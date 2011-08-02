Дело Бандеры и Шухевича: суд «исправил ошибку» Виктора Ющенко

С самого утра во вторник, 2 августа, судебная коллегия начала рассмотрение дела о незаконности указа президента Украины (на тот момент – Виктора Ющенко) от 12 октября 2007 года «О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины».

Суд оказался достаточно скорым: к 16 часам ВАСУ решил отказать Виктору Ющенко и сыну Романа Шухевича Юрию Шухевичу (присутствующему на заседании) в удовлетворении их кассационных жалоб на решение Донецкого апелляционного административного суда о признании данного президентского указа незаконным. Соответствующее решение огласил судья-докладчик по делу Игорь Штульман.

В 14.00 другая коллегия приступила к делу о признании незаконным и отмене президентского указа от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины». Можно было не сомневаться, что ВАСУ и с Бандерой поступит так же, как и с Шухевичем. И решение не заставило себя долго ждать: около 17.00 судья-докладчик по делу Екатерина Леонтович объявила, что ВАСУ оставил в силе предыдущие решения донецких судов о признании незаконным и отмене указа президента Украины от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины».

Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины в один из последних дней своего президентства. Данное решение вызвало в России резонанс не меньший, если не больший, нежели в Украине. 5 марта 2010-го новый Президент Украины Виктор Янукович в ходе визита в Москву пообещал ко Дню Победы отменить указы своего предшественника о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд признал указ Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины противоправным. (В тот же день тот же суд лишил Романа Шухевича звания Героя Украины, поскольку «он не являлся гражданином независимой Украины».) В роли истца в этом историческом – во всех смыслах этого слова – процессе выступил скромный донецкий адвокат Владимир Оленцевич. Суд, как видим, внял доводам господина Оленцевича, однако правые украинские организации оспорили вердикт Донецкого окружного суда.

23 июня 2010-го на сторону господина Оленцевича и Донецкого окружного админсуда встал Донецкий апелляционный административный суд.

Снова о резонансном ющенковском указе вспомнили через полгода: пресс-служба Президента Украины сообщила, что 12 января 2011 года суд признал президентский указ о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины недействительным. Какой суд, когда и по чьему иску принял это решение, в пресс-службе главы государства, однако, не уточнили. Хотя и заметили, что на постановление суда апелляционной инстанции (Донецкого апелляционного административного?) направлен ряд кассационных жалоб в Высший административный суд Украины.

Вследствие чего, очевидно, ВАСУ 2 августа и занялся этим вопросом.

Интересно, что две недели назад, 19 июля, Окружной административный суд Киева признал законным не менее нашумевший указ Виктора Ющенко (от 28 января 2010 года) – о признании воинов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) участниками борьбы за независимость Украины. Соответствующий иск подала в июле 2010 года лидер ПСПУ Наталия Витренко, а ответчиком был Президент Виктор Янукович, от которого Витренко требовала отменить «указ, позорящий Украину»…

Представители праворадикальных организаций – УНА-УНСО и «Свободы», которые пикетировали во вторник здание Высшего админсуда, назвали суд по «делу» Бандеры и Шухевича «посягательством на нашу правдивую историю». По версии пикетчиков, данный судебный процесс проходит в рамках торга Виктора Януковича с Москвой относительно газовых контрактов.

Вердикты ВАСУ, наверное, в очередной раз взбудоражат историков (их комментарии читайте скоро на «Главреде»). А вот углубить раскол в обществе, занятом в массе своей отнюдь не идеологическими проблемами, они вряд ли смогут. Резкой реакции стоит ожидать разве что от праворадикальных политических сил.

Решения Высшего административного суда Украины являются окончательными и обжалованию не подлежат. Пожалуй, в «деле» о званиях Героя Украины для Степана Бандеры и Романа Шухевича поставлена точка.