Олег Тягныбок готов поручиться за Юлию Тимошенко

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок заявил судье Печерского суда Родиону Кирееву, что готов взять Юлию Тимошенко на поруки, сообщает пресс-служба «Свободы».

ВО «Свобода» ручается за «надлежащее поведение» Тимошенко и гарантирует ее присутствие в суде по каждому требованию.

«События, произошедшие в Печерском суде Киева 5 августа 2011 года, являются большим шагом назад в развитии демократических основ устройства нашего государства, составной частью политической жизни которого должна быть честная конкуренция власти и оппозиции, которые дополняют и контролируют друг друга», - говорится также в заявлении Тягныбока.

Напомним, сам факт ареста Тимошенко Тягныбок прокомментировал несколько неожиданным образом – припомнил ей «неразборчивость в связях». По словам лидера «Свободы», Юлия Тимошенко оказалась за решеткой «благодаря» парламентским «тушкам», вышедшим из «Батькивщины». «Мы понимаем, что если бы не ошибки «оранжевых» и «бело-сердечных», если бы не «тушки» и проданные места в списках, то ясно, что Тимошенко сегодня не была бы заключенной», - сказал Тягнибок.

«Когда Юлия Владимировна подписывала окончательный вариант списка БЮТ в ВР, она даже не осознавала, что подписывает фактически себе приговор, который ей сейчас выносит Родион Киреев. Ведь именно благодаря «тушкам» она оказалась за решеткой», - подчеркнул он также. Если бы, мол, во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко «нескольких бандитов показательно осудили», то экс-премьер не оказалась бы сегодня в СИЗО. «Если бы бандитов посадили в тюрьму, даже не всех, а хотя бы нескольких, как это рекомендовали сделать Ющенко и Тимошенко, и они обещали это осуществить, то сейчас бы была другая ситуация. Но они этого не сделали», - отметил Тягнибок.

Ранее в «Свободе» назвали задержание Тимошенко свидетельством того, что власть в Украине перестала играться в фасадную демократию, а Украина стремительно приближается к белорусскому варианту. Очевидно, тем самым лидеры «Свободы» стремились показать, что не являются, вопреки упорно ходящим в политикуме и экспертной среде слухам, проектом, который Партия регионов поддерживает как альтернативу тимошенковской «Батькивщине»…

Интересно, что всего месяц назад – до ареста Юлии Тимошенко – Олег Тягныбок строил куда более радужные прогнозы. «Учитывая полное отсутствие у Партии регионов стратегии, я бы не утверждал так категорично, что Тимошенко, во-первых, будет осуждена, а, во-вторых, устранена с избирательной гонки, - говорил он тогда. - Сегодня Тимошенко чувствует себя как рыба в воде. Ее поведение верно, она грамотно подключает международные институты, и единственное, чего ей не хватает – это хорошей команды». Великодушно замечая при этом: «Конечно, если за Тимошенко сохранится возможность участвовать в выборах, она на них победит». Как говорится – «если...».

«Более того, несмотря на то, что бютовские политтехнологи продолжают лить грязь на «Свободу» (вышеупомянутые слухи распространяют в том числе и соратники Юлии Тимошенко. – «Главред»), мы не исключаем, что на выборах заключим определенные договоренности с БЮТ», - заявил также за три недели до ареста лидера БЮТ Олег Тягныбок.

Возможно, этими намерениями отчасти объясняется и нынешний «широкий жест» лидера «Свободы» - его заявление о готовности взять Тимошенко на поруки. Взаимоотношения «Свободы» и «Батькивщины» всегда были, мягко говоря, непростыми. Так, «Свободы» не было в списке создателей так называемой «объединенной оппозиции» в марте 2010 года (там значились Народный рух, Партия защитников Отчизны, «Народная самооборона», «Реформы и порядок» и пр.). Не предпринимали свободовцы и более поздних попыток сплотиться вокруг БЮТ во главе с Тимошенко.

Судя по всему, обнародованные недавно планы Тягныбока относительно объединения усилий с «Батькивщиной» вызвало к жизни приближение парламентских выборов. И нынешнее его заступничество за Тимошенко не останется незамеченным в любом случае. Если Юлия Владимировна сможет принять участие в выборах в Раду, она наверняка не забудет доброты своего конкурента по оппозиционной нише – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если не сможет – тогда она тем более не будет для него опасна. А звание «защитника демократии» еще никогда никому не помешало…

Фото - Владислав Мусиенко, Главред