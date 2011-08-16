Названы версии развода Черновецкого

СМИ назвали основные версии развода мэра Киева Леонида Черновецкого с его женой Алиной Айвазовой.

Как сообщал ранее Главред, предварительное слушание дела о разводе должно было состояться вчера, 15 августа, в Печерском районном суде города Киева. Но ни Алина Айвазова, выступившая инициатором расторжения брака, ни ее супруг на заседание суда не явились, хоть и отзывать свой иск не стали. Рассмотрение вопроса отложено до начала сентября. В семье Черновецкого происходящее не комментируют.

По неофициальной информации, оба супруга сейчас находятся за границей – то ли отдыхают в Израиле, то ли лечатся в США. В этой связи источники из близкого окружения мэра подтверждают, что Черновецкий и Айвазова больше семи лет живут отдельно, они даже прописаны в разных домах на Печерске. Однако, все эти годы супруги демонстрировали трепетное отношение друг к другу. Почему же именно сейчас Айвазова подает на развод? Главной темой обсуждения в СМИ стала версия романтическая. Так, по информации "Сегодня", Леонид Михайлович уже несколько лет близко связан с некой женщиной по имени Елена С-к. Она якобы дочь одного из пасторов «Посольства Божьего». Это очень красивая, стройная, русоволосая женщина (цвет волос натуральный). Ей около 40 лет, у нее есть взрослый сын от первого брака. Говорят, что мэр даже купил женщине квартиру на Позняках (по другим данным — на Березняках) и дорогую машину, а также якобы часто бывает с ней заграницей.

В то же время "КП в Украине" говорит о том, что политологи рассматривают бракоразводный процесс как создание информповода. В частности, Вадим Карасев не исключает, что Черновецкий будет баллотироваться на выборах в парламент. «Для этого создаются такие информационные поводы, пусть даже шокирующие», – говорит политолог. А Владимир Фесенко проводит аналогию с историей о якобы расторжении брака московского мэра Юрия Лужкова и Елены Батуриной. Ходили слухи, что Батурина пыталась развестись с мужем, поскольку после его отставки он стал ей не нужен. «Не исключено, что здесь то же самое, – заявил "КП" политолог. – Возможно, разлад в семье был давно. Но из-за совместного бизнеса и политической карьеры брак не расторгали. А когда Черновецкий ушел с должности главы Киевской городской администрации и остался лишь мэром Киева, но на работе не появляется по полгода и ничего не решает, супруга решила расставить точки над «і».

В политических кругах также скептически относятся к «любовной» версии развода и рассматривают его экономическую подоплеку. Мол, слишком большие тучи стали сгущаться над Черновецким — слухи о его двойном гражданстве, уголовные дела против ближайших соратников. Бог его знает, что ждет Леонида Михайловича в будущем. Особенно накануне очередных выборов мэра, намеченных на следующий год. Перед ними для наращивания рейтинга своего кандидата власти вновь могут поднять все прегрешения Леонида Михайловича и даже, возможно, возбудить против него уголовные дела. Так что мэру уже сейчас нужно думать, как обезопасить свой бизнес. Например, перевести бизнес на свою жену, одновременно с ней разведясь. Мол, теперь мы совершенно разные люди. Так, например, считает экс-мэр Киева и народный депутат Александр Омельченко: «Я лично считаю, как гражданин, что это очередная афера семьи Черновецких. Ведь если, допустим, супруга знала об изменах мужа, то почему раньше не спохватилась. Просто они демонстративно устроили развод, чтобы поделить активы».

В то же время не исключено, что Айвазова действительно решила перевести на себя в бракоразводном процессе часть активов семьи. Однако без предварительного сговора с мужем. По собственной инициативе. В конце концов, очень часто жены богатых людей при разводе отсуживают огромные суммы. Например, недавно бывшая жена Бориса Березовского отсудила 360 млн долларов.

Кроме того, в случае с Айвазовой речь может идти и о стремлении обезопасить себя лично и своих детей от потенциальных проблем мужа. «Развод – это вынужденная мера для спасения всего, — рассказал «КП» близкий друг семьи Черновецких. – Развод нужен ей для того, чтобы Айвазову никто и никогда не трогал. И если пришлют ей повесточку, она скажет, что она не жена Черновецкого и не знает этого человека. Она, кстати, с 1 апреля не была в Украине. Хотя жить хочет здесь».

В пользу последней версии свидетельствует и тот факт, что развод проходит через суд. Ведь обычно разводы оформляются в загсах, а в суд супруги идут лишь в том случае, если возникают спорные вопросы – например, имущественные.

А делить есть что. Леонид Черновецкий находится в сотне самых богатых людей Украины. В этом году украинский «Форбс» оценил его состояние в $745 млн (15-е место из 100). Оппоненты Черновецкого уверяют, что мэр гораздо богаче и его состояние можно оценить в несколько миллиардов долларов. Известно, что Леонид Михайлович прописан на Кловском спуске, где даже самая маленькая квартирка стоит около $100 тысяч. В Крепостном переулке семье мэра принадлежит целый дом, несколько особняков имеется у Черновецкого в Конча-Заспе, а еще — в Житомире и Кировограде (согласно декларации). А недавно выяснилось, что у мэра есть элитные апартаменты в Тель-Авиве. Кроме того, поговаривают о принадлежащей мэру недвижимости в Грузии и в Испании. И это уже не говоря о шикарном автопарке Леонида Михайловича — «Роллс-ройс Фантом», «Мерседес Кубик», «Мерседес S-600», а также ГАЗ-14 («Чайка» Щербицкого, которую он купил на аукционе).