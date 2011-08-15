Вибори в Киргизії: 66 претендентів – і загроза нової революції

У середині серпня 2011 року в Киргизії закінчується висування кандидатів на пост президента країни. Вибори мають відбутися 30 жовтня 2011 року. Можливо, вони стануть історичними для усіх країн СНД, адже на головну посаду країни там вже зареєструвалися 66 кандидатів. Лише невелика частина з них мають підтримку серед політичних партій, всі інші висунули себе самі і навряд чи мають шанси поборотися за президентство.

Проте така ситуація може не лише здивувати виборців довжиною передвиборчих бюлетенів, але й привести країну до нової нестабільності. Президент країни на час перехідного періоду Роза Отунбаєва заявила, що не буде балотуватися на новий термін, адже це може вплинути на результати голосування. Хоча частина аналітиків вважає, що вона втратила популярність і не хоче бачити, наскільки слабко її підтримує населення. В будь-якому разі поки однозначного фаворита в передвиборчих перегонах немає, причому така велика кількість кандидатів може бути небезпечна, особливо для такої країни, як Киргизія. Адже вона за кілька минулих років пережила кілька революцій, міжетнічні зіткнення та хисткий порядок за правління Отунбаєвої.

На думку аналітиків Інституту Центральної Азії в Казахстані, така ситуація в Киргизії була запущена ще в 2005 році, коли Аскар Акаєв в результаті «революції тюльпанів» вимушений був покинути країну. Тоді протести відбувалися досить мирно і в демократичних рамках. Хоча під час погромів пограбували магазини в Бішкеку та заправки. Опозиція одразу встановила гарні відносини з Москвою та Вашингтоном. Тому за опального президента, який правив країною, ще з радянських часів ніхто не заступився. Новим президентом обрали голову опозиції Курманбека Бакієва. Тоді здавалося, переворот в Киргизії став ланкою демократичних революцій, які прокотилися пострадянським простором – від Тбілісі через Київ до Бішкеку. Інші президенти в Середній Азії зробили висновки і намагалися не допустити революцій на своїй території.

Сама Киргизія в 2009 року пережила повторення подій «Тюльпанової революції», проте тепер головним ворогом опозиції був сам Бакієв. Його звинуватили в фальсифікації виборів, проти нього почалися маніфестації, які скоро переросли в погроми. За кілька місяців країна була розділена міжетнічною ворожнечею, що вилилася в різанину в місті Ош. Тоді загинуло більше 400 людей, а погромники спалили близько двох тисяч будинків. Сусіди Киргизії почали говорити про міжнародну миротворчу інтервенцію, якщо в країні почнеться справжня громадянська війна. Тоді ситуацію вдалося владнати, і нова влада, вже під головуванням Рози Отунбаєвої, стала виконувати свої обов’язки. Сам колишній опозиціонер Бакієв також мав тікати за кордон.

За півроку постійних протестів та маніфестацій в Бішкеку сформували уряд та почали наводити лад. Але більшість експертів вважають, що зараз частина країни не підтримує центральну владу і буде намагатися використати вибори для нового повстання. Тому президент Отунбаєва вирішила не виставляти свою кандидатуру, аби правлячий режим не звинуватили у фальсифікаціях. Адже з цього починалися протести проти Акаєва і Бакієва.

Аналітики вважають, що зараз демократичний плюралізм в Киргизії почав переростати в децентралізацію самої країни. Адже більшість невеликих місцевих правителів також прагнуть поборотися за головну владу, і тому кандидатів на президентське крісло так багато. І саме тому зараз владі, можливо, буде важко втримати ситуацію під контролем. Адже країна, яка отримала демократичні важелі боротьби за вплив у політиці не має сформованої політичної системи контролю за своїми обранцями і тому свобода трактується ними, як свавілля.

Осінь в Киргизії може видатися досить напруженою, особливо, якщо більшість з 66 кандидатів почнуть звинувачувати владу в неправильному підрахунку голосів та закликатимуть народ знову виходити на вулиці.