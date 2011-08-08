Шоу-меню ко Дню Независимости

Представители власти, прежде всего, откатают обязательную программу. Очаровывать зрителей будут цифрами роста ВВП и товарооборота, размерами собранного урожая и обещанием не допустить повышения цен на основные продукты. Президент и премьер сейчас активно открывают и инспектируют рынки и овощехранилища, наглядно доказывая, что выращенной аграриями продукции хватит на всех. Бюджетников порадуют досрочным увеличением зарплат с сентября, остальным же придется довольствоваться нематериальным презентом – уверенностью властной команды в способности сохранить в стране финансовую стабильность. Не принимать меры в ситуации, когда две трети населения полагает, что государство движется в неправильном направлении, для руководства страны чревато неприятными последствиями. Особенно за год до парламентских выборов.

Отдельным пунктом программы станет отчет о реформаторских успехах. Правда, радужную картину несколько портит тот факт, что последняя протиснутая через Верховную Раду пенсионная реформа до сих пор не поступила на подпись главе государства. Оперативно реагирующий на инициативы Банковой спикер неожиданно нашел формальный повод для задержки закона в стенах парламента, сославшись на регламентные нормы. Очевидно, в президентской Администрации продолжают взвешивать, стоит ли добавлять в копилку реформаторских дел власти непопулярные пенсионные новации. Обратный ход не исключен. Неслучайно премьер в последнее время все чаще говорит о необходимости отказаться от внешних заимствований, ведь государственный долг достиг рекордных размеров. Как известно, принятие пенсионного закона было одним из главных условий для получения очередного транша МВФ, и промедление с его выполнением негативно скажется на сотрудничестве с фондом. Возможно, на данном этапе власть предпочтет заручиться симпатиями тысяч будущих пенсионеров. И лучше им поторопиться, поскольку лавры избавителя сограждан от лишних лет работы уже примеряют на себя оппозиционеры.

На конец августа анонсированы новации в коммунальной сфере. Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг должна подготовить предложения по внедрению единой политики в сфере тарифообразования. Тарифный конек не может эксплуатироваться руководством страны до бесконечности, пора представлять на суд общественности решение проблемы. С учетом того, что новый министр ЖКХ Анатолий Близнюк открыто называет вверенную ему отрасль банкротом и предлагает переходить на европейские стандарты в тарифообразовании, легким путь не будет. Поэтому главной задачей для власти станет подбор правильного соуса, под которым украинцам презентуют очередное восхождение на коммунальную голгофу.

Особняком в праздничном меню стоит амнистия. Этот инструмент президент Янукович использует впервые и сразу с размахом. По предварительным подсчетам, под амнистию в нынешнем году попадет почти 13 тысяч человек, 3 тысячи заключенных выйдут на свободу. Пока одни эксперты уверяют, что такая численность выпущенных заключенных не спровоцирует ухудшение криминогенной ситуации, другие – делают ставки, сколько из нынче преследуемых представителей бывшей власти окажутся в списке амнистируемых.

У оппозиции возможностей порадовать украинцев чем-то необычным к юбилею Независимости до ареста Юлии Тимошенко практически не было. С заключением под стражу лидера «Батькивщины» у них открылось второе дыхание. Все без исключения оппоненты действующей власти получили возможность напомнить о себе, причем не только словесными изобличениями режима, но и появлением своих партийных знамен на акциях протеста, а лидеров – в группе поддержки Тимошенко в зале суда. У парламентской оппозиции есть дополнительная возможность для демонстрации своей позиции – инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады, для чего достаточно собрать 150 автографов. Число депутатов в составе фракций, причисляющих себя к оппозиции, позволяет. Да и коммунисты, показательно взявшие в последнее время оппозиционный курс, могут в этом помочь.

К 24 августа, скорее всего, процесс над Юлией Тимошенко еще не завершится, несмотря на заметное стремление судьи его не затягивать. Слишком уж знаковым подарком стало бы для лидера «Батькивщины» получение приговора к 20-летию самостоятельности государства. Но анонсированное ранее экс-премьером объединение оппозиционных сил, которое теперь пройдет под лозунгом борьбы за ее освобождение, будет выглядеть солиднее. К тому же, в списке участников движения сопротивления могут появиться не только давно идущие в фарватере «Батькивщины» политические проекты, но и «департаменты «Партии регионов».

Политическая программа ко Дню Независимости обещает быть насыщенной и потребует от организаторов недюжинных актерских талантов. Одним придется убеждать зрителей в том, что жизнь простых граждан уже улучшилась, во всяком случае, по данным Госкомстата, или вот-вот пойдет в гору. Другие будут доказывать, что отсутствие серьезных потрясений в стране - исключительно их заслуга, но они готовы дать согражданам гораздо больше, если придут к власти. Результат работы политиков социологи смогут оценить уже в сентябре.