«Войны» и мир на Крещатике (ФОТО)

Сегодня в судебном заседании по делу Юлии Тимошенко – перерыв, поэтому в лагерях сторонников и противников Юлии Тимошенко, разбитых на Крещатике, - временное затишье. Завтра суд возобновится, не исключено и повторение событий вечера 8 августа, когда экс-премьера вывозили из Печерского суда, а участники митинга в ее поддержку пытались перекрыть «автозаку» дорогу. «Беркутовцы» плотным кольцом окружили «автозак» и бежали по ходу его движения к углу Крещатика улицы Богдана Хмельницкого. В это же время спецназ теснил участников акции протеста с проезжей части на тротуар. Нескольких особо активных протестантов задержали и посадили в автозаки.

По сообщению Украинской правды, после того, как «автозак» с Юлией Тимошенко уехал, «беркутовцы» после настоятельных просьб народных депутатов от БЮТ отпустили задержанных.

Противники Юлии Тимошенко, в отличие от своих оппонентов, настроены мирно, от них активных действий никто и не ждет.

Судебное заседание продолжится завтра, 10 августа.