От субботы до субботы. Тимошенко за решеткой, Богатырева оконфузилась, Черновецкий нашелся

Арест недели – Юлия Тимошенко. События 5 августа в Печерском суде для многих стали неожиданностью. Как решение судьи Киреева поддержать инициативу прокуратуры о смене меры пресечения с подписки о невыезде на арест, так и поведение Юлии Тимошенко в качестве подсудимой были беспрецедентными. И власть, и оппозиция сделали значительный вклад в политизацию судебного разбирательства по делу бывшего премьера. В итоге Тимошенко оказалась в Лукьяновском СИЗО, откуда может выйти в качестве непререкаемого лидера оппозиции, а власти придется доказывать (в первую очередь – западным партнерам Украины), что правосудие в нашей стране существует. Представители провластных и оппозиционных сил, западные союзники лидера «Батькивщины» выступили с ожидаемыми заявлениями. Одни рисуют сценарий украинского апокалипсиса, другие – призывают отделить мух от котлет. Удивил российский МИД, заверивший, что газовые соглашения заключались законно. Отмечу, что благодаря аресту Юлии Владимировны политический сезон в Украине стартовал досрочно.

Конфуз недели – Раиса Богатырева. Давно не баловавшая сограждан высокой политической активностью Раиса Богатырева нашла оригинальный повод напомнить о себе. Во время процедуры вручения дипломов выпускникам Киево-Могилянской академии секретарь СНБО выступила с речью, фрагменты которой до боли напоминали выступление президента корпорации Apple Стива Джобса перед выпускниками Стенфордского университета несколько лет назад. Хотела Раиса Васильевна показать связь между двумя университетами или таким оригинальным образом выразить презрительное отношение представителя власти к «Могилянке» - осталось загадкой. Интересно, сколько еще украинских политиков выступали с подобными «заимствованиями», но не были пойманы на горячем?

Репатриант недели – Леонид Черновецкий. Мэр столицы Украины был обнаружен журналистами в Израиле, гражданство которого он и его супруга Алина Айвазова якобы получили еще в 1994 году. Оппозиция начала возмущаться данным обстоятельством, подчеркивая незаконность пребывания Черновецкого на посту мэра и беспомощность спецслужб. Можно подумать, что при президентах Кучме и Ющенко Черновецкий был никем. Открытие израильских журналистов может обернуться неприятностями для Юрия Луценко: тому за давнишний удар по «самому дорогому» у Черновецкого в бытность министром внутренних дел запросто могут пришить еще и антисемитизм. Стоит напомнить, что скандалы с израильским гражданством украинских политиков вспыхивают с завидной регулярностью, причем традиционно их спускают на тормозах. В любом случае Израиль своих граждан другим странам не выдает, а инициировать досрочные выборы мэра Киева сегодня вряд ли у кого-либо получится.

Прозрение недели – Николай Азаров. Не было бы счастья – да несчастье помогло. Эта пословица вспоминается после выступления Николая Азарова, посетившего пострадавших шахтеров в больницах Донбасса. Премьер был неприятно удивлен состоянием медицинской сферы в стране, исполнительной властью которой он руководит, и пообещал направить все имеющиеся средства на модернизацию больниц. Если бы Николай Янович, заведший аккаунт на Facebook, посмотрел бы хотя бы одну серию популярного сериала «Доктор Хаус», он бы в отношении состояния украинской медицины прозрел еще больше.

Революционер недели – Анна Герман. Хорошо известная своими радикальными оценками и предложениями, в частности, отменой военного парада на День Независимости, советник президента выступила с новой инициативой. По мнению Анны Николаевны, народные депутаты вполне могли бы выполнять свои обязанности на общественных началах. Логика у госпожи Герман железная – все равно бедному человеку в парламент не пробиться. Видимо, Анна Николаевна за полтора года работы на Банковой забыла, что далеко не все парламентарии – миллионеры, а с логикой Герман легко можно дойти до легальной продажи мест в Кабинете Министров желающим.

Отцы и дети недели – Александр Мороз и Николай Рудьковский. Социалистическая партия не смогла избрать нового лидера вместо решившего сосредоточиться на борьбе с разными формами монополий Василия Цушко. На социалистическое кормило претендуют почетный председатель СПУ Александр Мороз и первый секретарь партийного политсовета Николай Рудьковский, долгое время ходивший в любимчиках Сан Саныча и засветившийся в нескольких скандалах. Первый раунд схватки седовласого ветерана с любителем роскошной жизни за право вести социалистов оппозиционным путем завершился вничью. 14 августа Соцпартия вновь соберется на съезд, который и должен определить ее нового лидера.

Дублер недели – Наталья Королевская. Буквально за пару дней до ареста Тимошенко последовательно проводящая собственную политическую линию Наталья Королевская пообещала властям массовые акции протеста в случае лишения лидера «Батькивщины» свободы. Наталью Юрьевну недоброжелатели с «региональной» подкладкой часто упрекают в стремлении возглавить «сердечников» без Тимошенко, поэтому сложившаяся ситуация станет для молодого политика проверкой на зрелость.