Експерти назвали головну причину розлучення Черновецького

16 августа 2011, 15:03

Політологи – про причини і можливі наслідки скандалів, пов’язаних зі столичним мером.

Українські ЗМІ активно обговорюють дві теми, пов’язані з мером Києва Леонідом Черновецьким. Перша з них – скандал навколо ймовірного ізраїльського громадянства столичного мера. 2 серпня ізраїльське Інтернет-видання повідомило, що Черновецький та його дружина вже 17 років є громадянами Ізраїлю. Водночас Міністерство внутрішніх справ цієї країни підтвердило, що мер Києва дійсно занесений до державного реєстру його громадян. Натомість сам Черновецький запевнив, що є громадянином України і за законом не може мати громадянства іншої держави.

Друга тема, яку охоче підхопили ЗМІ, стосується шлюборозлучного процесу Леоніда Черновецького та його дружини Аліни Айвазової. Слухання справи про розлучення планувалося на 15 серпня, проте ні Черновецький, ні Айвазова, яка й ініціювала розлучення, на засідання не прийшли. Медіа запропонували кілька версій пояснення наміру подружжя розлучитися – від романтичної (мовляв, Черновецький вже кілька років був у близьких стосунках із Оленою Савчук, колишньою прихожанкою «Посольства Божого») до суто економічної (мовляв, Черновецький хоче перевести частину активів на Айвазову та убезпечити власний бізнес таким чином).

Політологи розповіли «Главреду», кому вигідні ці скандали навколо столичного мера, а також які вони можуть мати наслідки для Леоніда Черновецького.

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Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій:

Ситуацію з розлученням можна пояснити прагненням зберегти майно. Швидше за все, всі статки будуть переписані на дружину, бо до неї жодних претензій немає. Це – превентивний захід. Більш логічне пояснення складно знайти. Не думаю, що вони вирішили розійтися назавжди – у них був і є спільний бізнес.

Подвійне громадянство Черновецького – це підготовка аргументів і інструментів до того моменту, коли з’явиться необхідність провести дострокові вибори київського міського голови. Конституція України не передбачає подвійного громадянства, тож аби мати одне громадянство, Черновецькому доведеться відмовитися від іншого. А міський голова навряд чи може бути негромадянином України.

Якщо справа дійде до виборів, то ситуацію «докрутять» до кінця. Все було організовано таким чином, щоб поки що залишити ситуацію у підвішеному стані, а коли з’явиться необхідність виборів – підштовхнути розвиток подій.

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Ярослав Макітра, політтехнолог:

Кому вигідні скандали навколо Черновецького, залежить від ситуації. На даний момент Черновецький вже нічого не вирішує. Він давно підвішений на гачок, а ситуація з громадянством – це чергова історія, щоб Чернівецький жодним чином не намагався вести свою гру, щоб був слухняним і тихенько робив все, що йому скажуть.

Ця ситуація може бути використана дуже просто. Коли влада побачить, що їй вигідно провести вибори в Києві, легко буде доведено, що Черновецький не має права бути мером, оскільки має ізраїльське громадянство.

У ситуації з розлученням два аспекти. Очевидно, є певні особисті мотиви. Але й не варто забувати, що в процесі розлучення все майно може бути переписано на дружину Черновецького. А це у майбутньому дасть йому можливість уникнути кримінальних переслідувань.

{3-}

Анатолій Луценко, політолог, директор компанії «GMT Group»:

Цим скандалам уже дав оцінку класик – колишній мер Олександр Омельченко. Переконаний, що цей шлюбний скандал є механізмом для убезпечення значної частини майна сім’ї Черновецьких. Якщо йому найближчим часом загрожуватимуть переслідування та санкції щодо майна, він зможе убезпечити його, переписавши на нинішню дружину.

З ізраїльським громадянством та сама історія. Це – дуже специфічна річ, оскільки Ізраїль не видає своїх громадян. Тож історія з громадянством – це теж не випадковість.

Як ці скандали відобразяться на іміджі Черновецького? Не можна погіршити те, чого вже немає.

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Тарас Березовець, політолог, директор компанії «Berta Communications»:

Скандали, пов’язані з Черновецьким не є піар-провокацією чи намаганням мера певним чином привернути до себе увагу. Основна версія полягає в тому, що йде намагання подружжя Черновецьких уникнути конфіскації майна. Очевидно, воно не знає, що подібні речі можуть блокуватися Генеральною прокуратурою.

Політична доля Леоніда Черновецького вирішена – він закінчений як політик. Тиск на нього пов’язаний в тому числі з бажанням Черновецького балотуватися по його рідному Дніпровському району до Верховної Ради. Я думаю, що Черновецький, враховуючи наявність у нього нібито подвійного громадянства, в Україну не повернеться.

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