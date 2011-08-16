Андрій Кокотюха та Леонід Кравчук презентували книгу про купони, Сердючку і гречану кризу

Напередодні 20-ї річниці незалежності України у видавництві «Країна мрій» світ побачила подарункова книга «України. Наша епоха: 1991-2011 роки». Видання складається з 434 знакових для незалежної України подій та фактів та має понад півтори тисячі ілюстрацій. Тут і Чорноморський флот, і «кравчучки», і бандитизм 1990-х, і Вєрка Сердючка, і введення гривні, і «Роксолана», і «Кучмагейт», і помаранчева революція, і розкладачка в кабінеті прем'єр-міністра, і перше «золото» України, і гречана криза, і всі перемоги в світі і поразки всередині країни.

Автор ідеї і текстів – письменник і журналіст Андрій Кокотюха

Книгу презентували в рамках «Сьомої Київської Міжнародної Книжкової виставки-ярмарку 2011», що проходить в Українському домі з 16 до 18 серпня.

Автором ідеї і всіх текстів виступив відомий український письменник Андрій Кокотюха. Розповідає, що виношував ідею книги п’ять років, а працював над нею півроку. «Я так довго ні над чим не працював», - ділиться враженнями упорядник книги, і пояснює: достатньо інформації є лише щодо подій останніх років, все інше треба було шукати в газетних архівах.

«Інформації нуль, особливо про 90-і роки. Я прожив це десятиліття, але згадати, поновити щось в пам’яті складно – я три місяці сидів в бібліотеках, читав старі газети. Якщо про цю подію писали і писали багато, значить ця подія була знаковою», - розповідає Кокотюха.

Андрій Кокотюха і Леонід Кравчук на презентації книги

Попри те, що проект є абсолютно авторським, всі події до книги автор добирав, спираючись не на власний смак, а на численні газетні публікації. «Я дивився, які події і наскільки часто згадували різні газети. І тоді я розумів, що подія знакова, бо ЗМІ не пишуть ніколи нічого про те, що людей не цікавить».

Без співавторів, але з експертами

Самотужки підготувати таку книгу важко, бо потрібно знайти, осмислити і систематизувати величезний масив інформації. Втім, Андрій Кокотюха обійшовся без співавторів, обмежившись в роботі, як він сам говорить, допомогою експертів. В якості експертів виступили перший президент незалежної України Леонід Кравчук, журналісти Юрій Макаров та Олександр Ткаченко, письменники Андрій Курков та Марія Матіос.

«Постійна величина – Леонід Кравчук. Він коментував практично всю книгу. Його, звичайно, цікавив політичний бік. Думка Леоніда Макаровича була для мене важливою, бо я людина дуже далека від політики і в деяких речах просто не розуміюсь», - розповів Андрій Кокотюха.

Один із експертів проекту – журналіст Юрій Макаров

«Я зупинився на його кандидатурі як на одному з експертів не тільки тому, що він перший Президент незалежної України, хоча це дуже важливо, а саме тому, що на момент, коли розпочалася робота над книгою, Леонід Макарович був політично нейтральним, безпартійним. Мене цікавили, в першу чергу, люди безпартійні, незалежні, які мають свою думку, готові її висловити», - пояснив «Главреду» письменник.

За цим принципом Кокотюха добирав і інших експертів: «Курков і Матіос сприймали події крізь призму власного творчого життя, а Олександр Ткаченко та Юрій Макаров через власний журналістський досвід. Усіх експертів можна поділити на три основні групи: професійні політики, професійні письменники і культурні діячі, і професійні журналісти».

Важливо, наголосив упорядник, що жоден з експертів не втручався в роботу автора, не радив, що і як писати.

«Книга цікава, і я вважаю, що її вихід – це знакова подія, – поділився враженнями один з експертів проекту, перший Президент України Леонід Кравчук. – Важливо, що тут автор не бере на себе сміливості і такої місії, як коментувати події, одні з яких минули, як миттєвість, інші стали явищем для України».

Це – ми!

Спочатку Кокотюха назвав свій проект «Українські хроніки», але назва не прижилася. Другим варіантом письменник запропонував назву «Це ми» – щоб без пафосу.

«Все, що тут описано – і «кравчучки», і кримське питання, і Вєрка Сердючка, і «Україна без Кучми», і український Інтернет, і Алчевськ, який замерз в 2006 році, і Шуфрич, який ловив крокодила, і дефіцит гречки, який ми нещодавно пережили – це все ми. Подобається нам це, чи ні. Це відбувалося з нами, це впливало на нас», - пояснив Кокотюха.

На його думку, ця книга допоможе людям багато чого згадати, а для декого навіть відкриє щось нове і цікаве. Письменник наводить кілька цікавих фактів, які свого часу широко висвітлювали ЗМІ:

«У 1992 році на базі кіностудії імені О.Довженка намагалися створили в Закарпатті український Голівуд. Було виписано кілька проектів і навіть залучали інвесторів, щоб Закарпаття можна було легко перетворити і на парк Юрського періоду, і на середньовіччя, і на будь-що. Або ще такий випадок. У 2003 році в Чернігові СБУ розкрило державний переворот, який планували комуністи, радянські офіцери. А потім виявилося, що люди пішли по гриби і відзначали на карті грибні місця. А я цю кримінальну справу особисто бачив в архіві Чернігівського обласного суду – ці карти, схеми», - розповідає письменник.

До 20-річчя незалежності України

«Я переконаний, що в подальшому, так чи інакше, ця книга буде довідником для всіх, хто захоче продовжувати цю тему. Похвалю себе, що більше по цій темі зробити найближчим часом навряд чи комусь вдасться. Існують певні факти, існують певні події, існують певні явища і певні люди, які так чи інакше вплинули на наше життя за ці 20 років, незалежно від того, чи ця подія зі знаком плюс, чи зі знаком мінус», - пояснює Андрій Кокотюха.

«За 20 років у нас в політичному житті нічого важливого не відбулося – ніхто вголос не заговорив про те, що в нас є національний інтерес. На противагу абсолютній катастрофі у політичному житті, у нас є часом непомітна, але позитивна динаміка в культурному розвитку», – зробив висновки Кокотюха під час роботи над книгою.

Леонід Кравчув говорить, що книга буде особливо цікавою і корисною молоді – і тій, що застала Радянській союз, і тій, що народилася вже в незалежній Україні. На його думку, молодь нині є більш талановитою, освіченою і відповідальною, ніж за часів Радянського союзу. Хоча й нині в деяких молодих людей переважає «совєцьке» мислення.

«Є зараз багато роздумів у зв’язку з 20-річчям незалежності. Якось я був на зустрічі у Євгенія Кисельова. Зі мною сиділи два комуністи. Один молодий, весь у Brioni, а в голові - сталінська епоха. І вони мені увесь час доводили, що я зрадив Україну, тому що незаконно підписав Беловежську угоду. Зрозуміло, що спілкуватися з цими людьми було просто недостойно, тому я звернувся до Кисельова, запитайте гостей і глядачів, як вони ставляться до цієї дискусії. Я, звичайно, ризикував. Кисельов спитав у присутніх глядачів: «Хто проти Незалежності і хто проти того, що говорить Кравчук?» Піднялась всього одна рука. Цю людину питають: ви проти незалежності загалом, чи проти того, що каже Кравчук? А він встає і каже: «Я скористався можливістю, щоб подякувати Леоніду Макаровичу за незалежність», – розповів Леонід Кравчук.

Андрій Кокотюха доводить, що 20-річчя незалежності стало важливим інформаційним приводом видати цю книгу, але в ідеалі подібні книги треба видавати в Україні щороку.

Продовжуючи традиції Леоніда Парфьонова...

Дехто може помітити схожість формату, ідеї та навіть певною мірою оформлення книги Кокотюхи з книгами з серії Леоніда Парфьонова «Намедни». Кокотюха і не приховує: на книгу його надихнув саме проект російського журналіста.

«Я справді автор ідеї та тексту цієї книги, але ідея ця неоригінальна, не нова і не моя: всі країни, які себе поважають, мають подібні видавничі та телевізійні проекти – і Америка, і Франція, і Велика Британія. Саме ці європейські проекти адаптував свого часу Леонід Парфьонов. Я не соромлюся експлуатувати цю тему, бо, власне, я нею і надихнувся. Мені було шкода, що в Україні нічого подібного нема», - пояснив автор.

Письменники Анатолій Дністровий і Андрій Кокотюха

На Сьомій Київській Міжнародній Книжковій виставці-ярмарку

Проте, запевняє Кокотюха, український проект все ж таки суттєво відрізняється від російського проекту.

«Парфьонова цікавить не тільки внутрішньоросійське життя, а все. А мене навпаки. Я хочу, щоб нас всіх цікавили в першу чергу ми самі, бо це запорука того, що ми будемо цікаві ще комусь. Тільки тих, хто поважає себе, поважають і інші», - підсумував письменник.

Книга коштує близько 200 гривень.

Кокотюха розповідає про свій проект

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На Сьомій Київській Міжнародній Книжковій виставці-ярмарку можна знайти книги з усіх регіонів країни.

Низка видавництв підготувала новинки саме до 20-річчя незалежності України