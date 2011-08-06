На Крещатике снова вырос палаточный городок

На Крещатике, возле помещения Печерского суда, разбит палаточный городок. Из нескольких десятков палаток большинство – агитационные.

Как сообщал «Главред», 5 августа партия «Батькивщина» начала бессрочную акцию протеста против ареста Юлии Тимошенко.

Охрану общественного порядка обеспечивают 20 сотрудников милиции.

Милиционеры говорят, что без судебного решения принудительно демонтировать палатки не будут, сообщили УНИАН в главном управлении МВД Украины в Киеве.

«Если будет соответствующее решение судов, тогда будем принимать меры по обеспечению их выполнения», - отметили в столичном главке милиции.