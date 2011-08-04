Суд по делу Тимошенко: препирательства продолжаются

В четверг, 4 августа, Печерский суд продолжил рассмотрение по существу уголовного дела против Юлии Тимошенко по обвинению в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Несмотря на дождливую погоду, на Крещатике, на подступах к зданию суда, собрались с одной стороны сторонники экс-премьера, с другой – ее противники. Первых по традиции возглавлял Александр Турчинов.

На предыдущем заседании, 1 августа, судья Родион Киреев дал новому защитнику Юлии Тимошенко на ознакомление с материалами дела два дня. Поэтому с утра в четверг защитник Тимошенко Юрий Сухов ходатайствовал о предоставлении ему большего времени, то есть о продлении перерыва в заседаниях.

Суд, однако, решил заседание не прерывать.

Гособвинение в свою очередь попросило приобщить к делу Тимошенко решение суда в отношении одного из генералов Минобороны России Григория Олейника. По словам прокурора Александра Микитенко, в этом решении «четко установлено, что он (Олейник) осужден за превышение служебных полномочий при реализации соглашений Минобороны России с корпорацией ЕЭСУ за нанесение ущерба».

Юлия Тимошенко на приобщение данного документа к ее делу согласилась, так как, по ее словам, не обнаружила в нем доказательств собственной вины.

В ходе обсуждения ходатайства стороны государственного обвинения Юлия Тимошенко назвала прокуроров «уникальными», за что судья сделал ей замечание и пригрозил удалением из зала суда. Адвокат Юрий Сухов отметил, что высказывания Юлии Тимошенко не оскорбительны. Словом, суд идет своим чередом…