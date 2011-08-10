Суд вновь отказался освободить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьера Юлии Тимошенко об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.

Соответствующее решение Киреев объявил после возобновления судебного рассмотрения уголовного дела Тимошенко после перерыва, передает УНИАН.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Киреев.

Народные депутаты, которые присутствовали в зале, встретили отказ суда освободить экс-премьера из-под стражи возгласами: «Ганьба!».

В судебном рассмотрении уголовного дела по обвинению Юлии Тимошенко в незаконном подписании газовых соглашений 2009 года объявлен перерыв до 10:00 четверга, 11 августа.

Напомним, в начале судебного заседания Тимошенко потребовала отвода государственных обвинителей Лилии Фроловой и Александра Микитенко, заявив, что они нарушают Конституцию и законы. «Они обязаны были прекратить рассмотрение («газового дела» - Ред.), когда поняли, что нет никакого преступления», - заявила она, выступая в суде.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты по отводу прокуроров, сообщает «Интерфакс-Украина».

В постановлении суда отмечается, что для удовлетворения заявления защитников нет оснований. «Отсутствуют какие-либо данные о нарушении со стороны прокуроров», - сказал судья Родион Киреев.

На сегодняшнем заседании суд проводил допрос свидетелей. В частности, был допрошен свидетель от государственного обвинения по делу Тимошенко экс-министр юстиции Николай Онищук.

Во время допроса Онищук заявил, что в 2009 году Юлия Тимошенко, занимая должность премьер-министра, имела право в письменном виде сообщить тогдашнему министру топлива и энергетики Юрию Продану и руководству НАК «Нафтогаз Украины» о результатах своих переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным.

«Официальными письмами Вы имеете право информировать министра и руководителя государственной монополии о результатах переговоров», - сказал Онищук, отвечая на вопрос Тимошенко.

В то же время экс-министр юстиции подчеркнул, что действующее на тот момент законодательство не определяло четкой формы официального письма. «Я не исключаю, что официальное письмо может быть оформлено как директивы или наоборот – директивы как официальное письмо», - цитирует его слова УНИАН.

Онищук также сказал, что, согласно регламенту Кабинета Министров, премьер-министр имеет право вести официальную переписку с членами правительства и руководителями других органов государственного управления относительно координации позиции на переговорах. Однако, по его словам, закон Украины о международных договорах не предусматривает такой нормы.

«Если бы переговоры (между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» - Ред.) завершились бы подписанием международного соглашения, Вы должны были бы получить директивы правительства. Одобрение директив правительства для соглашения между двумя хозяйничающими субъектами не является обязательным», - отметил Онищук.

Допрос Онищука продолжался один час 20 минут.

Также во время сегодняшнего заседания был проведен допрос бывшего первого вице-премьер-министра Александра Турчинова в качестве свидетеля от защиты. Стоит отметить, что он стал первым свидетелем, который допрашивался в судебном процессе, привлеченный по требованию защиты Тимошенко.

В процессе допроса Турчинов заявил, что на заседании правительства 19 января 2009 года ни один из министров не высказался против подписания газового соглашения с Россией.

«Ни один из членов правительства не высказался против подписания соглашений на условиях, о которых договорилась премьер-министр. Ни один не выразил позицию, что нельзя подписывать соглашение, потому что все понимали, насколько опасна ситуация в стране», - сказал Турчинов.

По его словам, даже министры, назначенные в правительство Тимошенко по квоте тогдашнего президента Виктора Ющенко, также не сделали ни одного заявления о невозможности подписания газовых соглашений.

Единственное замечание, отметил Турчинов, касалось того, что нельзя подписывать соглашение по фиксированной цене в размере 450 долларов за тысячу кубометров газа.

Допрос Турчинова продолжался два часа 25 минут. По просьбе защиты Тимошенко на сегодняшний день допрос бывшего вице-премьер-министра был завершен и будет продолжен на следующем судебном заседании.

Отметим, ранее глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук) обратился к судье Родиону Кирееву с просьбой об изменении меры пресечения для Юлии Тимошенко.

«Не желая влиять на решение суда, все же хочу обратить Ваше внимание на то, что Тимошенко Ю.В. принадлежит к основным государственным и политическим деятелям современной Украины, поэтому применение к ней такого жесткого пресечения вызывает значительное общественное напряжение и углубление существующих разделений», - говорится в письме архиепископа, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

По его убеждению, арест Тимошенко формирует негативный международный имидж Украины, как государства с избирательным правосудием.

«Просим Вас об изменении меры пресечения для нее на не связанную с заключением под стражу», - высказал свою просьбу архиепископ.

При этом глава УГКЦ пожелал судье Родиону Кирееву «Божьей помощи в установлении истины и справедливости, единой для всех граждан Украины».

фото: byut.com.ua