Парламент идет на бой с кризисом

Пакет антикризисных законопроектов, который завтра будут рассматривать народные депутаты, выглядит очень разнородно. Если одни законопроекты действительно направлены на борьбу с кризисом, то другие назвать антикризисными можно только с натяжкой. Вероятность принятия этих проектов сейчас спрогнозировать довольно сложно...

На антикризисный и неантикризисный рассчитайсь В завтрашней повестке дня ВР запланирована, в частности, рассмотрение и голосование по ряду антикризисных законопроектов. Целью части из них является сокращение дефицита бюджета за счет дополнительных налогов или ограничения расходов, а один имеет регулятивный характер. По словам старшего экономиста Международного центра перспективных исследований Ильдара Газизуллина, эти законопроекты, конечно, можно назвать антикризисными, поскольку в них идет речь об улучшении ситуации с госбюджетом с помощью оптимизации расходов и увеличения сборов, поскольку в условиях кризиса так и делается. «Другое дело – эффективность этих законопроектов, то есть выполнят ли они поставленную цель», - отмечает эксперт. «Главред» решил внимательнее присмотреться к части законопроектов, входящих в антикризисный пакет. Что касается законопроекта о пенсионном страховании, который предполагает дополнительные сборы в Пенсионный фонд с малого бизнеса, то проблема наполнения этого фонда существовала еще до кризиса. Теперь, когда многие налогоплательщики сокращены, ситуация с наполнением фонда еще больше обострилась. Кроме того, не новы и разговоры о повышении ставки налогообложения для представителей малого бизнеса. Впрочем, из фиксированного налога частных предпринимателей (200 грн.) и сейчас отчисляется 40% в Пенсионный фонд. «Можно сказать, что в периоды кризиса малому и среднему бизнесу необходима поддержка, поскольку он как раз и способен частично трудоустроить сокращенных с больших предприятий людей и таким образом стать средством смягчения негативных последствий кризиса в реальном секторе», - объясняет экономист МЦПИ. Поэтому, с одной стороны, данное предложение можно поддержать как стимулирующее поступления в бюджет, а с другой – критиковать, поскольку оно несколько противоречит идеологии государственной политики поддержки экономики во время кризиса. Кроме того, данный законопроект нацелен на наполнение бюджета за счет сокращения расходов. Однако опрошенные нами эксперты сомневаются в том, что эта оптимизация существенно залатает госбюджетную дыру. Зато повышение акциза на табачные изделия, которым планируют пополнить бюджет на 4 млрд. грн. и чему посвящен еще один законопроект, может вообще спровоцировать обратной эффект. «Если мы говорим о повышении акцизов на табачные изделия, то тут есть риск увеличения контрабанды, из-за чего уменьшится потребление легального товара, а следовательно, сократятся и отчисления в бюджет», - утверждает Газизуллин. Последнее повышение акцизов состоялось 1 февраля нынешнего года. А за последние полтора года это уже четвертое изменение правил игры на украинском табачном рынке, и оно предусматривает увеличение налоговой нагрузки в 2,5 раза. Наконец, данный законопроект фактически упраздняет трехлетний план повышения акциза до 2012 года, который напоминает успешно реализующийся в РФ. Другое дело – законопроект о государственных закупках, который назначает ответственным за них Министерство экономики. «В сфере госзакупок было две проблемы: нарушения со стороны заказчика и нарушения со стороны посредника. Данный законопроект решает эти проблемы тем, что убирает с игрового поля посредника и обязывает Министерство экономики контролировать соблюдение обязательств заказчиком. И наконец , данный проект в конце концов устанавливает правила игры, ведь в течение последнего года эта сфера регулируется лишь постановлениями правительства», - рассказывает экономический эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА Сергей Киселев. Примут - не примут... На первый взгляд, весь пакет вышеупомянутых законопроектов должен завтра пройти Верховную Раду. Сегодня утром Президент устами своего представителя в парламенте Игоря Попова выразил уверенность в том, что фракция НУНС поддержит антикризисные законопроекты. Также в поддержку антикризисного пакета выступает Юлия Тимошенко. Литвиновцы, похоже, тоже готовы присоединиться к этой компании по голосованию за антикризисные законопроекты. Представитель Блока Литвина Олег Зарубинский с уверенностью сказал, что его фракция поддержит все антикризисные законопроекты единогласно. Даже еврокомиссар Бенита Ферреро-Вальднер призвала украинских нардепов к солидарности в поддержке законодательных антикризисных мер. Если добавить голоса всех трех фракций, то кажется, что прохождение антикризисного пакета практически гарантировано. Но не все так просто и гладко. Олег Зарубинский прогнозирует, что нардепы отдадут свои головы не за весь пакет. «Думаю, пройдут лишь законопроекты о повышении акцизных ставок и о пенсионном обеспечении», - рассказал нам «литвиновец». Кроме того, если проект закона о табачниках уже прошел первое чтение, то, скажем, инициаторы законопроекта о Пенсионном фонде планируют, что за один завтрашний день он пройдет первое, второе чтение и будет проголосован в целом, во что верится с трудом. Следует учитывать и точку зрения оппозиционеров. При отсутствии собственного антикризисного плана мероприятий, они готовы костьми лечь, лишь бы не дать коалициантам проголосовать за их инициативы. Так, «регионал» Михаил Чечетов сообщил «Главреду», что его фракция никогда в жизни не поддержит антикризисную программу коалиции. «Ни одна страна не выходит из кризиса путем усиления налогового давления, напротив – снижает налоги. Это только у нас лечат болячку путем усиления налогового давления», – сказал Чечетов и добавил: «Фракция ПР требует от правительства единую антикризисную программу, которую должны подписать Тимошенко, Ющенко и Стельмах, чтобы потом не спихивали друг на друга ответственность, и изменения в бюджет под эту программу. Если во вторник-среду таких документов не будет в Раде, то с четверга парламент будет заблокирован». В конце концов, не стоит недооценивать и присущий украинской политике эффект спонтанности: в последний момент любая фракция или депутатская группа может предложить собственные изменения или дополнения, которые потребуют долгого и скрупулезного согласования позиций, что оттянет принятие антикризисных законопроектов... Впрочем, как показывает опыт, лучше всего украинские парламентарии объединяются во время кризиса. Так было во время летнего наводнения в западных областях Украины, когда на борьбу со стихией нужно было выделить средства из резервного фонда госбюджета, и в прошлом октябре, когда Украина старалась получить финансирование от МВФ. Сейчас ситуация практически идентична: кризис «накрывает» наше государство, Украина борется за продолжение крайне необходимого второго транша МВФ... А значит, шансы на то, что парламент все-таки сумеет принять антикризисный пакет законопроектов, достаточно высоки.