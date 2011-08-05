Как Тимошенко увозили в СИЗО (ФОТОРЕПОРТАЖ)

После того, как Юлия Тимошенко в сопровождении конвоя покинула зал Печерского суда, эпицентр событий переместился на Крещатик.

Собравшиеся на главной улице столицы люди кричали «Позор Кирееву!» и требовали освободить Тимошенко из-под стражи. Сторонников Тимошенко оттесняло от здания суда спецподразделение милиции «Беркут». По данным «Батькивщины», во время столкновения пострадали несколько человек, которым оказывали помощь медики.

Досталось и фотокорреспонденту «Главреда», оказавшейся между стеной «Беркута» и протестующими. Если бы кто-то из спецназовцев не оттащил ее в сторону, последствия могли бы быть гораздо тяжелее синяков. По словам коллег с канала СТБ, их оператору разбили аппаратуру и, возможно, сломали ребро.

Около сотни сотрудников «Беркута» создали коридор, по которому выехал автозак. Выезду препятствовали народные депутаты и участники митинга в поддержку Тимошенко.

После непродолжительной задержки автозак все же двинулся в направлении Бессарабской площади.

Его сопровождают около 300 сотрудников спецподразделения «Беркут». Движение на бульваре Шевченко, куда свернула машина, было полностью перекрыто для движения транспорта и пешеходов.