Як у Пирогові весілля гуляли та жнива святкували (фото)

9 августа 2011, 19:24

Під Києвом відбувся Міжнародний етнографічний фестиваль «Жнива -2011. Весілля».

На три дні Національний музей народної архітектури та побуту у Пирогові перетворився на справжнє живе село минулих часів, та й ще в період жнив. Тут жали та молотили снопи, мололи у жорнах зерно на борошно, випікали хліб, колисали у дворах немовлят, робили гнізда для лелек, танцювали та співали, гуляли та відпочивали у затінку старих хат та млинів. А ще – святкували весілля всім селом.

Усе це відбувалось в рамках Міжнародного етнографічного фестивалю «Жнива-2011. Весілля». Довкола цих двох подій і були зосереджені всі основні дійства фестивалю.

Молода і Молодий

Як пояснюють організатори фестивалю, жнива завжди були кульмінацією сільськогосподарського циклу, і господар чекав їх як великого свята. Після жнив в Україні традиційно справляли весілля. Саме цей період укладання шлюбів породив в обрядових піснях міцний зв’язок між жнивами та весіллям: «Свате Миколаю, дай мені короваю, я пшениченьку полола, рученьки поколола».

Саме тому цьогорічний фестиваль поєднав у собі дві важливі для українців та яскраво представлені в традиційній обрядовості події – жнива та весілля.

У Михайлівській церкві відбувалось вінчання

Весілля на все село

Від самого початку гостей фестивалю та відвідувачів музею цікавило питання: «Чи це справжнє весілля, чи реконструкція обряду?». Як виявилось, весілля було щонайсправжнісіньким. Шлюб у традиційний спосіб брали Дарина Назаренко та Дмитро Роговий, а за основу було взяте весілля в селі Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії, записане Чубинським у 1877 році.

Молодих із батьками поселили в різних хатах, підготували все до свята. В перший день фестивалю в хаті Молодого учиняли тісто, випікали Коровай та обрядові хліби. В цей час Молода з дружками запрошувала на весілля, а Молодий із боярами скликав до себе людей.

Молодий з боярами йде до Молодої

Наречений кланяється батькам Молодої

Після цього Молодий із боярами і сім’єю приїхав до Молодої. Молодих посадили на покуті. Старша дружка пришила Молодому квітку до шапки. А після вечері Молодий повернувся додому, а молода лишилася з матір’ю.  

На другий день вранці дружки вбрали Молоду до шлюбу – з піснями і сльозами. Молодий із дружбами забрав Молоду до вінчання. Вінчалися в старій Михайлівський церкві.

Варто сказати, що весілля це було не лише цікавим і захопливим, але й надзвичайно складним для молодих. Окрім їхніх гостей, за весіллям спостерігало кілька сотень відвідувачів фестивалю, кожен намагався сфотографувати Молодих, а то й  сфотографуватися поряд. Крім того, погода була спекотною, а обряди тривали протягом дня. Під кінець другого дня Молода була щаслива, але і втомлена.

Молоді йдуть до церкви на вінчання

Біля церкви

Від колосків до хліба

Під час фестивалю всі бажаючі могли не лише побачити весь шлях хлібу від поля до столу, а й самі спробувати зжати та обмолотити на току сніп, перемолоти жорнами зерно на борошно та, замісивши тісто, випекти у печі справжній запашний хліб.

Правда, далеко не всім виявилося під силу зрушити жорна, аби перемолоти зерно.

Усі бажаючі могли спробувати змолоти зерно на борошно у жорнах

Символ фестивалю – величезний Сніп

Зжаті протягом перших двох днів фестивалю снопки зносили у центр музею, аби потім створити символ фестивалю – величезний святковий сніп, який є втіленням родючості, достатку та єднання. Хто хотів, міг забрати свій невеликий снопик із собою, адже перший сніп традиційно зберігали для зимових свят, під час яких він ставав Дідухом, Колядою або Сніп-Раєм. У ті часи він заміняв новорічну ялинку, яка стала популярною в Україні лише за царювання Петра Першого. Дідуха ставлять на покуті, і він оберігає домівку і родину від злих сил і хвороб.

Набратись мудрості

Протягом трьох днів фестивалю у Пирогові кожен міг знайти собі щось до душі. Тут діяв куток ремісників, де майстри проводили майстри-класи з гребінникарства, різьбярства, лозоплетіння, ковальства, вишивки, ткання, прядіння, писанкарства, гончарства, виготовлення дідухів та ляльок-мотанок тощо.

Біля школи свої казки розказував Сашко Лірник, зібравши неабиякий натовп слухачів та глядачів. Люди сідали просто на землю, ховаючись від спекотного сонця в затінку старих груш та черешень.

Сашко Лірник розповідає свої казки

А на задньому дворі школи, в затишному, спокійному куточку, жінки гойдали діток у колисках і співали колискові.

Хтось виготовляв гнізда для лелек, хтось грався в народні ігри чи прогулювався ярмарком, хтось відвідував різноманітні лекції.

Ляльки-мотанки на ярмарку

Не обійшлось і без музики. На фестивалі звучала різноманітна музика. В перший день гості танцювали під Етно-Диско. На сцені виступали українські гурти «Там-Там», Sky triX, OBA project & школа етнічних барабанів, Kind of zero. Хедлайнером виступив Олег Скрипка в якості діджея.

Другий день порадував гостей Етно-Джемом: на сцені виступали гурти «Чаїр», «Тріо Усеіна Бекірова», Проект Сусанни Карпенко «Візерунчасті пісні», гурт з Молдови Trigon та гурт із Франції RedCardell.

Ярмарок

У третій день фестивалю відбувались основні весільні обряди. Тому на сцені в цей день грали весільні музики. Весільні пісні виконували гурти «Божичі» та «Буття», дитяча Космацька капела, «Київські торти», гурти «На добридень», «Топоркестра» та інші.

Молода і Молодий танцюють

Молодій розплітають коси і пов’язують хусткою.

«Гірко!»

Ще одне весілля у Пирогові

Дружки вбирають Молоду

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять