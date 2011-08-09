Андрей Ермолаев: «Евросоюз ждут тяжелейшие времена»

На сайте «Главред» состоялся чат с политологом, директором Национального института стратегических исследований Андреем Ермолаевым. Общаясь с читателями, он прокомментировал арест Юлии Тимошенко и реакцию мира на это событие. Политолог также рассказал о поводах для настроения европессимизма в Украине, о беде публичной политики, о том, кто составляет угрозу демократии в нашей стране, а также при каких условиях Украине удастся избежать дефолта.

Представляем стенограмму чата с Андреем Ермолаевым.

violenze: Андрей, раз Вы занимаетесь стратегией – у кого из нынешних политиков наибольшие шансы стать следующим президентом Украины? Понимаю, что рано говорить, но интересно услышать Ваше мнение.

Андрей Ермолаев: Добрый день! Вы правы, я и коллектив, который возглавляю, занимаемся вопросами стратегии развития. Но мы не занимаемся политическими технологиями. Я рад тому, что имею возможность уже год отстраненно относиться к текущим политическим проблемам и информационным войнам. Наверное, возраст уже такой, когда конъюнктура интересует все меньше, и делаешь все, чтобы сконцентрироваться на важном.

Сегодня я не вижу смысла обсуждать выборы 2015 года. По всем законам информационных войн наш с Вами разговор станет частью текущих спекуляций. Я очень рассчитываю на то, что за ближайшие два-три года произойдет смена и политического, и государственного менеджмента. Уверяю Вас, я не о выборах, а о избавлении от комплекса сервисности тех, у кого идеалы не связаны с достижением простых меркантильных целей. Не идеалист и понимаю, что и молодые политики, и молодые менеджеры стремятся к высокому качеству и уровню жизни. Это – нормально. Но это условия, а не цель. Беда публичной политики и государственного менеджмента сегодня состоит в том, что многие, даже одаренные люди, превращают свои таланты и знание в поднос официанта. Надеюсь, я правильно понял подноготную Вашего вопроса.

Крымчанин: Господин Ермолаев! Вы – умный и талантливый политический эксперт. Как, по Вашему мнению, будет развиваться ситуация в Крыму в связи с болезнью Василия Джарты. Дай Бог ему здоровья и многих лет жизни. Ясно, что у него на полуострове есть оппозиция в лице БЮТ и ряда проукраинских сил, но есть и сподвижники которые, рады его неудачам. И второе, ясно, что на полуострове идет передел не только собственности, но и финансовых потоков. Это связано с громкими арестами крупных бизнесменов полуострова. Превратится ли Крым в такой ситуации в «жемчужину» Украины? Пока, честно, не видно этого. Пока много слов и обещаний. Это видно по Симферополю, Ялте, Алуште и другим городам и поселкам полуострова.

Андрей Ермолаев: Я с большим уважением отношусь к крымскому премьеру и его команде. Еще год назад этих людей называли варягами и относились к ним, как к захватчикам. Сегодня эта команда, не смотря на специфику крымской экономики и крымской элиты, смогла разобраться в специфике региона и предложить ему внятную долгосрочную политику. Стратегия, которую наш институт помогал готовить Совету министров Крыма, это лишь концептуальная рамка. Условно это как генплан здания, которое еще нужно построить, подвести коммуникации, сделать хорошую отделку. Сейчас Совмин Крыма завершил разработку операционного плана по реализации стратегии, идет активная работа с инвесторами по предложенным региональным проектам развития.

Забегая вперед, понимая, что еще много вопросов будут связаны с этим непростым понятием «стратегия», хочу отметить, что в начале пути, даже если на старте есть карта, дорога кажется все равно неизвестной, а все, что встречается на пути, хаотичным. И только прокладывая путь – закладывая фундаменты, утверждая техническую документацию новых проектов, создавая нормативную базу для работы местного бизнеса инвесторов – эта дорога превращается в маршрут.

Приведу другой пример, более очевидный – изменения в Киеве. Приход в Госадминистрацию Попова тоже в свое время оценивался по-разному. Новый глава Госадминистрации несколько месяцев потратил на анализ ситуации, на ведение финансовой дисциплины и разработку проекта обновленной столицы. И вот сегодня август на дворе – весь Киев в стройке: новые дороги, мосты, переходы, ремонт зданий, социальные инвестиции.

Уверен, что пройдет немного времени, и на Ваших глазах вся подготовительная работа, которая велась в Крыму, тоже воплотится в новые аэропорты, дороги, новые курортные территории и в новую сельхоз продукцию с новым брендом «Крымский помидор», «Крымский огурец», которую вы сможете увидеть в каждом пансионате:)

Россиянин: Господин Андрей! То, что в Украине после ареста Тимошенко закончилась демократия, и сформировался авторитарный режим, девизом которого являются слова Франко «Врагам – закон, друзьям – все», ясно всем в мире, в том числе и России. Но Вы понимаете, что если великой российской власти дашь палец, то она съест тебя сразу, в том числе и нынешнюю украинскую власть? Неужели у украинской власти нет инстинкта самосохранения? Ведь история учит, что с Россией надо дружить на расстоянии.

Андрей Ермолаев: Мне 42 года – и много, и мало. В первые годы Перестройки мы еще украдкой собирались на съезды неформальных организаций, участвовали в конференциях шахтеров, металлургов, и вместе с тем это уже было началом демократии. У нас появилась реальная возможность не только заявлять. но и воплощать в жизнь гражданскую позицию. Был журнал «Огонек» и «Аргументы и факты», прошел первый съезд народных депутатов СССР, который транслировался по первым каналам «без купюр», прошли выборы в парламент республик, в которых большой успех имели народные фронты, первые либеральные объединения. Но это, хочу напомнить, еще конец 80-х.

Для меня демократический транзит в Украине имеет непрерывный характер, и сводить судьбу демократии к судьбе одного политика с очень противоречивой репутацией значит дискредитировать саму суть демократического процесса.

Украина – не идеальная страна, как впрочем не идеальна и демократия в Греции, где правительство лукавило по поводу собственного бюджета, во Франции и Норвегии, где есть первые симптомы рождения неонационализма, в Великобритании, где возмущенные граждане позволяют себе сжигать целые кварталы. Но дело не в этом. Я назову две проблемы дальнейшего демократического транзита, без решения которых мы не двинемся дальше. Первая – глубокая реформа самоуправления. Люди должны учиться демократии не на диване, смотря ток-шоу, а на практике. Как учил Жванецкий, «ничто так не убеждает, как личный опыт». И проблема вторая – разрыв возникшей сейчас и очень опасной «обратной петли», которая стала возможной из-за невысокого контроля центральной власти за поведением административной и силовой бюрократии на местах. Прикрываясь негативными стереотипами, которые с такой страстью распространяют и повторяют СМИ, местные князьки, налоговые бароны и прочие занимаются фактически вторичным «первоначальным накоплением». Они составляют сейчас большую угрозу демократии и подрывают доверие еще слабого среднего класса больше, чем все политические лидеры вместе взятые.

trim_c: Добрый день, Андрей! Можете ли Вы объяснить политические мотивы процесса и ареста Тимошенко? Неужели это решение – плод системной стратегии? Каковы отдаленные последствия такого политического решения?

Андрей Ермолаев: В Вашем вопросе столько песочных формочек, что даже не знаю, с чего начать.

Мне ничего неизвестно о политическом заказе. Зато известно другое. После подписания договора 2009 года Украина оказалась в коридоре, последняя дверь которого – дефолт и экономическое банкротство. Причем этот коридор просчитывается и механически, и социально-политически. Правительство, которое позволило себе подписать такой договор, либо было просто банально некомпетенто и преступно халатно, либо же действовало со злым умыслом. Именно эта проблема изучается в судебном порядке.

Я никогда не хочу думать о людях плохо, меня просто устроил бы вариант признания некомпетентности. Но, судя по тому, как защищается бывшая премьер-министр, и какое количество сторонников ее позиции нашлось в стране, вынужден думать и о другом. Если в этой стране есть люди, которым, извините, «по-барабану», какие решения принимает их политический кумир, лишь бы он оставался в фаворе, то мне сложно давать ответы таким людям.

Я не могу комментировать сам судебный процесс, потому что, признаюсь честно, не видел ни одного дня трансляции. Судил только по событиям, описанным в СМИ. Я не юрист – мне сложно давать правовые оценки. И я, как многие, считаю, что решение должно быть принято в судебном порядке. И без политики.

И, забегая вперед, хочу несколько слов сказать по международной реакции. Все заявленные позиции, связанные с необходимостью соблюдения законного порядка в Украине, считаю разумными. Но что касается политических оценок и, тем более, рекомендаций укранскому суду, которые позволяют себе некоторые зарубежные политики, хотел бы напомнить о такой проблеме, как вмешательство во внутренние дела.

И последнее, просто эмоции. Жаль, что нет возможности приглашать в качестве постоянных наблюдателей, которые бы находились в суде непрерывно, представителей судейского корпуса разных государств. Я бы с интересом выслушал их мнения по поводу хода судебного прооцесса и поведения обвиняемой, а заодно – о развитии правосознания в среде украинской политической элиты. Юлия Тимошенко подсказала многим нашим согражданам, как, оказывается, можно себя вести в суде.

Луганск: Интересно, а понимает ли Янукович, что его окружение своими тупыми действиями сознательно подводит президента к изоляции? Андрей, Вы – умный человек. Объясните ему суть происходящего. Складывается так, что идет игра по изоляции президента в Европе, и ему сознательно оставляют один путь – путь российского вассальства. Нельзя допустить изоляции – это приведет к потере самостоятельности в принятии решений. Не думаю, что ему нравится то, как РФ загнала в угол Лукашенко. А все идет к этому.

Андрей Ермолаев: Не согласен. Думаю, что Президент и Кабинет министров смогут успешно завершить процесс с Евросоюзом, и к концу года мы сможем парафировать договор о ЗСТ. Также считаю, что у нас есть все основания и аргументы убедить правительство стран-членов Таможенного союза, что украинские предложения по особенным отношениям Украина-ТС аргументированы. И в итоге это будет выгодно и странам ТС, и ЕС, который является крупным партнером стран ТС.

В целом эти решения позволят сохранить в Украине возможности и для промышленной модернизации в тесной кооперации со странами ТС, и вместе с тем, более активно включиться в секторальную интеграцию европейской экономики. Я вовсе не упрощаю ту геополитическую ситуацию, которая складывается сейчас. Но для того, чтобы одержать успех в двух этих направлениях, нам важно сохранить политическую стабильность, не допустить очередного свала в противостояние и быть готовыми делать конкретные предложения по сотрудничеству и ЕС, и ТС.

Времена абстрактной дружбы и «европейского выбора вообще» давно прошли. Не секрет, что ЕС и еврозону ждут тяжелейшие времена. Не исключаю, что ЕС в его нынешней форме еще предстоит глубокая трансформация. Это может, конечно, породить настроения европессимизма и в Украине. Но от обратного мы можем с выгодой воспользоваться этим кризисом для более активной, и даже агрессивной позиции, при формировании новой модели европейской интеграции. А вот модель, предложенная российскими политиками, «Таможенный союз – Единое экономическое пространство – Евразийский союз» выглядит очень спорно, учитывая увлеченность российской элитой идеями «великой державности». В экономике, кроме миллиардов, товаров, тарифов, не меньшую, если не большую роль играют доверие, ценности и смыслы. Выбор нельзя купить.

Лена: Ваша лояльность к власти видна невооруженным взглядом. Неужели Вам нравятся эти люди и их действия? Или деньги таки не пахнут?

Андрей Ермолаев: Я сознательно шел на государственную должность, потому что считаю, что Украине нужен государственный «think tank». Для меня это эксперимент по жизни и одновременно шанс. Впустую тратить отведенное мне жизнью время на бесконечные пресс-конференции и блиц-опросы просто уже не считаю возможным. Горжусь, что в институте после тяжелых реформ, связанных с ликвидацией двух научных учреждений удалось создать сильный научный состав. Это – 19 научных отделов. Это – диапазон от военной реформы до экономических разработок и новых гуманитарных инициатив. В конце-концов, это десятки талантливых людей, которые нашли в себе мужество не уйти в бизнес и остаться работать в государственном институте.

Я не доволен всем, что получается. Буду инициировать еще одну реформу института, чтобы он был более продуктивен в сопровождении государственных решений и проектов. За эту работу мне стыдиться нечего. Не нужно путать жизненные цели, установки, задачи, которые перед собой ставишь, с политическим процессом.

Ну, и в отношении власти. Сейчас у власти преобладают технократы, в ней много представителей крупного бизнеса. Возможно, эти люди не подпадают под шаблон «кодекса строителей коммунизма», но они взялись сохранить суверенитет, обеспечивать экономическую безопасность и политическую стабильность в условиях кризиса, масштабы которого мы еще до конца не осознаем. Эти люди не читают нравоучительных лекций и тоже совершают ошибки. Но они движутся. Я не собираюсь стоять на полустанке и ерничать по поводу тех, кто умеет и стремится двигаться. Думаю, что для европейского выбора, демократического транзита, развития новой регионалистики в стране, нового разделения труда, привлечения новых инвестиций в реальный сектор эта власть делает на порядки больше, чем предыдущие «певуны».

Индар: Андрей, здравствуйте! У меня простой вопрос: арест Тимошенко вызовет международную изоляцию президента или нет?

Андрей Ермолаев: У меня простой ответ – нет.

Зусь: Здравствуйте, Андрей. Есть ли шанс, что в ближайшее время появится некая оппозиционная по отношению к Партии регионов сила, которая бы пользовалась поддержкой на востоке Украины? Или же это поле настолько цепко держат «регионалы», что никто не станет и пробовать?

Андрей Ермолаев: Позвольте себе заняться политикой, и Вы получите ответ, сможете ли Вы стать такой силой. А рисовать на песке абстрактные возможности – неблагодарное дело.

Зусь: И простой вопрос: кому, на Ваш взгляд, из СМИ стоит доверять, кому – нет?

Андрей Ермолаев: Я не считаю возможным давать негативные оценки. Могу сказать, что читаю сам: «Зеркало недели», «День», «Галицкие контракты», «ИнвестГазета», «Тиждень», «Телекритика» и т.д. «Желтую» прессу практически не читаю. К Интернету отношусь осторожно и работаю только с интеллектуальными интернет-ресурсами, на остальное смотрю как на ленту новостей.

Зусь: Вопрос, возможно, не по адресу, но все же. Какие слои населения, представители каких профессий пострадают в Украине от «Евро-2012»? Уже сейчас слышал, что будет ограничен доступ к крупным городам мелким торговцам. Это – правда? И еще просили узнать, слышали что-нибудь о том, что Ахметов планирует широкомасштабное строительство теплиц для выращивания овощей?

Андрей Ермолаев: О теплицах ничего не скажу. Просто не знаю:)

Что касается «страданий». Мы приглагшаем в страну граждан из многих развитых государств, где в почете высокие стандарты и высокие санитарные требования. Думаю, что ответил на вопрос, какая часть предпринимательства может оказаться в сложном положении.

Со своей стороны замечу только одно: когда смотрел по ТВ сюжет о низком качестве продукции, которая предлагается нашими производителями для школ и детских садов, мне было очень стыдно. Ведь можно много говорить о высоких материях, демократии, но когда ты позволяешь себе своих же детей кормить низкосортной или даже поддельной продукцией, то твои моральные и предпринимательские качества, по-моему, очевидны.

Для того, чтобы бороться за право быть признаным, нужно, как когда-то говаривали в годы Перестройки, начать с себя.

С другой стороны я прекрасно понимаю, что жадный и коррумпированный чиновник тоже может пользоваться этой ситуацией. Если такие факты будут известны, обещаю, буду их оценивать и комментировать.

grigorovic: Господин Ермолаев! Общеизвестно, что Украина разделена, и ее объединения в ближайшем будущем не предвидится! Сколько нам еще надо революций и времени, чтобы народ понял: или уважаем друг друга, или разбегаемся – одни под знамена Бандеры, другие – под знамена Махно?

Андрей Ермолаев: :) У меня другая информация. Украина – большая сложная и все же единая страна. У нас у всех один паспорт. Мы все принимаем участие в формировании национальной власти всех уровней, платим налоги, увлекаемся национальной культурой, поем одни и те же песни. В плане истории Украина по сложности судьбы сравнима со многими странами большой Европы. Пожалуй, наша проблема в том, что мы не умеем и не позволяем себе ставить большие цели. В производстве, в высоких технологиях, геополитике мельчим, с открытым ртом слушаем чужие авторитеты, иногда воспринимаем чужую глупость как уникальный рецепт. И что меня больше всего всегда удивляет и потрясает, готовность приспосабливаться и одновременно получать удовольствие от заниженной самооценки. Волевые сильные талантливые люди есть везде, но, к сожалению, пока их критически мало, чтобы переломить ситуацию. Сторонники теории пассионарности обычно это объясняют циклами спада. Я бы предложил другую версию: сильна еше привычка надеяться на «чужого дядю», а этим «дядей» часто бывает государство, внешнеполитический партнер, потусторонние силы. Убеждаю, как могу – нужно научиться рассчитывать на себя и не бояться распоряжаться своим потенциалом. Как раз с потенциалом у нас все в порядке.

Terry: В последнее время часто шла речь о том, что дефолт Украины очень близок. А есть и такие эксперты, которые полагают, что он уже есть, и лишь оттягивается его юридическое измерение. Господин Ермолаев, что думаете по этому поводу Вы? Есть ли такая угроза для Украины, на Ваш взгляд? Спасибо.

Андрей Ермолаев: Украине дефолт не угрожает. Если... Украина не будет втянута в геополитическое противостояние под соусом торговых войн, когда дефолт станет одной из целей этой войны. И если в ближайшие календарные полгода будет достигнут стратегический консенсус по преодолению второй волны глобального кризиса.

Украинский бюджет и вся финансовая система являются частью глобализированной мировой финансовой системы, а ее экономика – отдельной отраслью. Хотим мы это признавать или нет, но мы уже стали частью глобальной геоэкономической карты. Поэтому наша стабильность и управляемость сопряжены не только с внутренней волей и желанием, но и с интересами, волей и планами внешних игроков. Сейчас уже очевидно, что традиционная финансово-монетарное объяснение глобального кризиса не работает и потеряло смысл. Кроме, финансовых пузырей за последнее десятилентие с целью получения дополнительной прибыли сформированы огромные сегменты рынка, связанные с навязыванием и потреблением «непродуктивных» ценностей, то есть ценностей, которые не стимулируют, а наоборот, выключают человека из общественного производства, фактически превращая его в пассивного потребителя, который инвестирует свой доход не в образование и реальное благополучие, а в непродуктивно выброшенное свободное время. 70-80% Интернета связаны со «связыванием» свободного времени сотен миллионов людей за их собственные деньги. Гипертрофирован глобальный туристический бизнес, который сам по себе напоминает торговлю виртуальными реальностями и выдуманными историями. Создана целая субкультура гламура, в которую втягиваются уже и средние, и бедные слои населения во всех странах. Ломаются геокультурные границы общественного производства. Не случайно поэтому некоторые западные философы все чаще говорят о «сильных» и «слабых» нациях. «Сильные» способны отвечать на вызовы глобализации локализацией общественного производства (не путать с промышленностью, отраслями и заводами:)). Слабые становятся гумусом для глобального перераспределения произведенных стоимостей. Поэтому нам критично нужна стратегия локализации в условиях глобализации, важнейшей частью которой должна быть социокультурная политика. Сами по себе либеральные реформы ничего не решат, если они будут мотивировать только к зарабатыванию и потреблению. Эпоха унифицированных либеральных экономик ушла безвозвратно.

Извините за длинный ответ. Очень сожалею, что все меньше времени на подготовку и публикацию собственных текстов.

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