Через три роки після війни в Грузії: російсько-український вимір

Три роки тому між Грузією та Росією разом із невизнаними республіками Південною Осетією та Абхазією відбувся збройний конфлікт. Грузинські війська вночі 8 серпня 2008 року атакували Південну Осетію, зруйнувавши частину її столиці Цхінвалі. Росія ввела війська в республіку і після п’яти днів бойових дій витіснила грузинські війська із регіону. Вже наприкінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Натомість Грузія розірвала дипломатичні відносини із Москвою.

Україна не визнала незалежність самопроголошених республік, посилаючись на те, що розглядає Грузію як важливого партнера і залишається прихильником територіальної цілісності цієї країни. Цю позицію Києва не так давно підтвердив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

Експерти розповіли «Главреду» про те, як вплинуло невизнання Україною Південної Осетії та Абхазії на російсько-українські відносини, а також прокоментували двосторонні відносини країн на даному етапі.

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Володимир Корнілов, директор української філії Інституту країн СНД:

Росія ніколи жодній із країн не висуває визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії як жорстку умову. Невизнання незалежності іншими країнами не стало «яблуком роздору» між Росією та цими державами. Підкреслюю, Росія не наполягає на цьому. Звичайно, для Південної Осетії та Абхазії визнання будь-якої держави, в тому числі Нікарагуа, є важливим моментом їх історії. Але при цьому, я говорив із багатьма офіційними представниками Південної Осетії і Абхазії, всі в один голос кажуть, що для них було б достатньо, якби їх визнавала лише Росія.

Москва, звичайно, вітала б подібні кроки Києва. Проте вона чудово розуміє реалії та знаходження України між двох вогнів, розуміє, що Україна має підтримувати стосунки із Євросоюзом. Тому жорстких умов Росія не висуває нікому, в тому числі й Україні.

На сьогоднішній день російсько-українські відносини є набагато кращими, ніж були два роки тому, хоча могли б бути ще кращими. Динаміка відносин Києва та Москви дещо загальмувалася після підписання Харківських угод. При цьому абсолютно неправі ті, хто надто песимістично оцінює відносини країн. У порівнянні з тим, що було між Києвом і Москвою при Ющенкові, зараз ми на набагато вищому рівні нашого партнерства.

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Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України:

Росія і досі наполягає на визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, але не в офіційній формі. Слід пам’ятати обіцянку Віктора Януковича, яку він дав у парламенті, закликавши Верховну Раду проголосувати за визнання. Думаю, у Кремлі цю обіцянку не забули. На рівні консультацій Росія не знімає питання про визнання Україною Південної Осетії. Не знаю, наскільки сьогодні офіційна влада в Україні готова визнати Південну Осетію. Але в тому, що дане питання стоїть на порядку денному в російсько-українських відносинах, можна навіть не сумніватися.

Та ейфорія, з якою нова влада розбудовувала відносини з Російською Федерацією, сьогодні проходить в офіційних колах України. Ця ситуація була абсолютно прогнозованою, тому що між Україною і Росією існують системні протиріччя, які носять антагоністичний характер. І жодна влада в Україні не може згладити ці протиріччя, оскільки вони пов’язані з державним суверенітетом України, з існуванням України як незалежної від Росії держави. Це – ядро всіх протиріч.

Нова влада намагалася здати політичний суверенітет за певні преференції. Це засвідчили Харківські угоди. Уряд Азарова мав надію, що із підписанням Харківських угод протиріччя будуть зняті. Але цього зробити не вдалося.

Те, що вдалося перевести російсько-українські відносини з рівня конфліктності, конфронтації на рівень стагнації, можна розглядати як позитив. Але якою ціною досягнутий цей позитив? Фактично цей позитив досягнутий ціною односторонньої капітуляції інтересів України.

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Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова:

Із цього питання обидві сторони вже, здається, досягли певного розуміння. Я не пригадую публічних вимог з боку Росії стосовно зміни позиції України. Тож не думаю, що дане питання сьогодні є актуальним і буде обговорюватися. У російсько-українських відносинах існує багато інших, значно цікавіших для Росії, тем.

А те, що Україна не визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, не стало несподіванкою для Росії. Я вважаю це рішення України правильним. І добре, що навіть після приходу до влади Януковича, після його широких жестів у бік Росії, ця позиція не змінилася. Думаю, що оточення Президента знайшло влучні аргументи і переконало його у неприпустимості визнання незалежності Південної Осетії. Інакше це йшло б не тільки врозріз із думкою світової громадськості, але й завдало б величезної шкоди національній безпеці України, враховуючи те, що у нас є подібні загрози сепаратизму.

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Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень:

Невизнання Україною незалежності Південної Осетії та Абхазії вплинуло на російсько-українські відносини незначною мірою, тому що спектр відносин двох країн дуже широкий. І принаймні для України це питання не було пріоритетним і першочерговим.

У світі з’являлося багато нових держав. Ми просто забули про Китай і Тайвань, Південну та Північну Корею, Південний і Північний В’єтнам тощо. Так, цей момент був важливим для Росії, але оскільки, крім декількох другорядних партнерів Росії, ніхто цього не визнав, то не думаю, що невизнання України істотно вплинуло на ситуацію. Та й міністр закордонних справ Лавров не дуже на це сподівався.

Із точки зору російської політики дуже важливо досягти остаточного врегулювання даного питання на російських умовах. Однак, допоки ситуація така, яка є. Україна все ж таки проголосила позаблоковий статус і не є прямим союзником Російської Федерації по таких організаціях, як Організація Договору про колективну безпеку.

Тим більше, і в Росії є дві точки зору з цього приводу. Перша полягає у тому, що потрібно приєднувати до російських структур нейтральні держави Європи. А друга – що Росія надто слабка, щоб ущільнити простір між нею і НАТО. Тому принаймні у Міністерстві закордонних справ значна частина експертів наполягає на тому, що не слід домагатися цього, оскільки такі країни, як Фінляндія, Україна, Молдова, створюють такий простір між Росією і НАТО, що унеможливлює більш жорстке зіткнення позицій.

Тож питання в тому, яка точка зору переможе в Росії. Путін все ж таки хотів би скасувати ці «лімітрофні протоки», як говорив російський політолог Цимбурський. А Мєдвєдєв навпаки вважає, що треба створювати певний проміжний простір, в тому числі шляхом врегулювання придністровської проблеми.

Не думаю, що це питання згасне, і що Росія піде на денонсування визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Коли ситуація почне змінюватися більш жорстко і критично в інших країнах, питання суцільного визнання не буде значною проблемою. Імовірно на визнання піде Білорусь. Що стосується України, для нас це не принципово, оскільки українська позаблокова позиція уникає таких гострих і конфліктних тем, як визнання незалежності Абхазії чи Косово.