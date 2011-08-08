Печерский суд взяли в кольцо

Крещатик запружен спецназовцами, сторонниками и противниками экс-премьера.
Вопреки появившейся вчера, 7 августа, информации о возможном сносе палаточного городка, который разбили под стенами Печерского суда сторонники Юлии Тимошенко, палатки никто не демонтировал.
Утром, правда, произошло столкновение обитателей городка и правоохранителей, которые отгораживали палатки от входа в Печерский суд металлическими щитами. Однако заграждение все же было установлено.
Юлию Тимошенко привезли в суд рано утром – в одном автозаке с Юрием Луценко, суд над которым сегодня, 8 августа, продолжился, как и процесс по делу Тимошенко.
К середине дня под Печерским судом было более тысячи человек с плакатами и громкоговорителями (сторонники и оппоненты Тимошенко систематически пытаются перекричать друг друга) и едва ли не столько же «беркутовцев».
Среди митингующих можно увидеть и супруга Юлии Тимошенко Александра.
Выразить поддержку Тимошенко пришли не только депутаты-бютовцы, но и представители других политических сил, причисляющих себя к оппозиции.
После очередного отказа судьи изменить Тимошенко меру пресечения зал суда покинул глава представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.