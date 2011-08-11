Украина снова отбирает у России маяки

2 августа 2011 года Хозяйственный суд Крыма по иску государственного учреждения «Госгидрогеография» с участием прокуратуры полуострова вынес вердикт: решения Севастопольского апелляционного суда от 11 сентября 2006 года и Хозяйственного суда Крыма от 16 октября этого же года являются законными. В связи с этим Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции должен немедленно выполнить решение суда и приступить к изъятию маяков у российских военных, пишет Дело.

Хозяйственный суд Крыма еще раз напомнил, что судебные исполнители должны вернуть Украине две станции радионавигационной системы «РС-10», расположенные в Евпатории и на территории Тарханкутского маяка. Также должны быть изъяты 6 маяков, 9 навигационных знаков и другое оборудование, расположенное вдоль крымского побережья.

Напомним, данная проблема была одной из самых острых в годы президентства Виктора Ющенко: в течение 2006-2009 годов отечественные суды неоднократно выносили решения, требующие передать Украине маяки Черноморского флота России. Россияне выполнять их отказывались. Страсти накалялись едва ли не до вооруженных стычек с морскими пехотинцами ЧФ. Неужели все снова идет к этому?

В начале 2006 года восемь сотрудников гидрографической службы министерства транспорта и связи Украины под предлогом ревизии объектов и оборудования Черноморского флота РФ проникли на Ялтинский маяк и ограничили доступ к нему российского обслуживающего персонала. Начальник и два сотрудника маяка не были пропущены охраной порта на свое рабочее место под тем предлогом, что якобы истек срок действия их пропусков в порт. На помощь судебным исполнителям пришла радикальная молодежь из «Студенческого братства».

Конфликт достигает такого накала, что вице-премьер и министр обороны РФ Сергей Иванов выступил с предупреждением: в случае попытки захвата объектов ЧФ охраняющие их российские военнослужащие могут применять оружие. В ответ украинские власти заявили о намерении расследовать законность ношения оружия российскими военными на украинской территории.

После смены власти в Украине о конфликте практически забывают. Тем более что Украина подписала харьковские договоренности, согласно которым пребывание Черноморского флота продлено до 2042 в обмен на снижение цены на газ.

Правда, летом прошлого года на заседании украинско-российской подкомиссии обе стороны напомнили друг другу о спорных моментах в вопросе базирования Черноморского флота в Украине. Российская сторона – в том числе о Ялтинском маяке, захваченном представителями украинского госпредприятия Госгидрография в январе 2006 года. Украинская – о радионавигационной станции Черноморского флота РФ Марс-75 в Геническе, которую в июне 2009 года Хозяйственный суд Херсонской области постановил передать в собственность Украины.

Вряд ли, впрочем, такие «мелочи», как решение Хозяйственного суда Крыма от 2 августа, будут обсуждаться в Сочи президентами Украины и России. Хотя проблемные вопросы базирования Черноморского флота в повестке дня встречи Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, согласно предварительным планам, значатся.

Фото: funlog.ru