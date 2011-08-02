Владимир Фесенко: «Луценко больше, чем Тимошенко, рискует оказаться за решеткой»

На сайте «Главред» состоялся чат с руководителем Центра прикладных политических исследований «Пента», политологом Владимиром Фесенко. Общаясь с читателями, он рассказал о том, как работается политологам в новых политических условиях, почему не сложилось его сотрудничество с Институтом Горшенина, а также в «огороды» каких политических сил он «бросает камни». Кроме того, Владимир Фесенко поведал об итогах «традиционных июльских визитов» Патриарха Кирилла, политическом будущем украинской оппозиции и Партии регионов, ключевых событиях нового политического сезона и поделился одним из «рецептов» построения дружеских отношений Украины и России.

Представляем стенограмму чата с Владимиром Фесенко.

Scarlett: Ніяк не можу зрозуміти Вашу позицію «вашим і нашим» в залежності від того, куди віє вітер. Ви по барометру також напрямок вітру визначаєте?

Владимир Фесенко: Моя позиція скоріше «ні вашим, ні нашим». Це і є експертна позиція. Якщо «вашим чи нашим», то я вже не буду експертом, а прихильником чи агітатором.

Горшенин: А куда делся институт Горшенина? Глядя на то, как аккуратно и методично Вы покидываете камушки в сторону Тимошенко, можно судить, что Вы человек с достаточно гибким позвоночником, приспосабливаетесь при любой власти и не имеете гражданской позиции, типа по должности не положено ее иметь. Так ли это?

Владимир Фесенко: Він нікуди не подівся, залишився на місці. Просто я закінчив експеримент із цією інституцією і повернувся до своєї організації. А щодо «камінців», я їх кидаю і розкидую в різні городи.

котовский: Мы все наблюдаем, что политика в Украине стала скучной до омерзения или мерзкой до монументальности. Как Вы полагаете, в этом есть хоть грамм позитива с точки зрения эволюции украинского политикума? И если возможно, как Вам самому-то работается в «новых» условиях? Есть подозрение, что спрос на политологов падает, зато в ближайшем будущем будут очень востребованы политические комментаторы? (Это, разумеется не о нас, грешных «дописувачах» в здешних комментах...)

Владимир Фесенко: Скучной политика станет, когда перестанет быть публичной, либо станет очень прогнозируемой. Сейчас я в меньшей мере пессимист относительно утраты публичности украинской политикой, но зато наша политика опять становится менее прогнозируемой, а, следовательно – будет спрос и на политическую аналитику, которой занимаются политологи.

А работается в новых условиях непросто, но не намного хуже, чем раньше.

ігор Дніпропетровськ: Пане Володимире, яке політичне майбутнє для ПР Ви вбачаєте, враховуючи, фактично обвальне падіння рейтингу цієї політичної сили, яке вже півроку не може зупинитися? Що може і має зробити, на Ваш погляд, ПР для призупинення цього процесу?

Владимир Фесенко: Це, дійсно, найбільш серйозне падіння рейтингу ПР за останні п’ять років, але щось подібне відбувалося й у інших партій влади. Для виборців ПР головне – соціально-економічна ситуація. Якщо до виборів її вдасться покращити, то ПР збереже більшу частину своїх виборців, хоча деяких і втратить. На відміну від своїх постпомаранчевих конкурентів у ПР практично немає альтернативи на Сході, і це трохи покращує їх шанси не тільки на виживання, але й на збереження статусу правлячої партії. Але якщо соціально-економічна ситуація буде погіршуватися, то ПР може чекати доля колишніх партій влади.

Обыватель: Уважаемый Владимир, как Вы относитесь к идеям русского и славянского мира?

Владимир Фесенко: Эти идеи имеют право на существование. У них есть свои сторонники, к которым я себя не отношу. Идея «русского мира» претендует на роль новой имперской идеологии, в чем-то она является ответом на тенденции глобализации и на появление больших русскоязычных общин в разных странах мира. А что касается славянской идеи, то на сегодня она не очень актуальна. На нее нет спроса в большинстве славянских стран. Например, для славянских стран Центральной Европы более актуальны темы европейской и центральноевропейской идентичности. Идеи славянской идентичности в славянских странах ЕС практически не пользуются спросом. Для постсоветских славянских стран ближе идея союза трех восточнославянских государств. Но эта идея по разным причинам не находит даже попыток практического воплощения. Союзное государство РФ и Белоруссии уже больше десяти лет никак не может состояться, как полноценный и эффективный государственный союз.

прохожий: Расскажите об итогах визита патриарха Кирилла в Украину. Для чего он к нам приезжал? И сумел ли достичь цели визита? Можно ли его назвать пасторским? Спасибо.

Владимир Фесенко: Это уже традиционный визит. Скоро можно будет говорить о традиции июльских визитов Кирилла в Украину. Формальная цель этого визита – участие в торжествах, посвященных Дню Крещения Руси. Неформальная – демонстрация своего влияния на Украину и украинское православие. Обе эти цели достигнуты.

Этот визит действительно можно считать пасторским, поскольку в Украине живет немало прихожан Московского патриархата.

just: Ваша думка – чи потрібно виносити на Всеукраїнський референдум внесенння змін до Конституції? Як на цьому наполягає Кравчук... Так/ні – чому?

Владимир Фесенко: Справа не в бажаннях Кравчука, а в конституційній процедурі. Якщо будуть вноситися зміни у 1, 3 або 13 розділи Конституції, тоді буде потрібен референдум для їх затвердження. Якщо виникне потреба в новому проекті Конституції, тоді теж доцільно буде винести його на референдум.

Дмитро С.: Які події та питання стануть ключовими, на Ваш погляд, у новому політичному сезоні?

Владимир Фесенко: По-перше, земельна реформа. По-друге, подальша доля уряду Азарова. По-третє, доля інших соціально-економічних реформ, які були заплановані, але так і не увійшли в практичну фазу. Можуть бути і політичні сюрпризи, якщо буде нестабільною соціально-економічна ситуація.

Дмитро С.: Яким Ви бачите майбутнє української опозиції?

Владимир Фесенко: Думаю, що нас чекає поступове оновлення і реструктуризація опозиції. Ситуація може змінитися після парламентських виборів. Хто зна, можуть з’явитися і нові опозиційні сили. Взагалі нас чекає поступове оновлення і партійної системи, і політичного класу.

Дмитро С.: І останнє. Пане Володимире, чим, на Ваш погляд, закінчаться справи Тимошенко та Луценка?

Владимир Фесенко: І в тому, і в іншому випадку вони закінчаться, скоріше за все, засудженням, судовим вироком. Але у Луценка більше ризиків залишитися за ґратами. Луценко більше ризикує, тому що він менш відомий на Заході і менш захищений міжнародною підтримкою. Тимошенко, якщо і потрапить за ґрати, то тимчасово. Дві найбільш популярні версії фіналу суду над Тимошенко – умовний вирок або арешт і потім амністія.

любопытный: Вы некоторое время возглавляли Институт Горшенина. Почему Вы оттуда ушли?

Владимир Фесенко: Не сошлись характерами:)

Дарья_: Владимир, верите ли Вы в то, что после парламентских выборов ВР начнет работать эффективнее и добросовестнее? Какие политические силы точно пройдут в парламент, как думаете?

Владимир Фесенко: Что касается эффективности, то сейчас ВР работает гораздо более результативно, чем два года назад. А вот добросовестность оставляет желать лучшего.

Относительно будущего состава парламента, его эффективности и добросовестности, остаюсь умеренным пессимистом. Эффективность будет зависеть от наличия устойчивого парламентского большинства, а добросовестность – от степени и качества обновления депутатского корпуса.

Я не склонен прогнозировать результаты выборов за полтора года до их проведения. Если не случится чего-то форс-мажорного, то в составе ВР будут представители ПР, «Батьківщини», «Фронту змін». Наличие в парламенте КПУ, «Свободы», «Сильной Украины» Тигипко будет зависеть от величины избирательного барьера и политической конъюнктуры. Но шансы этих политических сил достаточно велики. Может провести свою партию в парламент и Виталий Кличко.

elfa: Добрый день, г-н Фесенко! Какие, на Ваш взгляд, существуют пути решения языкового вопроса в Украине? Или как таковой проблемы нет, и это лишь тема, не всегда удачно используемая во время предвыборных кампаний? Спасибо.

Владимир Фесенко: Проблема есть. Хотя это и не самая острая проблема страны. Оптимальный вариант ее решения, на мой взгляд, сохранение и последовательная реализация государственного статуса украинского языка, с предоставлением официального статуса русскому языку на региональном уровне в местах компактного проживания русскоязычных граждан страны.

r2011s: Господин Фесенко, Вы можете искренне ответить, на кого или на какую страну Вы работаете, Ваши цели и задачи, обосновать необходимость существования Вашего института для Украины? Зачем Вы и Ваша деятельность нужны для Украины?

Владимир Фесенко: Слава Богу, сейчас можно создавать организации и работать не только в интересах государства, но и в своих собственных интересах. Что я и делаю.

Happy100: Уважаемый политолог. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находится сейчас производство горючего из водорослей? Напомню: предыдущий премьер-министр Украины озвучил идею о производстве горючего из водорослей, которые растут в трубе, и которое (горючее) будет продаваться по цене 2 гривны за литр?

Владимир Фесенко: Я не специалист по водорослям из трубы. Увы:)

vfuflfy: Владимир, здравствуйте! Сформулируйте Концепцию Украинского государства. И как Вы думаете, не пора ли ввести в курс политологии предмет Глобальная политика?

Владимир Фесенко: Не рискну сейчас, в таком формате общения, формулировать концепцию Украинского государства. Эта тема, скорее, для статьи и даже для монографии. И вообще, нам нужна не столько концепция государства (она в общих чертах сформулирована в Конституции), сколько стратегически выверенная и последовательная государственная политика, направленная на модернизацию страны.

Увы, я уже лет 10 не преподаю, но рискну предположить, что такого рода спецкурсы существуют на факультетах и отделениях политологии.

violenze: Владимир, как Вы отвлекаетесь от «дурдома», события в котором Вам приходится ежедневно комментировать для газет, сайтов и ТВ? Дайте угадаю – Вы рыбачите?! (Потому что во время рыбалки надо уединение и тишина.)

Владимир Фесенко: Увы, я не рыбак, как-то не сложилось. Отвлекаюсь в отпуске, отключаясь от политики и текущих новостей хотя бы на время. Иногда пытаюсь это делать и на выходных.

саня: Как Вы думаете, какова роль и место А.С. Гриценко в украинском политикуме? Есть у него шансы на парламентских выборах 2012г.?

Владимир Фесенко: А.С. Гриценко – один из перспективных новых политиков в Украине. Правда, его перспективность сейчас выглядит заметно слабее, чем два года назад. Рейтинг его партии – около 1,5%. Этого мало для попадания в парламент, поэтому ему нужно думать либо над тем, как изменить эту ситуацию в лучшую сторону, либо объединяться с другими новыми перспективными политиками. А как к человеку я отношусь к Анатолию Гриценко с большой симпатией и уважением.

aleks2: Добрый день, г-н Фесенко! Мир Вам! Скажите, пожалуйста, в каком моральном состоянии находится сейчас народ Украины? Ваше мнение о необходимости распространения знаний Библии. Конкретно 10 заповедей и высказывания Екклесиаста: 13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.

Владимир Фесенко: Отвечу просто: я – не религиозный человек.

pirron: Владимир, мешают ли украино-российским отношениям имперские замашки РФ? Что нужно менять, чтобы наладить крепкую дружбу между странами? Спасибо.

Владимир Фесенко: Конечно, мешают. Сейчас нас, например, принуждают к вступлению в Таможенный союз. Может ли быть крепким союз по принуждению?:) В этом плане я сторонник формулы «3+1», то есть формирование партнерских отношений с Таможенным союзом, но без вступления в его состав. Вот это один из маленьких рецептов нормальных дружеских отношений. Взаимная выгодна и отсутствие принуждения.

полковник: Господин Фесенко! Ваше видение развития событий в Крыму из-за болезни Василия Джарты? Хотелось бы стабильности и пусть медленного, но поступательного движения вперед в улучшении жизни крымчан. И второй вопрос, идет передел собственности на полуострове. Пример – успешный Сакский военный санаторий им. Пирогова передают в разгар курортного сезона малоизвестному предприятию «Укрвоенкурорт». Кто за этой передачей стоит, по Вашему мнению. Неужели власть наступает на одни и те же грабли? Что дальше?

Владимир Фесенко: Ситуация в Крыму будет зависеть от развития ситуации в стране. Но и, естественно, от того, кто будет возглавлять Крымскую автономию. Не будем торопиться с прогнозами. Ситуация в Крыму выглядит политически более стабильной, чем раньше, но социально-экономических проблем не убавилось. Да и в политике есть скрытое напряжение.

По Сакскому санаторию – я не в курсе дела. Но рискну предположить, что это отражение переделов собственности под эгидой военного ведомства. Нынешним руководителям Министерства обороны стоит помнить о судьбе своих предшественников.

pirron: На сколько сейчас трудные отношения между Россией и Украиной? Сейчас кризис в отношениях?

Владимир Фесенко: Сейчас это охлаждение, грозящее перерасти в кризис.

pirron: Янукович поставил на Медведева, но сейчас у них кризис в отношениях, будет ли Янукович менять своей вектор и начинать «окучивать» Владимира Путина?

Владимир Фесенко: Не столько Янукович так поставил, сколько так сложилось. И проблема не только в персональных отношениях, а и в различиях интересов наших стран, и в нежелании России считаться с нашими интересами.

samson-bomba@mail.ru: Ну почему у нас в стране из каждой мухи, раздувают политический скандал или огромную проблему. Вот последний случай. Не приехал Медведев в Крым, сразу посыпались статьи о том, что он отказался из-за отказа Украины от объединения с «Газпромом». Но почему никому в голову не приходит, что он не приехал в Украину, так как огромное горе постигло Украину, и не время сейчас заниматься вопросом объединения. Объясните, почему так происходит. Спасибо.

Владимир Фесенко: Постарайтесь понять журналистов, ведь им нужно написать интересный материал, с элементами конспирологии. И если нет «жареных фактов», то надо использовать хотя бы конспирологические гипотезы. Но в упомянутом Вами случае я не исключаю ту версию, которую озвучил «Коммерсант»: в неприезде Медведева, наверняка, были и политические мотивы.

читатель: По телевидению выступает довольно много разных политологов, экспертов. Как Вы относитесь к своим коллегам? К чьему мнению, позиции, прислушиваетесь? Если кто-то из известных политологов, кого Вы не уважаете? У кого бы хотели поучиться?

Владимир Фесенко: Я к своим коллегам отношусь хорошо. Многих давно знаю, например, Карасева – еще с Харькова, уже лет 20. Не хочу и не буду говорить плохие слова о своих коллегах, это было бы некорректно и некрасиво с моей стороны. Напротив, у большинства своих коллег я стараюсь учиться: у кого-то тонкому ироничному стилю, у кого-то – системным знаниям в отдельных областях политической науки, у кого-то – умению яркой и точной коммуникации с разными аудиториями.

RayaOdessa: Пане Володимире, на Вашу думку, програма якої партії відповідає європеспективі України?

Владимир Фесенко: Справа не в програмах, а в реальних діях. На жаль, практики більшості наших політиків не відповідають європейським стандартам. Це стосується і проблем внутрішньої партійної демократії, політичної корупції, політичної відповідальності і т.д. і т.п.

samson-bomba@mail.ru: Владимир, позвольте еще один вопрос. Что лучше для Украины ЗСТ ЕС или ТС?

Владимир Фесенко: Лучше всего – ЗСТ с ЕС и одновременно партнерские отношения с ТС, но без прямого членства. Такой вариант возможен, и он наиболее выгоден для Украины, поскольку треть нашей внешней торговли приходится на Россию (на ТС – около 40%), и около 30% – на ЕС. Проблема – в российской позиции. Они не хотят взаимовыгодного компромисса и принуждают нас к членству в ТС.

samson-bomba@mail.ru: Простите. Но тогда как понимать те материалы, которые доступны в СМИ, что при вступлении в ЗСТ ЕС нас заставят резко уменьшить, через квоты, наш экспорт на страны ЕС. А здесь же параллельно Россия введет «защитные» меры по защите своего рынка. Вы не просчитывали, что получим в «сухом» остатке?

Владимир Фесенко: Поэтому я и считаю оптимальным поиск компромисса и взаимовыгодного партнерства и с ЕС, и с ТС. Мы не можем быть членами обеих структур одновременно. А вот модель ЗСТ с ЕС и «3+1» с ТС вполне возможна при согласии России. Что касается наших квот на экспорт в страны ЕС, как раз в процессе переговоров по ЗСТ эти квоты увеличиваются, а не уменьшаются. Но нам нельзя терять и рынки стран ТС.

Stork: Хто, на Вашу думку, у разі неможливості Тимошенко Ю. бути обраною у парламент, очолить список партії «Батьківщина» на парламентських виборах 2012 року? Чи будуть розвиватися внутрішні протиріччя в цій політичній партії?

Владимир Фесенко: Внутрішні протиріччя у «Батьківщині» розвиваються й зараз. Але відсторонення Тимошенко від участі у виборах посилить ці протиріччя, зокрема, створить зазначену Вами проблему. Хто очолить партійний список, визначатиме сама Юлія Володимирівна. Серед хоча б формальних претендентів – Турчинов, Королевська, Соболєв. Можуть виникнути і інші варіанти. Наприклад, якщо у «Батьківщині» захочуть зіграти на темі нового покоління, то список може очолити Андрій Шевченко. Так що, варіанти є.

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