Терпи, синку, дипломатом станеш

Українські дипломати почали економити на всьому – на бензині, на телефонних розмовах. Цьогорічним бюджетом вітчизняній дипломатії суттєво урізали кошти.

У МЗС уже створили робочу групу, яка й вивчає можливості економії



Так було. Дипломати на вулиці

Хіба можна собі уявити дипломата, який працює на вулиці? Не в кабінеті, не за робочим столом, а просто неба, сидячи на лаві чи на винесеному стільчику, з паперами на колінах? І не тому, що такому дипломату захотілося подихати свіжим повітрям, а через те, що в міністерстві бракувало місця. Це не порожнє припущення. Усе це українські дипломати переживали на початку 1990-х. Тоді дипломатам платили мізерні гроші, кадрів бракувало, а роботи було більше, ніж треба. Україну лише визнали незалежною державою: треба було встановлювати дипломатичні відносини, проводити складні переговори щодо ядерного роззброєння, про приєднання до міжнародних організацій.

Екс-міністр закордонних справ Анатолій Зленко у своїх мемуарах «Дипломатія і політика» згадує, як улітку 1992 року один із молодих дипломатів (інтерв’ю з ним «Главреду» – далі) вийшов працювати не у внутрішній дворик міністерства (воно тоді знаходилося на вулиці Пилипа Орлика), як робили співробітники МЗС зазвичай, а на вулицю. Одна з газет тоді вийшла зі статтею під заголовком «Терплячі люди». «Як би комічно не звучала ця прив’язка інтелектуального потенціалу до квадратних метрів площі, автор статті мав рацію: не можна займатися справді інтелектуальною роботою, коли дипломати сидять, як кролі у клітці, та ще й на провалених стільцях з поламаними ніжками», – пише Зленко.

Сьогодні дипломати-старожили розповідають, що на початку 1990-х на роботу в МЗС люди йшли дуже неохоче. Подейкують, що приймали на держслужбу мало не на тій підставі, що людина могла відрізнити Австрію від Австралії. Про справжній конкурсний відбір не йшлось взагалі. Хіба багато знайдеться професіоналів зі знанням іноземних мов і міжнародного права, готових піти на надскладну роботу за копійчану зарплатню?

Минуло багато років, перш ніж робота дипломата стала престижною. Міністерство закордонних справ може похвалитися багатьма досвідченими дипломатами, для влаштування на дипломатичну роботу вже зовсім не достатньо розрізняти Австрію і Австралію (конкурс на посаду може сягати й 20 осіб). Відносно суттєве збільшення зарплатні відбулося лише після Помаранчевої революції. Зараз у середньому український дипломат, працюючи в апараті МЗС у Києві, отримує 3–4 тисячі гривень. Разом із премією і надбавками (які становили 60–100% від суми окладу) цей заробіток дозволяв як мінімум протриматися «на плаву». Однак уже з нового року, як стало відомо «Главреду», в МЗС жодних премій не платять.

Хоч як дивно, дипломати, які працюють у Києві, ще готові терпіти. Тому мало хто в бесідах із «Главредом» скаржився на свої фінансові біди: чи тому, що не хотіли виносити свої проблеми на публіку, чи тому, що не дозволяла цього робити дипломатична скромність. «Ми розуміємо, що криза зачепила сьогодні всіх. Лишається сподіватися, що це ненадовго», – розповів нам один співробітник міністерства.

Так є. Урізана дипломатія

Вивчення закону про держбюджет на цей рік нібито доводить, що ніхто нічого для українських дипломатів і не скорочував. Крім того – цьогорічна сума є більшою від торішньої. Так, у 2008 році на функціонування закордонних дипломатичних установ було виділено 599 млн гривень. У цьому році – 806 млн гривень. Сума більша на 207 млн. Здавалося б, до чого тут розмови про бідних дипломатів? У них, навпаки, все має бути гаразд.

Проте слід враховувати, що за кордоном дипломати отримують свою зарплатню в доларах. До того ж, усі розрахунки за оренду приміщень, телефонні розмови, за бензин треба здійснювати, звісно, не у гривнях. Враховуючи значне падіння національної валюти порівняно з минулим роком, маємо доволі неочікуваний результат. Наші підрахунки показують, що за нинішнього курсу НБУ 7,7 гривні за долар дипломати недоотримають цього року майже $20 млн (і ця цифра може збільшуватися з подальшим падінням гривні).

Дефіцит досить значний. Саме тому, як стало відомо «Главреду», МЗС був змушений створити спеціальну робочу групу, яка вивчає можливості оптимізації витрат. «Нам сказали, аби ми підшукали собі більш дешеве житло для оренди», – розповідає співробітник посольства України в одній із європейських держав. Хоча виникає запитання – наскільки припустимо, аби дипломат жив на околиці міста? Приміром, більшість дипломатів європейських держав, США, Росії, які працюють в Україні, знімають собі житло неподалік від центру Києва. «Главреду» ще жодного разу не доводилося зустрічатись із дипломатом, який проживає у віддалених столичних районах – на Троєщині чи на Борщагівці. Але найприкріше, що договори на оренду почасти підписують на певний строк, і їх не можна розірвати одномоментно. Ось тут і виникають проблеми: можна лише уявити, який зчиниться скандал, коли з’ясується, що українське диппредставництво не сплачує коштів за оренду приміщення! Нам також стало відомо, що в МЗС заборонили набирати нових працівників – нібито такий мораторій було впроваджено прем’єром для всіх державних установ. Багатьом дипломатам держава не в змозі оплатити медичну страховку: не варто розповідати, що під час візиту до лікаря в США чи Британії без неї можна викласти всю зарплатню українського дипломата.

Нам відомо, що в МЗС донедавна розглядали варіант переходу на загальноєвропейську практику оренди квартир для дипломата. Україна – за радянською традицією – сама покриває ці витрати. У країнах ЄС дипломатові просто виплачують ці кошти разом із зарплатнею, аби таким чином вони могли самі вирішувати, в якому районі і в якому стані знімати житло. Зараз сумнівно, що МЗС піде на такий крок.

«Главред» з’ясував, що МЗС вивчає питання про зміну рівня дипломатичних представництв в інших країнах. Приміром, якщо в державі присутнє генеральне консульство, то його можуть замінити консульством. Це передбачає менший штатний розклад, а відповідно – менші витрати. При цьому в МЗС у приватних бесідах наголошують, що ключові дипломатичні представництва не повинні відчувати браку коштів – приміром, місії при ЄС чи НАТО. «Є речі, які не можна пояснити браком копійки», – наголосив один дипломат.

Що далі?

Поки що, кажуть у міністерстві, урізання бюджету позначилося лише на вирішенні побутових проблем – на зовнішню політику в цілому криза наразі не вплинула. Але чи так буде й надалі? Криза навряд чи закінчиться через місяць-два. Так, наголошують у МЗС, візити на вищому рівні фінансуються без проблем. Однак коли йдеться про візити дипломатів нижчої чи середньої ланки, тут на поїздку годі й сподіватися. «Зараз основ- на робота покладається на посольства. Якщо треба взяти участь у закордонному семінарі чи конференції ознайомчого характеру, на якому не обов’язкова присутність міністра чи заступника міністра, то тут можна обійтися нашим дипломатом, який працює у відповідній державі», – розповіли нам у міністерстві.

Але чи й справді зараз немає жодного впливу кризи на зовнішню політику країни в цілому? Так, приміром, бюджетом України передбачено цього року 500 тис. гривень на «виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері». У торішньому бюджеті у цьому ж самому рядку закону про бюджет число у десять разів більше. Який висновок мають із цього зробити закордонні партнери, перед якими Київ брав зобов’язання проводити заходи щодо інформування українців про діяльність НАТО? Виходить, що українцям і справді не до натівської інтеграції. «Ми можемо навіть і цих коштів не побачити», – висловлюють занепокоєння українські дипломати.

Це ж саме стосується й багатьох інших рядків бюджету. Так, торік на «забезпечення міжнародного позитивного іміджу України» було виділено 15 млн гривень. У цьому році – нуль. Торік на заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, передбачалося 15,1 млн гривень. У цьому році – 100 тис. гривень.

Можливо, для багатьох проблеми дипломатів виявляться не зовсім актуальними. Проте слід враховувати, що ці люди представляють державу. Цікаво, як сприймають тих українських дипломатів за кордоном, які на важливі переговори змушені їхати в громадському транспорті? Саме це зараз і відбувається. Дипломати побоюються, що встановлений ліміт на використання бензину може спричинити скандал: коли, приміром, не знайдеться транспорту, аби зустріти з аеропорту прем’єр-міністра чи Президента...



-- Геннадій Удовенко

«Найбідніша африканська країна має в своєму розпорядженні "Кадиллак"»

{-1} Екс-міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко повідомив «Главред», що колишні керівники МЗС звернулися до вищого керівництва держави підтримати українських дипломатів.

Чи може бути ефективною дипломатія з урізаним бюджетом?

Безумовно, не може. Сьогодні знову спрацьовує радянський синдром української меншовартості. За радянських часів керівництво України дуже негативно ставилося до МЗС: мовляв, навіщо воно потрібне – все ж у Москві вирішується. У мене складається враження, що це ж саме відбувається і сьогодні.

Тому колишні міністри закордонних справ України, в тому числі і я, відправили листа на ім’я Віктора Ющенка, Володимира Литвина і Юлії Тимошенко, де дається оцінка сучасній фінансовій ситуації дипломатичного відомства. Не може держава існувати без активної зовнішньої політики, причому така держава, як Україна, у якої величезні перспективи в світовому розподілі політики.

На початку 1990-х років українська дипломатія вже переживала кризові часи. Як тоді МЗС рятувалося від фінансових труднощів? Що порадите сьогоднішнім дипломатам?

Можна економити на папері, на телефонних розмовах, на комунальних послугах, але це все копійки. Йдеться про те, що скорочуються кошти на виконання наших міжнародних зобов’язань. Адже якщо ми не сплатимо внески в бюджет ООН, то нас вже через рік позбавлять права голосу. Біда в тому, що зараз ми думаємо про закриття посольств. Відкрити посольство – дуже не просто, а ми збираємося їх закривати. Я можу порадити дипломатам економити максимально. Але я не можу їх закликати продати службові машини, щоб дипломат пішки ходив на важливі переговори. Навіть найбідніша африканська країна має в своєму розпорядженні «Кадиллак», якого наші дипломати ніколи не мали.

Екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв’ю «Главреду» припустив, що урізання бюджету для дипломатів – своєрідна помста прем’єра Тимошенко непокірному міністерству. Чи припустиме таке зведення рахунків на державному рівні?

Безумовно, цей елемент присутній. Якщо ти такий, то на тобі! Це не припустимо в цивілізованому суспільстві. Але ж ми бачимо, що відбувається в нашій державі: будь-яка пропозиція від Президента відхиляється Верховною Радою лише тому, що вона – від Президента. Міністр закордонних справ не повинен гнути спину перед Президентом, прем’єром чи керівником Верховної Ради, він повинен твердо відстоювати позицію в межах законності. Зрозуміло, що Президент повністю відповідає за зовнішню політику України, тому керівник зовнішньополітичного відомства є провідником цієї політики.



-- Дмитро Чекалкін



«Важко уявити дипломата на барикадах»

{-2} Відомий зараз своїми радіорозіграшами Дмитро Чекалкін – саме той дипломат, чиє фото 1992 року потрапило на шпальти українських газет. Він опрацьовував міністерські документи просто на вулиці. У бесіді з «Главредом» він згадує про свій вчинок і про труднощі, які переживали українські дипломати.

Ви влаштували акцію з роботою просто неба одноосібно чи радилися з колегами, з міністром? Що вас примусило піти на такий крок?

МЗС тоді працювало у надскладних умовах – на 80 співробітників було лише 10–15 кабінетів. Один стіл мали ділити четверо чи п’ятеро дипломатів. Насправді не було жодної акції протесту, просто реально легше було взяти портфель, покласти його на коліна і щось писати на нашому невеличкому подвір’ї. Про це написала газета «Урядовий кур’єр», стаття називалась «Чи дочекається Чекалкін зими». Це було пов’язано з тим, що мене запросили з Москви працювати в МЗС, а гідних умов не могли створити. Можливо, з матеріалів журналістів це виглядало як демарш.

Як дипломати мали б сьогодні боротися за своє право виживати?

З одного боку, на початку 1990-х ситуація справді була складною, але, з іншого боку, було дуже цікаво працювати. Тоді Україна тільки здобула незалежність: це були перші місяці розбудови наших відносин з іншими країнами, був дух романтизму і відповідальності, ми сиділи на роботі, незважаючи на те, що вже давно закінчився робочий час.

Що ж до вашого запитання... Дипломат – людина, яка двічі подумає перед тим, як нічого не сказати. Тому важко уявити, що співробітники МЗС лізтимуть на барикади. Навпаки, це люди, які мають вирішувати всі проблеми дипломатичними методами.

До яких наслідків може призвести фінансовий удар по дипломатії?

На жаль, дипломатія втрачає свою роль у сучасному світі. Це раніше все проходило через посольство як єдиний канал спілкування між парламентаріями, бізнесменами, науковцями. Сьогодні існує безліч варіантів налагодження зв’язків. Багато українських представництв нині перетворилися просто на комплекс обслуговування членів сімей наших можновладців, які їдуть за кордон: їх зустрічають, забезпечують їм побутові умови. Винятком є хіба що два-три посольства, де дипломатія справді відіграє вирішальну роль. І там потрібні серйозні зусилля наших дипломатів. У решті країн, на мою думку, це взагалі марнотратство за нинішніх умов.

Нічого катастрофічного, на мою думку, не відбудеться. Ну, скоротять кількість дипломатів у представництвах із п’ятьох до двох. Науковці, політики як спілкувалися без застосування безпосередньо дипломатичних каналів зв’язку, так і спілкуватимуться.

Певним чином це наслідки радянської мегаломанії: ми відкрили представництва в усіх країнах, де були представництва Радянського Союзу, – можливо, не варто було цього робити. Можливо, не потрібна була така кількість представництв, коли немає можливості залучити достойні кадри.