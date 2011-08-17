Землевладельцы боятся рынка земли

Земельная реформа в Украине продвигается семимильными шагами. Не успела просохнуть подпись Президента Виктора Януковича под законом о земельном кадастре, первым из двух основных законов, необходимых для введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения, как на суд общественности был вынесен проект второго закона – о рынке земли.

Этот документ обсуждался и на состоявшихся вчера общественных слушаниях, организованных Всеукраинской общественной организацией «Союз сельськохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины» и проектом USAID «АгроИнвест». В дискуссии приняли участие руководители фермерских хозяйств (они же – представители полутора десятка общественных организаций фермеров и землевладельцев) со всей страны.

Ровно два месяца назад, на конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы», о которой писал «Главред», были обнародованы результаты комплексного социологического исследования относительно земельной реформы, проведенного Институтом социологии НАН по заказу Госземагентства в рамках Проекта Мирового банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю и развитие системы кадастра». Исследование показало: 51,5% владельцев земельных паев считают, что земля сельхозназначения не может быть предметом купли-продажи, 18,7% - за введение рынка земель при создании надлежащих правовых и экономических условий. Против введения рынка земель высказались 43,8% фермеров и руководителей сельхозпредприятий. Государственные мужи объясняли страх украинцев перед грядущими преобразованиями отсутствием информации о правилах игры на рынке земли и обещали в ближайшее время восполнить этот пробел активной промо-кампанией земельной реформы.

Похоже, пока чиновникам не удалось доказать людям, работающим на земле, что рынок земли сельхозназначения – это благо, а не зло. Не убеждают «адресатов» реформы в этом и новеллы нового законопроекта о рынке земли. Сколько бы провайдеры рынка ни говорили, что его цель – оптимизация сельскохозяйственного производства, большинство фермеров уверены: реформа пойдет на пользу только олигархам, которые приберут к рукам всю Украину. Даже приглашение обсудить законопроект о рынке земли и выработать свои к нему замечания и предложения некоторые участники вчерашних общественных слушаний восприняли в штыки. «Это все равно, как если бы нам сказали – ребята, мы собираемся вас изнасиловать и ждем от вас предложений, каким именно способом», - заявил один из присутствующих под одобрительный смех аудитории.

Время от времени председательствующему на собрании главе Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Ивану Томичу удавалось вернуть дискуссию в конструктивное русло. Выяснилось, что фермеры не согласны в частности со статьей 15-й законопроекта: «Граничная максимальная площадь земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства в частной собственности одного лица…в целом не может превышать 2100 гектаров». По мнению большинства участников обсуждения, 2100 га на одного – это очень много. Дескать, большие богатые семьи получат возможность скупать землю районами, если не областями. Тем более что цена одного гектара сразу после введения рынка, по словам заместителя главы Государственного земельного агентства Николая Калюжного, выступившего на слушаниях, составит от пяти до восьми тысяч гривень за гектар (потом она будет, естественно, расти). Согласно соцопросу НАН, на рынок сразу будет выставлено 11-12% земель сельхозназначения – 2,6-2,7 млн га, заметил господин Калюжный. «Если у семьи есть деньги, и она докажет, что их происхождение законно, - пожалуйста, пусть покупает, - заявил замглавы Госземагентства. - Хотим предусмотреть в законе необходимость заполнения при покупке земли деклараций о доходах…» «Олигарх вам покажет тысячу деклараций!», - заявил на это народный депутат, автор одного из отвергнутых парламентом законопроектов о рынке земли Иван Заец (НУ-НС), также принявший участие в слушаниях.

«Мне коллеги говорят – если дальше так пойдет, мы потеряем свою землю, негде будет выпасать коров, недешевую технику всю придется поставить под стенку», - поделился с коллегами своими опасениями глава фермерского хозяйства из Богодуховского района Харьковской области Виталий Львов. Он и озвучил идею создать «Всеукраинский комитет защиты родной земли», которую поддержали почти все участники слушаний.

По прогнозам господина Калюжного, закон о рынке земли будет принят Верховной Радой в сентябре-октябре и с 1 января 2012-го вступит в действие. Времени найти общий язык с землевладельцами и фермерами, которых это нововведение коснется в первую очередь, у власти остается совсем немного.