От субботы до субботы. Тимошенко сидит, остальные двигаются вяло

Адвокаты Юлии Тимошенко использовали массу ходатайств для освобождения подсудимой, но та не собирается менять манеру поведения в зале суда. Оппозиционеры в дежурном режиме продемонстрировали решимость бороться с режимом. Еще один кум Ющенко пошел на службу к Януковичу, который напрасно слетал в Сочи к Дмитрию Медведеву.

Мифология недели – подробности пребывания Юлии Тимошенко в СИЗО. Умение лидера «Батькивщины» использовать информационные поводы в собственных целях хорошо известно. Многочисленные ходатайства и поручительства иерархов украинских церквей, общественных деятелей и других лидеров общественного мнения польстили самолюбию Юлии Владимировны, но не убедили Родиона Киреева в необходимости выпустить подсудимую из-под ареста. Превзошла себя пресс-служба «Батькивщины», сообщившая, что сотрудники МВД пытают Тимошенко ранними подъемами. Не будучи, по всей видимости, знакомой с полетом креативной мысли подчиненных, экс-премьер рассказала, что просыпается рано, чтобы побегать по дворику, в который ее выводят на прогулку. Если пребывание Юлии Владимировны за решеткой затянется, стране предстоит узнать новые подробности ее тюремного бытия, как известно, определяющего сознание.

Дефицит недели – 150 депутатских подписей для проведения внеочередной парламентской сессии. Пока верный соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов обещает пикетировать Печерский суд до победного конца и утверждает, что 100 тысяч патриотов могут выгнать банду, оппозиционеры столкнулись с собственной неспособностью собрать 150 голосов парламентариев для проведения внеочередной сессии парламента. Как выяснилось, далеко не все оппозиционные депутаты после задержания лидера «Батькивщины» оказались готовыми прерывать свои отпуска и возвращаться в Киев для участия в акциях протеста и демонстрации лояльности Юлии Владимировне. Трудно припомнить, когда революции происходили по расписанию, так что украинской власти особенно беспокоиться не о чем. Создание Комитета сопротивления диктатуре вызывает скорее горькую усмешку – в очередной раз в нем собрались те, кто уже больше года декларирует готовность бороться с режимом Януковича, но никак не может взяться за дело. Особенно забавно поддержка Тимошенко выглядит в исполнении Виталия Кличко: лидер «УДАРа» прервал подготовку к поединку с Томашем Адамеком и вернулся в Киев, где заявил, что нормально может подготовиться к очередном бою и на Родине. В подворотне у Печерского суда Виталий Кличко пока замечен не был.

Активист недели – Арсений Яценюк. Лидер «Фронта змин» без особого успеха попытался взять на себя роль координатора защиты Юлии Тимошенко, хотя в его насыщенном прошлом опыт адвоката по уголовным делам не просматривается. Арсений Петрович, которого Юлия Владимировна совсем недавно обвиняла в коллаборационизме с Януковичем, полон показной решимости принять участие в создании оппозиционного альянса. Он засветился в Печерском суде и дал несколько интервью, словесно играя оппозиционными мускулами. Правда, от идеи создания единой партии противников главы государства Яценюк отказывается, чтобы не сужать электоральное поле. Главный «фронтовик» страны в привитом ему российскими политтехнологами радикальном стиле не исключил отказа оппозиционеров от участия в парламентских выборах 2012 года.

Размолвка недели – переговоры Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Сочи. Первая в текущем году (в 2010-м президенты России и Украины встречались более десятка раз) деловая встреча Виктора Януковича и Дмитрия Медведева закончилась безрезультатно. Напрасно Виктор Федорович сменил на день Крым на Сочи: ни по одному из требующих решения вопросов двусторонних отношений президентам договориться не удалось. Вдогонку Виктору Федоровичу из Кремля призвали не политизировать газовые отношения и сообщили, что взлелеянная им формула «3+1» для сотрудничества Украины и Таможенного Союза не годится. Миф о Януковиче как пророссийском политике, похоже, разрушен окончательно, как и вера украинской власти в собственную способность убедить российских коллег снизить цену поставляемого газа.

Приют недели – назначение Юрия Павленко детским омбудсменом. Кум Виктора Ющенко и министр молодежи, семьи и спорта в двух правительствах Юлии Тимошенко назначен уполномоченным президента по правам ребенка. Показательно, что на днях Юрий Алексеевич выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу Тимошенко, где с нетерпением ждут возможности допросить лидера «Нашей Украины» Виктора Ющенко. Хотя Павленко далеко не первый «оранжевый», выбравший государственную службу у Виктора Януковича, процесс «размывания Майдана» по-прежнему воспринимается многими гражданами страны с плохо скрываемой досадой.