюють єдину композицію – злегка ностальгійну, але на загал яскраву і живу, що передає дух епохи та підкреслює призабуту «культовість» речей.

Зубні щітки, ключі, склянки, крани, праски, швейні машинки, цвяхи та стільці – всі ці, здавалося б, звичайні речі у роботах художниці набувають нового «звучання».

Куратор виставки Павло Гудімов

«За освітою я архітектор, я займаюсь дизайном і розумію, що предмет несе в собі багато кодів. І все, що ми бачимо тут, це не просто звичайні предмети, це надзвичайно звичайні предмети. – розповідає куратор виставки Павло Гудімов, – Хтось може сказати, що швейна машинка Зінгер – це вже поезія сьогоднішнього дня, початок епохи індустріалізації, для когось обігрівач зі спіраллю є чимось з минулого, хтось може сказати, що пластикові стільці взагалі не надихають. Альбіна зібрала декілька епох речей, пропустила через себе звичайну, просту форму, зробила хаос, який сам упорядковується».

За словами Альбіни Ялози, речі для своїх робіт вона обирала спонтанно, без жодних критеріїв. «Тут багато речей з дитинства, є і речі з сучасного світу, як ці пластикові стільці», – пояснює художниця.

«Мені було дуже цікаво працювати з Альбіною і над ідеєю, і над експозицією. Вона дуже непередбачувана. Сьогодні вона працює над плиткою, а завтра починає роботу над ключами – і все, вона робить тільки ключі. І коли вона закінчує працювати над колекцією ключів, вона знову може повернутися до крану чи зубної щітки. Це гра в предмети. Це КУЛЬТтовари», – розповідає Павло Гудімов про свою роботу куратором цього проекту.

Альбіна Ялоза живе і працює в Одесі. Виставка «Культ» є певного роду її дебютом у столиці. Над експозицією художниця працювала півроку.

«Альбіна – дуже працьовитий художник. Вона могла мені за тиждень написати десять робіт, зважаючи, що техніка, в якій працює художниця, лінорит – не найлегша. Це треба різати, друкувати, вибирати колір, ще друкувати. Тому, щоб робити по десять робіт, окрім таланту, треба мати силу та енергію», – розповідає Павло Гудімов і додає: «Я страшенно задоволений, я бачу дуже сильний результат, який важко назвати дебютом. Я бачу класну тему, яка стовідсотково матиме ще інший розвиток, і я бачу сильного художника».