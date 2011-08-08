Суд над Тимошенко продолжился

8 августа 2011, 11:56

Печерский суд продолжил судебное заседание по делу, возбужденному против Юлии Тимошенко.

В понедельник, 8 августа, Печерский районный суд г. Киева продолжил судебное заседание по делу, возбужденному против экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Заседание открыл председательствующий по делу судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.

Как сообщалось, 5 августа Юлию Тимошенко арестовали в зале Печерского райсуда Киева по требованию обвинения и доставили в Лукьяновское СИЗО. Ее обвинили в неуважении к суду.

Сегодня, 8 августа, в ходе заседания ожидается продолжение допроса свидетелей.

Напомним, на прошлом судебном заседании были допрошены премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр МЧС Владимир Шандра.

Стоит отметить, заседание продолжается в том же зале судебных заседаний, что и прежде. В зале отсутствует огражденное металлическими прутьями место для подсудимых, которые находятся под арестом.

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Защитник Юрий Сухов подал в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Юлии Тимошенко меры пресечения на подписку о невыезде, передает РБК-Украина.

Сухов попросил суд не продолжать заседание без рассмотрения его ходатайства.

Напомним, ранее адвокат Тимошенко заявил, что решение суда об аресте Тимошенко будет обжаловано в апелляционном порядке. В то же время прокурор Лилия Фролова отметила, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование ареста на данной стадии процесса над Тимошенко.

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Печерский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко и освободить ее из-под ареста.

Адвокат Тимошенко настаивал, что содержание под стражей является самой суровой мерой и применяется тогда, когда подсудимый может уклоняться от следствия, а действия Тимошенко, по его словам, напротив, свидетельствуют о том, что она способствует следствию в установлении истины.

Отказ защиты в суде объяснили тем, что Тимошенко ранее системно нарушала уголовно-процессуальный кодекс, не появлялась в суд в установленное время, препятствовала установлению истины.

"Суд не видит причин для изменения меры пресечения, ведь в ходатайстве защитника нет обоснования изменения мероприятия", - заключил суд.

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Около 13.00 судья Киреев снова отказался выпустить Тимошенко: суд отклонил все ходатайства об отмене ее ареста.

По словам Родиона Киреева, «в ходатайствах не приведено достаточных оснований для изменения меры пресечения».

Таким образом, суд не удовлетворил обращение трех религиозных конфессий, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины Карпачевой, а также народных депутатов, которые заявили о готовности взять Юлию Тимошенко на поруки.

После объявления решения зал покинул посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00.

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