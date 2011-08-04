Социалистическое соревнование: Мороз и Рудьковский борются за пост главы СПУ

Еще вчера казалось, что от СПУ остался разве что бренд, но борьба за право вести социалистов на парламентские выборы развернулась не на шутку.

Соцпартия сегодня переживает не лучшие времена. СПУ не представлена в Верховной Раде, не располагает мощным представительством в местных советах, вдобавок ко всему исключена из Социнтерна. В цивилизованных странах подобных «случайностей» хватает для самороспуска, но в Украине социалистические бонзы решили реанимировать затухающий проект. Давно замечено, что на примере деградации социалистов можно изучать последствия излишней склонности партийных лидеров к политическим компромиссам. В 2006 году, напомню, Александр Мороз получил спикерское кресло благодаря союзу с «регионалами» и коммунистами – но пробыл у штурвала Верховной Рады всего лишь до осени 2007-го, когда прошли внеочередные парламентские выборы.

Василий Цушко, которого год назад вернули в ряды социалистов в качестве партийного лидера, особого энтузиазма не проявлял. Его можно понять: в СПУ много лет, практически с момента ее создания, события проходили исключительно по заботливо и в рифму выписанной Александром Морозом партитуре. Все, кто мог составить конкуренцию Сан Санычу, рано или поздно покидали ряды СПУ и создавали собственные политические проекты. Наталья Витренко, Иосиф Винский, Станислав Николаенко в разные времена прочувствовали, каково быть оппонентом Мороза. Неудивительно, что Цушко предпочел сосредоточиться на работе в исполнительной власти, а за партийное лидерство теперь конкурируют Сан Саныч (Мороз) и Николай Николаич (Рудьковский).

Александр Мороз, по его собственному признанию, даже в качестве почетного председателя СПУ не снимал руку с пульса происходящего в партии. Было бы странным ожидать от аксакала украинской политики сосредоточения исключительно на шахматах и стихах. Соцпартия для Мороза – любимое детище, и он хорошо знает большинство ее функционеров, их организаторские способности. По большому счету, мы говорим Мороз – подразумеваем СПУ, хотя этой ассоциации партийному съезду оказалось недостаточно. Еще один ветеран социалистического движения – Валентина Семенюк-Самсоненко – от участия в борьбе за лидерство отказалась.

Участие в борьбе за пост партийного лидера Николая Рудьковского, долгие годы считавшегося любимцем партийного лидера, пожалуй, стало для Сан Саныча неожиданным. Рудьковский еще до известного полета в Париж в приятной компании за государственный счет был одним из спонсоров социалистов и доверенным лицом партийного лидера. Сегодня Рудьковский почуял шанс наконец-то возглавить партию с известным именем. Источники в СПУ сомневаются, что он договорился об этом «на высшем уровне». Не помешает претенденту и тот факт, что любовь бывший министра транспорта к роскошной жизни роднит его с экс-главой МВФ, французским социалистом Домиником Стросс-Каном. Во-первых, социалисты собираются «строить Европу в Украине», во-вторых, у молодого соискателя есть серьезный аргумент - финансовый ресурс, который Рудьковский обещает использовать для возрождения СПУ.

Правда, 31 июля на партийном съезде была зафиксирована ничья: 166 делегатов поддержали Мороза в качестве старого/нового лидера Социалистической партии, 162 отдали предпочтение Рудьковскому.

14 августа социалисты попытаются со второй попытки избрать нового партийного председателя. Очевидно, что финалисты схватки за место лидера потратят оставшееся время на перетягивание союзников под свои знамена. Независимо от исхода голосования, приходится констатировать, что партия переживает серьезный кризис, ведь она так и не сумела преодолеть «синдром короткой скамейки». Понятно и желание Александра Мороза стать играющим тренером, и Николая Рудьковского – наконец-то оказаться на гребне партийной жизни. Однако «популярность» социалистов (оба претендента на статус вождя обещают СПУ оппозиционный статус, вопреки тому, что Партия регионов в 2006-2007 годах была их политическим союзником) не позволяет им всерьез рассчитывать на обретение парламентской прописки. Более того – возможное поражение на выборах в Верховную Раду поставит под сомнение целесообразность существования СПУ как самостоятельной силы. Поэтому кризис социалистической идеи может привести к оживлению на левом фланге как КПУ, давно стремящейся подмять под себя единомышленников, так и адептов социал-демократии, у которых появился шанс запустить новый проект на обломках старых.