Янукович и Медведев договорились договариваться

«Газовый» вопрос был на встрече Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Сочи вопросом «number one». «Поговорим, конечно, и о газовом сотрудничестве, которое традиционно является сложным вопросом, но, тем не менее, от которого никуда не уйти», - сказал российский президент своему украинскому коллеге перед началом беседы в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Киев и Москва регулярно обсуждают цены на российский газ для Украины на встречах разного, в том числе и высшего, уровней. Однако позиции сторон по-прежнему, как замечают эксперты, далеки от компромисса.

Непростой разговор в Сочи происходил еще и при минимум трех отягчающих обстоятельствах.

Первое: украинский и российский президенты должны были встретиться 31 июля в Севастополе – на праздновании дня военно-морского флота России. Но Дмитрий Медведев не прилетел в Крым из-за отказа Украины подписать соглашение об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза». Перспектива объединения «Нафтогаза» с «Газпромом» обсуждается едва ли не с момента первого визита Виктора Януковича в Москву в качестве президента Украины. Украинская власть слухи о подобном слиянии неоднократно опровергала.

Источник в администрации президента РФ сообщил, что российская сторона действительно ставила на первое место при обсуждении возможного визита президента РФ в Севастополь подписание конкретных договоренностей, в том числе на углеводородную тематику. «Когда стало известно, что этого не произойдет, Дмитрий Медведев принял решение не лететь в Украину. При этом президент дал понять, что Москва открыта к контактам с Киевом на высшем уровне», - объяснили в Кремле изданию Коммерсантъ.

Обсуждение проблемных вопросов отложили до августа – то есть до встречи двух президентов на российской территории, в Сочи, где Дмитрий Медведев намеревался проводить свой «рабочий отпуск».

Второе: на прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Киев изучает вопрос о расторжении в судебном порядке газового контракта с Россией, заключенного в 2009 году, так как Украина считает зафиксированные в нем цены на газ кабальными. Возможно, это резонансное заявление стало своего рода ответом на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который полтора месяца назад открытым текстом заявил, что «Газпром» может пойти на снижение цены газа для Украины только при условии объединения с национальной компанией «Нафтогаз Украины». Во всяком случае, на фоне уверений того же премьера Азарова в том, что Украина и Россия начали переговоры по пересмотру формулы цены на газ, которого украинская сторона добивается с весны 2010 года, оно прозвучало несколько, мягко говоря, неожиданно. Напомним, в Киеве считают справедливой цену на газ на уровне $200 за тысячу кубов, тогда как, согласно соглашениям, подписанным в январе 2009 года в Москве Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, сегодня Украина покупает российский газ по $354 за тысячу кубов.

А быть может, жесткое заявление Азарова о возможности судебной тяжбы с Россией призвано было создать соответствующий фон для последующего заявления Виктора Януковича, смягчившего эффект. Сегодня, 11 августа, в Сочи Президент Украины выразил уверенность в том, что можно и должно найти компромисс и пересмотреть цены на газ, не прибегая к судебной процедуре. «Я считаю, в наших интересах - Украины и Российской Федерации - найти компромиссное решение, и мы к этому будем стремиться», - сказал Виктор Янукович журналистам.

Третье. В Печерском суде Киева судят экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по «газовому делу»: нынешняя власть обвинила ее в том, что газовые соглашения с Россией в январе 2009-го Тимошенко подписала, превысив свои полномочия и нанеся тем самым Украине огромный ущерб. Интересно, что российская сторона спокойно, можно сказать, наблюдала за процессом, пока 5 августа Юлии Тимошенко не изменили меру пресечения на арест. В тот же день МИД России заявил, что московские украинско-российские газовые соглашения были подписаны законно и с разрешения президентов обоих государств. Незадолго до встречи Януковича и Медведева в Сочи некоторые СМИ сообщили, что российская сторона предложила Киеву включить вопрос об аресте Юлии Тимошенко в повестку дня переговоров. В то же время, как тонко подметил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, «в сообщениях, которые поступают из Москвы, ярко выражено желание защитить именно газовые договора, а не саму Юлию Владимировну». «У России есть свой национальный интерес, - подчеркнул эксперт, - который заключается в том, чтобы представить эти газовые договора как законные, это прежде всего».

Так или иначе, но фамилия Тимошенко в разговоре двух президентов не звучала.

Впрочем, не озвучивались, судя по отсутствию информации об этом, и конкретные цифры и даты. «Неприятный» вопрос о пересмотре цены на российский газ для Украины, видимо, отложили до будущих встреч.

Заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, подготовку к которой намеревались обсуждать главы государств, состоится в сентябре или октябре нынешнего года. По данным российских источников, Москва и Киев уже готовят еще одну российско-украинскую встречу на высшем уровне. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, очередная беседа двух президентов пройдет этой осенью в Донецке.