Європейська політкоректність: ображені всі

Несподівані заворушення в Лондоні почалися після вбивства поліцейським 29-річного жителя передмістя Тотенхем Марка Дугана. За дві ночі мародери та маніфестанти спалили кілька десятків автомобілів та почали активно грабувати магазини. Причому, за даними поліції, значна частина грабіжників не бере участі у зіткненнях з охоронцями порядку, а просто хапає, що може. Особливим попитом користуються точки продажу мобільних телефонів: їхні товари невеликі, аби їх можна було швидко сховати, і дорогі.

Бунт в депресивному районі британської столиці від початку видавався стандартною акцією протесту в рамках ЄС. Франція відзначається такими розвагами кольорової молоді мігрантів майже щороку. Причиною також, як правило, стає загибель когось від рук поліції. Проте тепер ситуація трохи інакша.

Скотланд Ярд повідомив, що за дві ночі заворушень вдалося заарештувати більше 150 людей, і що значна частина з них була не радикальними активістами, а звичайними мародерами. Вони під виглядом мітингів розбивали вітрини і виносили звідти усе цінне. Лише незначна частина справді була затримана під час сутичок з поліцією. Це також доводить і те, що заворушення постійно виникають в різних районах Лондона, і їх важко придушувати. Крім того, правоохоронці вважають, що кримінальні угруповання координують свої дії через Інтернет, аби отримати більше вигоди, і прикриваються незадоволенням з боку кольорового населення.

Треба сказати, що більшість справжніх маніфестантів, які завзято б’ються з поліцією, є чорношкірими чи арабськими мігрантами. Саме вони влаштували біля поліцейської дільниці акцію після вбивства Дугана. Потім вона швидко переросла в неконтрольоване насилля. Проблема мігрантів з Африки та Близького Сходу починає набирати в Європі все більших обертів. Те, що кримінал намагається нажитися на заворушеннях, - важлива риса повстання у Тотенхемі, проте це звична проблема боротьби зі злочинцями. А ось самі заворушення та їхні причини лежать вже більш глибоко.

Експерти Reuters вважають, що з початком революцій в арабських країнах мусульмани-мігранти на території ЄС також зміцніли. Адже вони бачать, що їхні колишні співгромадяни можуть міняти владу та добиватися свого законними методами. Проте зараз Європа не хоче їх чути.

За два тижні до погромів у Тотенхемі в Лондоні пройшла маніфестація кольорового населення щодо дозволів носити паранджу та інший традиційний одяг. Тоді ця подія пройшла майже непоміченою. А тепер всі говорять про заворушення та готові визнати це проблемою.

На думку аналітиків Інституту Європейських досліджень в Брюсселі, зараз жодна зі сторін міжнаціонального протистояння в Європі не хоче іти на компроміс. ЄС воює за свободу лівійців у Африці, але не готовий почути мігрантів з цього континенту на своїй території. І це стосується не лише вихідців з Африки, безправними та покинутими державою вважають себе більшість мігрантів з Азії, особливо Близького Сходу.

Водночас європейські політики не прагнуть вирішити це питання, бо не знають, як саме їм слід вчинити. М’яка міграційна політика та політкоректність призвели до того, що білі громадяни Європи вважають себе зрадженими власною державою. Вони бачать, що влада нічого не може зробити, аби приборкати непомірні, на їхню думку, апетити мігрантів, і починають підривати бомби біля державних установ та стріляти в дітей. Так сталося в Норвегії, коли Андреас Брейвік лише намагався імітувати теракт арабського тероризму.

З іншого боку, мігранти також почуваються покинутими. Вони не мають нормальної роботи і живуть в основному в депресивних регіонах. Влада намагається відсунути їх якнайдалі від центрів міст і відгородити від своїх виборців. Під тиском білих європейців уряди починають вимагати асиміляції мігрантів, а ті відповідають стихійними акціями протесту.

Події в Лондоні стали ще більш небезпечними тому, що кримінальні структури були до них готові. Отже, протести і пов’язані з ними погроми стають однією з головних рис суспільного життя в Європі. На них вже можна заробити гроші, трощачи магазини під виглядом маніфестантів.

Для столиці Британії ці заворушення ще більш небезпечні тому, що вперше з 50-х років минулого століття влітку 2012 року там пройдуть Олімпійські ігри. А поліція поки не продемонструвала здатності приборкати маніфестації та погроми. Якщо це повториться, коли в місті буде дуже багато туристів, престижу та бюджету Великобританії буде завдано непоправної шкоди.

Фото з газети London Evening Standart