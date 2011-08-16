Експерти – про «білоруську модель» співпраці України та Росії в газовій сфері

Президент Російської Федерації Дмітрій Мєдвєдєв провів зустріч із міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком та головою «Газпрому» Олексієм Міллером, під час якої обговорювалася російсько-українська співпраця в енергетичній галузі. Російська сторона як варіант запропонувала вибудовувати співпрацю країн у газовій сфері за тією ж моделлю, за якою вона працює з Білорусією. Нагадаємо, що «Газпрому» належить 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Белтрансгаз», інші 50% можуть бути куплені «Газпромом» найближчим часом.

Експерти підбили підсумки зустрічі Мєдвєдєва, Міллера та Бойка, а також розповіли «Главреду» про доцільність співпраці Росії та України в газовій сфері за білоруською моделлю.

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Володимир Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань:

Російська пропозиція щодо застосування білоруського сценарію у співпраці з Україною в газотранспортній сфері сьогодні є неприйнятною. По-перше, це не дозволяє українське законодавство. Продаж 50% газотранспортної системи неможливий, оскільки це прямо забороняє законодавство.

По-друге, не зовсім зрозуміло, як це реалізовувати. Навіть якщо Україна погодилася б на таку пропозицію, то невідома ціна газотранспортної системи. Її можна визначити лише на відкритому тендері за участю різних компаній, в тому числі західних. У такому разі це був би дійсно адекватний продаж певної частини газотранспортної системи.

По-третє, якщо навіть і продавати газотранспортну систему, то доцільно залишати контрольний пакет акцій за державою. Але це можливо лише в майбутньому.

Отже, сьогодні дана пропозиція не може бути реалізована. Але якщо продавати українську газотранспортну систему, то це треба робити на відкритому конкурсі за участю найбільших енергетичних компаній світу, залишивши при цьому за державою контрольний пакет акцій. Поки що Україна не отримала адекватних пропозицій.

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Богдан Соколовський, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки:

Ці переговори та їх наслідки я оцінюю виключно негативно. Для України білоруська модель не підходить. Це – не наша дорога, волею народу ми задекларували європейський вибір. Білоруси обрали інший шлях.

Я казав і повторюю: в газовій сфері російська сторона сьогодні має те, до чого прагнула в 2009 році. І на жодні поступки вона не піде, незалежно від того, хто в Україні президент, а хто – прем’єр. Хіба що буде, як у Харкові – Росія піде на поступки в обмін на ще більші вигоди для себе.

Схоже, що російська сторона намагається здобути власну участь чи співучасть у газотранспортній системі України як вигоду для себе. Неприпустимо віддавати ГТС на таких умовах, які зараз обговорюються. Газотранспортна система України має дві функції: насамперед – постачання газу для українських споживачів (йдеться і про населення, і про економіку), а вже потім – транзит. Тож віддавати ГТС комусь у співвласність означатиме віддати під контроль комусь і народ України, і економіку держави.

У нинішньої української влади повинно вистачити сміливості не допустити подібного алгоритму взаємовідносин із Росією.

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Геннадій Рябцев, заступник директора Науково-технічного центру «Психея»:

Під час вчорашньої зустрічі не пролунало жодної чіткої пропозиції від російської сторони. Фраза «за білоруською моделлю» може означати все що завгодно – це не обов’язково означає приватизацію чи передачу Російській Федерації української газотранспортної системи. На відміну від білоруської ГТС, українська потребує дуже великих капіталовкладень. І не думаю, що Росія прагне отримати цю купу металобрухту у власність, а потім відповідати перед європейськими партнерами за можливі збої в її роботі через 5-10 років.

Тож під час цієї зустрічі не було висунуто конкретних пропозицій українській стороні. А Україна не озвучила Росії невідомі досі рішення. Вчорашня зустріч – це чергова робоча зустріч, черговий етап роботи групи, яка займається питаннями можливості перегляду газових контрактів 2009 року. Від неї не слід було чекати чогось геніального чи епохального.

Російська сторона не буде докорінно переглядати газові домовленості, оскільки вони надзвичайно вигідні «Газпрому» та Кремлю. Якщо і виникнуть можливості їхнього перегляду, то вже після президентських виборів у Російській Федерації.