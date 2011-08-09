Як у Пирогові весілля гуляли та жнива святкували (фото)

На три дні Національний музей народної архітектури та побуту у Пирогові перетворився на справжнє живе село минулих часів, та й ще в період жнив. Тут жали та молотили снопи, мололи у жорнах зерно на борошно, випікали хліб, колисали у дворах немовлят, робили гнізда для лелек, танцювали та співали, гуляли та відпочивали у затінку старих хат та млинів. А ще – святкували весілля всім селом.

Усе це відбувалось в рамках Міжнародного етнографічного фестивалю «Жнива-2011. Весілля». Довкола цих двох подій і були зосереджені всі основні дійства фестивалю.

Молода і Молодий

Як пояснюють організатори фестивалю, жнива завжди були кульмінацією сільськогосподарського циклу, і господар чекав їх як великого свята. Після жнив в Україні традиційно справляли весілля. Саме цей період укладання шлюбів породив в обрядових піснях міцний зв’язок між жнивами та весіллям: «Свате Миколаю, дай мені короваю, я пшениченьку полола, рученьки поколола».

Саме тому цьогорічний фестиваль поєднав у собі дві важливі для українців та яскраво представлені в традиційній обрядовості події – жнива та весілля.

У Михайлівській церкві відбувалось вінчання

Весілля на все село

Від самого початку гостей фестивалю та відвідувачів музею цікавило питання: «Чи це справжнє весілля, чи реконструкція обряду?». Як виявилось, весілля було щонайсправжнісіньким. Шлюб у традиційний спосіб брали Дарина Назаренко та Дмитро Роговий, а за основу було взяте весілля в селі Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії, записане Чубинським у 1877 році.

Молодих із батьками поселили в різних хатах, підготували все до свята. В перший день фестивалю в хаті Молодого учиняли тісто, випікали Коровай та обрядові хліби. В цей час Молода з дружками запрошувала на весілля, а Молодий із боярами скликав до себе людей.

Молодий з боярами йде до Молодої

Наречений кланяється батькам Молодої

Після цього Молодий із боярами і сім’єю приїхав до Молодої. Молодих посадили на покуті. Старша дружка пришила Молодому квітку до шапки. А після вечері Молодий повернувся додому, а молода лишилася з матір’ю.

На другий день вранці дружки вбрали Молоду до шлюбу – з піснями і сльозами. Молодий із дружбами забрав Молоду до вінчання. Вінчалися в старій Михайлівський церкві.

Варто сказати, що весілля це було не лише цікавим і захопливим, але й надзвичайно складним для молодих. Окрім їхніх гостей, за весіллям спостерігало кілька сотень відвідувачів фестивалю, кожен намагався сфотографувати Молодих, а то й сфотографуватися поряд. Крім того, погода була спекотною, а обряди тривали протягом дня. Під кінець другого дня Молода була щаслива, але і втомлена.

Молоді йдуть до церкви на вінчання

Біля церкви

Від колосків до хліба

Під час фестивалю всі бажаючі могли не лише побачити весь шлях хлібу від поля до столу, а й самі спробувати зжати та обмолотити на току сніп, перемолоти жорнами зерно на борошно та, замісивши тісто, випекти у печі справжній запашний хліб.

Правда, далеко не всім виявилося під силу зрушити жорна, аби перемолоти зерно.

Усі бажаючі могли спробувати змолоти зерно на борошно у жорнах

Символ фестивалю – величезний Сніп

Зжаті протягом перших двох днів фестивалю снопки зносили у центр музею, аби потім створити символ фестивалю – величезний святковий сніп, який є втіленням родючості, достатку та єднання. Хто хотів, міг забрати свій невеликий снопик із собою, адже перший сніп традиційно зберігали для зимових свят, під час яких він ставав Дідухом, Колядою або Сніп-Раєм. У ті часи він заміняв новорічну ялинку, яка стала популярною в Україні лише за царювання Петра Першого. Дідуха ставлять на покуті, і він оберігає домівку і родину від злих сил і хвороб.

Набратись мудрості

Протягом трьох днів фестивалю у Пирогові кожен міг знайти собі щось до душі. Тут діяв куток ремісників, де майстри проводили майстри-класи з гребінникарства, різьбярства, лозоплетіння, ковальства, вишивки, ткання, прядіння, писанкарства, гончарства, виготовлення дідухів та ляльок-мотанок тощо.

Біля школи свої казки розказував Сашко Лірник, зібравши неабиякий натовп слухачів та глядачів. Люди сідали просто на землю, ховаючись від спекотного сонця в затінку старих груш та черешень.

Сашко Лірник розповідає свої казки

А на задньому дворі школи, в затишному, спокійному куточку, жінки гойдали діток у колисках і співали колискові.

Хтось виготовляв гнізда для лелек, хтось грався в народні ігри чи прогулювався ярмарком, хтось відвідував різноманітні лекції.

Ляльки-мотанки на ярмарку

Не обійшлось і без музики. На фестивалі звучала різноманітна музика. В перший день гості танцювали під Етно-Диско. На сцені виступали українські гурти «Там-Там», Sky triX, OBA project & школа етнічних барабанів, Kind of zero. Хедлайнером виступив Олег Скрипка в якості діджея.

Другий день порадував гостей Етно-Джемом: на сцені виступали гурти «Чаїр», «Тріо Усеіна Бекірова», Проект Сусанни Карпенко «Візерунчасті пісні», гурт з Молдови Trigon та гурт із Франції RedCardell.

Ярмарок

У третій день фестивалю відбувались основні весільні обряди. Тому на сцені в цей день грали весільні музики. Весільні пісні виконували гурти «Божичі» та «Буття», дитяча Космацька капела, «Київські торти», гурти «На добридень», «Топоркестра» та інші.

Молода і Молодий танцюють

Молодій розплітають коси і пов’язують хусткою.

«Гірко!»

Ще одне весілля у Пирогові

Дружки вбирають Молоду