Франция отозвала своего посла в Украине

9 августа 2011, 14:50

Посол Франции в Украине Жак Фор вскоре покинет свой пост. На данный момент согласовывается кандидатура нового посла.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает факт отзыва Францией своего посла в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Действительно, сейчас происходит процедура согласования кандидатуры нового посла. С чем связан отзыв предыдущего посла, неизвестно, поскольку в дипломатической практике не принято уведомлять страну о причинах отзыва диппредставителя», - сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Ранее источник в дипломатическом корпусе, аккредитованном в Киеве, сообщил агентству, что посол Франции в Украине Жак Фор вскоре покинет свой пост. При этом в Киев уже доставлен запрос на агреман для его преемника.

Среди возможных причин такого решения источники в дипломатических кругах называют недовольство официального Парижа тем, что Жак Фор недавно позволил себе публичные оценки судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, что вызвало недовольство в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«Традиционно послы во Франции, в которой за последние годы также происходила череда громких процессов над бывшими высокопоставленными чиновниками, избегают заявлений, которые можно было расценить, как вмешательство во внутренние дела. Демонстративная взвешенность в тех вопросах, которые напрямую не вредят национальным интересам Франции, является классической линией французской дипломатии. Очевидно, Жак Фор позволил себе больше, чем считают приемлемым в Париже», - пояснил собеседник агентства.

При этом он добавил, что сам французский посол был возмущен тем, что его недипломатичные высказывания, которые он позволил себе на закрытом экспертном мероприятии, широко распространила пресс-служба партии «Батькивщина», которая таким образом «сделала ему медвежью услугу».

Как сообщалось, Жак Фор ранее заявил, что судебный процесс по «газовому делу» против Юлии Тимошенко является политическим. «Я не хотел комментировать этот суд, но хочу сказать, что во Франции создалось такое впечатление, что, к сожалению, процесс над Юлией Тимошенко находится очень далеко от права, но очень близко к политике», - процитировала пресс-служба «Батькивщины» слова дипломата.

Напомним, ранее Соединенные штаты Америки призвали украинскую власть пересмотреть арест бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и рассмотреть вариант немедленного освобождения ее из тюрьмы.

Также обеспокоенность судьбой Тимошенко выразили председатель ОБСЕ Аудронюс Ажубалис, а также глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера.

В то же время Партия регионов назвала безосновательными заявления как зарубежных, так и украинских политиков, выразивших обеспокоенность по поводу ареста Юлии Тимошенко. ПР также призвала не давить на суд по этому делу.

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