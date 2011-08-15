Снова без плана «Б»?

15 августа 2011, 11:21

Арест Юлии Тимошенко показал готовность властной команды идти на радикальные меры в отношении своего главного оппонента. Но степень реализации заявленных намерений будет зависеть от действий соратников лидера «Батькивщины».

Прежде всего, от их способности внедрить в жизнь план, подготовленный на Туровской.

 В настоящее время наилучшим образом отработано международное направление. Свою обеспокоенность арестом оппозиционного лидера высказали ключевые политические игроки Евросоюза и США. Их повышенный интерес к процессу над Юлией Тимошенко – целиком и полностью заслуга самих «сердечных». Неожиданная помощь поступила и из России, внешнеполитическое ведомство которой акцентировало на законности заключенных в 2009 году газовых соглашений. Однако вопрос о том, последуют ли за словесной реакцией западных стран какие-либо действия, и насколько они будут жесткими, остается открытым. Европа и США сейчас озабочены угрозой второй волны экономического кризиса и вспышками протестов в собственном доме, держать руку на пульсе происходящего в Украине им некогда. Что же касается российского руководства, то свою позицию по поводу ареста экс-премьера Дмитрий Медведев, в отличие от европейских лидеров, имел возможность донести Виктору Януковичу лично во время встречи в Сочи. Впрочем, рассчитывать на освобождение из-под стражи после задушевной беседы двух президентов Юлии Владимировне не стоит, процесс разрешения газовых проблем у нас входит в активную стадию традиционно лишь с наступлением холодов.

Насколько долго соратникам Тимошенко удастся удерживать внимание международного сообщества вокруг проблем политзаключенных в Украине, и как далеко Запад будет готов зайти в деле их защиты, прогнозировать сложно. К примеру, новоиспеченный заступник леди Ю Арсений Яценюк полагает, что санкции по отношению к нашей стране возможны лишь после признания недемократическими парламентских выборов 2012 года. К тому же, отечественный МИД тоже не сидит сложа руки. Более ясной картина станет уже в сентябре, когда к нам прибудет миссия МВФ, а переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли вплотную приблизятся к финишу. Готовы ли на Туровской к тому, что публичный призыв Юлии Тимошенко к лидерам стран ЕС ускорить евроинтеграцию Украины будет воспринят на западе как руководство к действию, или, по крайней мере, нам в этом категорично не откажут?

Показательно, что реакция на арест лидера «Батькивщины» за рубежом оказалась более сильной, чем внутри страны. Причина не только в отпускном затишье, но и в общей политической апатии и разочаровании украинцев действиями вождей всех цветов. Социологи фиксируют стабильное падение рейтингов доверия как к провластным политикам, так и к оппозиционным, а кандидат «Против всех» является лидером опросов. Призывы оппозиционеров к согражданам выйти на акции протеста под здание Печерского суда те фактически проигнорировали. Снос разбитого на Крещатике  палаточного городка - лишь вопрос времени, скорее всего, ближайшего. Именование палаток приемными народных депутатов коммунальные службы уже давно не останавливает. А удерживать занятый плацдарм лишь собственными силами оппозиционеры с мандатами вряд ли способны. В такой ситуации клеймить сограждан за равнодушие – не лучший выход. Но другого в штабе «сердечных» пока не нашли. Вероятно, там рассчитывали на блицкриг.

Демонстративное объединение оппонентов нынешней власти в Комитет сопротивления диктатуре - еще одна ритуальная акция. За неделю «координации усилий» дальше заявлений дело не пошло. Правда, ко Дню Независимости обещают совместные протестные мероприятия, и хорошо, если при этом инициаторы не рассорятся из-за очередности выступлений лидеров у микрофона. Парламентарии-оппозиционеры не смогли даже собрать автографы за проведение внеочередной сессии. И есть большие сомнения, что задекларированные намерения о совместной борьбе с режимом выльются в единогласное игнорирование спущенных с Банковой законодательных инициатив. Отсутствие перспектив попасть в следующий созыв по партийным спискам заставит многих депутатов из не входящих в большинство фракций искать счастье на мажоритарных полях, куда лучше всего приходить с хорошим бюджетным финансированием. Да и поддержкой наверху не помешает заручиться. Для лидеров политических сил электоральный пирог «Батькивщины» выглядит слишком привлекательно, чтобы добровольно отказаться от участия в его разделе. Временные попутчики «сердечных» в Комитете сопротивления могут оказаться грузом, который утянет инициативу на дно.

Оппозиционеры рассчитывают, что обострение социально-экономической ситуации осенью сможет подогреть активность населения, и его останется лишь возглавить и направить. Однако власть готовит альтернативный сценарий, основой которого станет удержание социальных параметров на минимально безопасном уровне и оперативное реагирование на вспышки недовольства. За полтора года команда Януковича наработала достаточный опыт нейтрализации протестных акций и на практике доказала умение эффективно применять силовые методы. Учитывают ли этот фактор на Туровской? Готовы ли там к забегу на длительную дистанцию? Не исключено, что у Юлии Тимошенко, сознательно пошедшей на обострение ситуации, в очередной раз нет плана «Б». Его отсутствие на случай поражения в президентских выборах выбило лидера «Батькивщины» из активной политики на несколько месяцев, сейчас она рискует быть выброшенной на обочину на более длительное время.

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