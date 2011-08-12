Заворушення в Британії: приборкати власний народ…

Хвилювання в Лондоні показали, що сучасне європейське суспільство може повстати не лише через расові забобони і тиск мусульманських біженців на окремі держави. Британські громадяни почали грабувати магазини та палити машини лише через те, що хотіли збагатитися.

За кілька днів заворушень у найбільших містах країни зруйновано десятки магазинів і підпалено, за даними Скотланд-Ярду, більше 50 автомобілів. Причому протестуючих не було так багато, адже це були не класичні заворушення антиглобалістів чи мігрантів з Африки. Цього разу ситуація дещо змінилася, адже зараз в Лондоні та Манчестері відбувались звичайні погроми, які мали лише одне спільне з національною ворожнечею – вони прикривалися цими ж гаслами.

За словами прем’єр-міністра країни Девіда Кемерона, в останніх погромах брали участь здебільшого члени злочинних угруповань. Більша частина з них – араби та чорношкіре британське населення. Проте в погромах брали учать і багато корінних британців, які не мали інших приводів ображатися на уряд, окрім бідності.

Погроми в Британії показали, що європейці можуть відповідати на програми зменшення соціальних виплат не лише маніфестаціями, але й активними діями. Так, на думку дослідників Економічного Інституту Бругеля, зараз жителі ЄС починають розуміти, що їхні демонстрації не матимуть потрібного ефекту. Адже таким чином вони не можуть вплинути на владу, вона просто ігнорує їх чи розганяє. І не боїться, що ситуація зміниться з наближенням виборів. Адже консервативна опозиція і лейбористська влада разом наполягають на тому, що державні витрати потрібно зменшувати. І хто б не був прем’єром, для багатьох британців ситуація практично не зміниться. В бюджеті за 2011 рік заплановано скорочення соціальних виплат на 25%, при цьому пройде також реформа пенсійного забезпечення, яка передбачає утворення системи приватних пенсійних фондів і зменшення кількості державних виплат.

Усе це призводить до падіння популярності лідера лейбористів: якщо в 2009 році він користувався повагою 45% населення, то зараз лише третина виборців готова проголосувати за нього. З іншого боку, аналітики Ради з міжнародних відносин відзначають, що британські фінанси могли б не витримати тиску кризи, якби уряд не почав проводити екстрені заходи з обмеження витрат.

Водночас статтею бюджету, яку зменшили однією з перших, стали витрати на розвиток депресивних районів великих міст. За даними Британського інституту Прогресивної Соціології, більше 40% усіх злочинів стаються саме на околицях великих міст. І там молоді люди об’єднуються в банди. Такі злочинні угруповання і стали рушійною силою останніх погромів. За останніми даними, з тисяч затриманих за кілька днів більше 500 входять в молодіжні банди. Вони не виступали проти вбивства арабського чоловіка, яке спровокувало хвилювання, а просто грабували магазини.

Також події в Лондоні та інших містах показали, що поліція в сучасних умовах не може швидко придушити погроми, які виникають несподівано. Адже тут не було маніфестацій та вимог, банди просто вийшли на вулиці грабувати та палити. Водночас поліцейські не могли розігнати їх, адже не мали права використовувати зброю або, хоча б, водомети. Лише перекинувши в столицю з провінції додатково 8 тисяч стражів порядку, ситуацію вдалося взяти під контроль. На думку експертів, це доводить, що гарно організовані та чисельні злочинні угруповання можуть тривалий час протистояти поліції майже на рівних. Нарешті, потрібно було втручання прем’єр-міністра, аби поліція почала стріляти в грабіжників. Схожа ситуація була в США одразу після урагану Катріна. Тоді частково затоплений Новий Орлеан також грабували, і армія не мала повноважень стріляти в мародерів.

Схожим досвідом володіє також Франція, де бунти кольорового населення майже щороку трусять Париж. Кілька президентів намагалися впоратися з ними, проте араби виходять на вулиці, коли поліція вбиває когось з їхніх співвітчизників. У 2009 році після чергового погрому президент Ніколя Саркозі визнав, що їхньою причиною є гетто для мігрантів, де немає роботи, а поліція почувається занадто вільно. Але влада зараз не має часу вирішувати цю проблему, бо треба боротися з економічною кризою.

З іншого боку, англійські погроми показали, що саме населення ще має змогу захистити свої домівки та магазини. В різних кварталах Лондону місцеві жителі об’єднувалися та давали відсіч грабіжникам. Це ефективна тактика, особливо в умовах, коли купити вогнепальну зброю може майже кожен громадянин.

Загалом експерти негативно оцінюють дії британської влади в ці кілька днів. Вона не змогла локалізувати конфлікт і приборкати його. Бездіяльність поліції призвела до розростання грабунків та підпалів. Тепер консерватори критикують владу, через те, що вона не зможе забезпечити порядок під час Олімпійських ігор в 2012 році. Кабінет міністрів обіцяє направити в столицю на той час більше 10 тисяч поліцейських та солдатів. Хоча це навряд чи зупинить новий вибух насильства в робітничих окраїнах Лондона чи Манчестеру.