«Сильная Украина» вливается в Партию регионов

Николай Азаров и Сергей Тигипко на совместной пресс-конференции объявили о намерении объединить Партию регионов и «Сильную Украину».

«Ради консолидации общества, усилий, мы с Сергеем Тигипко выступили с инициативой объединения партий путем присоединения «Сильной Украины» к Партии регионов», - сказал Николай Азаров.

Премьер подчеркнул, что ПР открыта и для других политических сил. «Мы не спорим, кто главнее, кто сильнее. Мы открыты к объединению всех политических сил, которые хотят сделать Украину европейской страной. Мы предлагаем нашу платформу как платформу для всех, у кого цель - модернизация Украины», - добавил Азаров.

По словам Сергея Тигипко, разговоры об объединении ПР и «Сильной Украины» велись давно, но именно сейчас партии выступили с соответствующей инициативой, поскольку власть уже подготовила новый пакет реформ, реализация которого требует консолидации усилий. «Безусловно, лично я теряю от этого объединения. Но если откинуть личные амбиции, то я понимаю, что, входя в середину партии власти, продуцировать, принимать необходимые для реформ решения легче», - объяснил вице-премьер.

До «модернизации» двух политических сил пройдет определенное время, говорят лидеры ПР и «Сильной Украины». «Рабочая группа наработает предложения. Затем состоятся съезды обеих партий, на которых будут приняты все необходимые решения. Затем – объединенный съезд и окончательное формирование объединенной ПР… (впрочем, вряд ли Партия регионов прибавит к своему названию «(о)», учтя опыт предыдущих, менее удачливых отечественных партий власти. – «Главред») Думаю, это займет месяца два с учетом партийных уставов, необходимости провести областные конференции. Никто никого заставлять не будет. Мы, как руководители, выступили с инициативой. Она должна пройти обсуждение», - уточнил глава правительства.

Напомним, что сегодня, 16 августа, СМИ со ссылкой на свои источники в Партии регионов сообщили, что «Сильная Украина» намерена войти в ПР, решение об этом будет принято на съезде партии, а Сергей Тигипко войдет в руководство Регионов.

Сергей Тигипко в 2002-2004 годах руководил Национальным банком Украины, в 2004 году возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на президентских выборах. На выборах президента 17 января 2010 года Сергей Тигипко занял третье место, за него проголосовали 13,05% избирателей (3,2 млн.). Вскоре после выборов Тигипко вошел в сформированное новой властью правительство, где на него возложили ответственность за непопулярные реформы – в частности пенсионную, а также новую редакцию Налогового кодекса. Политологи не раз прогнозировали, что работу Сергея Тигипко сочтут неудовлетворительной, отправят его в отставку (этого неоднократно требовала и парламентская оппозиция), и он продолжит «розбудову» своей политической партии и формирование собственного политического имиджа, начатое незадолго до президентских выборов-2010…

Партия «Сильная Украина» была зарегистрирована Министерством юстиции 30 августа 1999 года. Партия регионов (стала результатом объединения пяти политических сил) - 6 ноября 1997 года.

По данным последних соцопросов, «Сильная Украина» самостоятельно вряд ли смогла бы преодолеть проходной барьер в ВР.

Фото – Владислав Мусиенко, «Главред»