Тимошенко арестовали

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на арест. Такое решение принял судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее представитель прокуратуры в Печерском райсуде Киева Лилия Фролова заявила ходатайство об изменении меры пресечения Тимошенко на арест.

По мнению прокурора, поведение подсудимой мешало установлению истины в процессе.

Прокурор подала соответствующее ходатайство после того, как Тимошенко во время допроса премьер-министра Украины Николая Азарова долго пыталась задать ему вопрос о деятельности компании «РосУкрЭнерго» на газовом рынке Украины. В конце концов, между Азаровым и Тимошенко возник спор.

В свою очередь, адвокат Тимошенко Юрий Сухов отметил, что на этом этапе рассмотрения дела не предусмотрены другие судебные действия. По его словам, ходатайство прокуратуры не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

В зале появился конвой, который взял Юлию Тимошенко под стражу, сообщает корреспондент Украинской правды.

Между присутствующими в зале и конвоем выстроился усиленный наряд милиции. Люди в зале скандировали «Юля, мы с тобой!» и «Позор Кирееву!».

Тимошенко попросила не надевать наручники в зале и, попрощавшись со всеми словами «Щасливо, любі мої!», вышла в сопровождении конвоя. Сумку с личными вещами она отдала Сергею Власенко.

В зале начались волнения: депутаты пытались прорваться в конвойную комнату, произошло столкновение с «Беркутом».

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Судебное заседание продолжится в понедельник, 8 августа, передает УНИАН.

На Крещатике, возле Печерского суда, начали собираться люди. Был организован митинг в поддержку арестованной Юлии Тимошенко.

Народные депутаты Украины заблокировали автозак, который подъехал к зданию Печерского районного суда Киева с заднего двора. Около 15 депутатов препятствовали движению машины.

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Участники стихийного митинга на Крещатике перекрыли автомобильное движение. Люди, держа государственные флаги Украины, образовали цепь поперек улицы, заблокировав движение транспорта.

Депутаты призвали своих коллег на собственных автомобилях также заблокировать выезды из Печерского райсуда.

Из здания Печерского райсуда вышли бойцы подразделения «Беркут» и судебной милиции «Грифон», которые окружили автомобиль, в котором планировали перевезти Юлию Тимошенко в СИЗО.

Позже Тимошенко вывели из здания Печерского райсуда и посадили в автозак.



Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», к автомобилю сразу же начали подбегать журналисты и народные депутаты, милиционеры выстроились цепочкой и не допустили их к автомобилю.



Более 100 сотрудников спецподразделения «Беркут» в касках и бронежилетах начали отталкивать народных депутатов от автомобиля.



Несколько сотен сторонников Тимошенко перекрыли выезд со двора Печерского райсуда Киева и частично улицу Крещатик. Однако автозаку, который сопровождали правоохранители, удалось выехать.



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Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко отвезли в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщила личная помощница Тимошенко, передает «Украинская правда».

Как известно, в Лукьяновском СИЗО уже находится экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

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Президент Украины Виктор Янукович не имеет никакого отношения к аресту бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и не вмешивается в деятельность судебной власти. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Дарья чепак, которую цитирует Корреспондент.



«Это неоднократно звучало со стороны президента, что его администрация не имеет никакого отношения (к судебному процессу над Тимошенко), и не может вмешиваться в деятельность судебной ветви власти, это прописано в Конституции», - заявила Чепак.

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Первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов призвал начать массовые акции в защиту экс-премьера, лидера партии Юлии Тимошенко.

«Начинаем мобилизацию», - сообщил он сторонникам Тимошенко, собравшимся возле Печерского райсуда.

По его словам, если активность проявят широкие массы населения, то в сентябре Украина может иметь новую власть.

«Сочувствующих много, а тех, кто готов к борьбе, мало, сегодня мы начинаем активную борьбу», - цитирует Турчинова «Интерфакс-Украина».

фото: tymoshenko.ua