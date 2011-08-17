Василий Джарты не поборол болезнь

Рано утром 17 августа после тяжелой болезни ушел из жизни известный политик, премьер-министр Крыма Василий Джарты. Это произошло в крымском пансионате, где Василий Джарты проходил курс реабилитации после операции. Ему было 53 года. Причиной смерти политика, по данным СМИ, стало онкологическое заболевание.

Сегодня, 17 августа, в 10 часов утра в Симферополе, в строящемся Александро-Невском соборе (на его сооружение Джарты пожертвовал значительную сумму из личных сбережений) прошла панихида, которую отслужил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Похороны состоятся завтра в 12 часов на кладбище в Макеевке, пишет «Сегодня». Дончане смогут попрощаться с земляком в Театре юного зрителя с 10.00 до 11.00.

Глава правительства Крыма долго болел. Весной его оперировали в Германии, летом в Москве. 9 августа он должен был приступить к работе, но отпуск продлил.

Соболезнование родным и близким Василия Джарты выразил Президент Виктор Янукович. «C глубокой скорбью воспринял страшную весть о смерти Василия Георгиевича Джарты, - говорится в соболезновании главы государства. - Это был особенный человек. Искренний и чуткий отец, любящий муж, выдающийся государственный деятель, чье имя навсегда останется в истории современной Украины. В памяти всех, кто знал и работал вместе с Василием Георгиевичем, он останется мудрым и принципиальным руководителем, верным товарищем и другом, который отдавал все свои силы своему народу и украинскому государству и так много еще мог сделать для нее».

Несмотря на то, что о болезни Василия Джарты было известно, сообщение о его смерти стало для многих неожиданностью. В Крыму с утра не успели приспустить государственные флаги, из пришедших на панихиду почти никто не был в черном – очевидно, печальное известие застало людей на их рабочих местах, пишет местная пресса.

Василий Джарты родился в селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области в семье шахтера. В 1981 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», работал механиком АТП в Макеевке, туда же вернулся, отслужив в армии.

В конце 1980-х возглавлял частные предприятия, затем стал начальником экономического отдела ООО «Квазар».

В конце 1990-х - начале 2000-х занимал посты заместителя Горняцкого райсовета в Макеевке, заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов совета, исполняющего обязанности макеевского городского головы и мэра Макеевки.

При Джарты в Макеевке были построены современные автобусные остановки, автовокзал, подземный переход, решены многочисленные коммунальные вопросы, реанимирован местный металлургический комбинат, отмечали СМИ. Он привлек в город инвесторов, и его работу заметили «на самом верху».

В 2002 году Василия Джарты назначили первым заместителем губернатора Донецкой области, он стал депутатом Донецкого облсовета, а в 2006 году – народным депутатом Украины V созыва от Партии регионов. В 2006-2007 годах Джарты – министр охраны окружающей среды в правительстве Виктора Януковича. В 2007-м на досрочных парламентских выборах снова стал депутатом Верховной Рады и заместителем главы Партии регионов.

Пост председателя Совета министров Автономной Республики Крым Василий Джарты занял в марте 2010-го.

Вначале в Крыму Василия Джарты и его команду не принимали, как и всех предыдущих «варягов». Политологи пророчили ему скорый перевод с полуострова, однако эти прогнозы не оправдались. Со временем Джарты даже удалось несколько сгладить всегда острую для Крыма проблему взаимоотношений власти и крымских татар…

Награжден орденами «За заслуги» III степени, орденом Михаила Грушевского IV степени «За розбудову України».

Супруга Наталья Евгеньевна – преподаватель английского языка. Без отца остались две дочери – Виктория и Ольга.

Фото с официального сайта Совета министров Крыма

Как бы цинично это ни звучало, но СМИ уже гадают, кто станет преемником Василия Джарты на посту премьера Крыма. По информации «Комсомольской правды», Президент будет выбирать из шести кандидатур – первого вице-премьера автономии Павла Бурлакова, губернатора Севастополя Владимира Яцубы, народного депутата Украины Юрия Иванющенко, главы МВД Украины Анатолия Могилева, Арсения Яценюка и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка. Самой вероятной кандидатурой называют Владимира Яцубу.