Політологи пророкують Тігіпку прем’єрське крісло

Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» та Партія регіонів об’єднуються. Про це 16 серпня під час спільної прес-конференції заявили Сергій Тигіпко та прем’єр-міністр України Микола Азаров. За словами прем’єра, партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні реформ в Україні. Водночас Тігіпко заявив, що переговори про об’єднання «Сильної України» та Партії регіонів ведуться вже давно, але зараз владою підготований новий пакет реформ, реалізація якого вимагає спільних зусиль.

Політологи розповіли «Главреду» про причини об’єднання партій та наслідки, які воно матиме для Партії регіонів, «Сильної України» та особисто Сергія Тігіпка. Зокрема, експерти погодилися в тому, що таке рішення передусім обумовлене падінням рейтингів Партії регіонів та прагненням політичної сили Тігіпка потрапити в парламент після виборів 2012 року. Проте вигоду від об’єднання партій для Сергія Тігіпка політологи оцінили по-різному.

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Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій:

Причиною об’єднання «Сильної України» із «регіоналами» є падіння рейтингів Партії регіонів і Віктора Януковича, які спостерігаються вже протягом року. У Партії регіонів немає кандидатури для першого номера у виборчому списку на парламентських виборах. Ця кандидатура повинна відповідати двом критеріям. По-перше, вона має бути рівновіддаленою від усіх кланів, які існують у Партії регіонів – аби не порушувати внутрішній баланс. По-друге, вона повинна мати особистий рейтинг. Ні Азаров, ні Клюєв, ні Бойко, ні Ахмєтов такого рейтингу не мають. Тому в Партії регіонів думають, що потрібно залучати «варягів», і таким «варягом» є Тігіпко.

Крім того, що ця кандидатура має шанси очолити наступний Кабінет міністрів. Відтак роль Тігіпка у Партії регіонів зводиться до того, що він повинен стати номером один через прем’єрську посаду і перший номер у виборчому списку під час парламентських виборів. Це – основний план, який може втілитися на президентських виборах.

Може статися так, що Янукович не матиме шансів виграти президентські вибори у другому турі. Будь-який рейтинговий кандидат, вийшовши із Януковичем у другий тур, виграє у нього. Тож Партія регіонів почила замислюватися про «план Б» в ситуації, якщо Янукович не зможе виграти наступні президентські вибори. Тігіпко – це «план Б», бо він, по-перше, рівновіддалений, по-друге, керований, по-третє, має особистий рейтинг.

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Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»:

Є щонайменше дві причини об’єднання Партії регіонів і «Сильної України» Тігіпка. Перша з них безпосередньо пов’язана з падінням рейтингів «Сильної України» і розумінням невеликої імовірності того, що навряд чи вона буде одноосібно представлена в майбутньому парламенті. Але оскільки, швидше за все, участь блоків у виборах буде заборонена майбутнім законом, і тільки партії зможуть взяти участь, потрібен інші шляхи до парламенту. Тому і постало питання про об’єднання «Сильної України» та Партії регіонів. Тобто потрібно були увійти до лав «регіоналів» і пройти «поштучно» через партійні списки до майбутньої Верховної Ради.

Друга причина полягає в тому, що навіть коли участь блоків у виборах була дозволена, Партія регіонів категорично заявляла, що не створюватиме жодних блоків для проходження в парламент. Тому якщо хтось хотів потрапити до парламенту, потрібно було увійти до складу ПР або шляхом об’єднання, або шляхом розпуску своїх партій і індивідуальним заходом. Так було із «Новою демократією» Кушнарьова, так було з Кінахом, який залишив Партію промисловців та підприємців і зайшов у список Партії регіонів. Це – вже апробована стратегія і тактика цієї політичної сили. Вона не вестиме серйозних переговорів задля об’єднання. Хочете в парламент – ставайте частиною нашої політичної сили.

Для Тігіпка це означатиме певну втрату статусу самостійного політичного гравця. У Партії регіонів достатньо серйозна конкуренція – між політиками і різними групами впливу. Там є і Азаров, і Клюєв, і Колєсніков, і Ахмєтов. На тлі цієї внутрішньої партійної конкуренції буде важко претендувати на певну самостійну роль у структурі Партії регіонів та у політиці взагалі.

Таким чином, Сергій Леонідович забезпечив своє перебування у парламенті, але поставив під сумнів власні можливості і на президентських виборах, і взагалі як політика і політичної фігури.

Навряд чи можна буде скласти рейтинги Партії регіонів та «Сильної України» і отримати в сумі вищий результат. Такого арифметичного об’єднання рейтингів не буде. Входження Тігіпка до ПР не багато додасть «регоіналам». Це обличчя було новим і цікавим на президентських виборах 2010 року. На парламентських виборах 2012 року воно навряд чи зацікавить виборців, оскільки багато хто розчарувався в діяльності Тігіпка через роботу в уряді Азарова і через пенсійну реформу. До речі, таким кроком – злиттям «Сильної України» та Партії регіонів – «регіонали» фактично підтримали пенсійну реформу Тігіпка і взяли політичну відповідальність за неї на себе.

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Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій:

Основна причина об’єднання – необхідність підготовки до парламентських виборів 2012 року. Те, що партія влади починає готуватися до виборів ще влітку 2011 року і починає об’єднуватися з різними політичними силами вже зараз, свідчить про те, що вона розраховує не тільки на адміністративний ресурс. Вона розуміє, що провести повністю керовані, неконкурентні вибори буде важко. Якби існувала впевненість у всесиллі адмінресурсу, то навряд чи б Тигіпкові, «Сильній Україні» та іншим політичним силам запропонували об’єднуватися в один партійний проект.

У чому зиски об’єднання для Партії регіонів? Чому потрібен Тігіпко (а не тільки Литвин)? Передусім, Партія регіонів так і не стала партією влади. Наразі вона зависла між електоральною партією проросійського спрямування, яка спиралася на проросійський електорат Півдня і Сходу України, і партією влади – їй так і не вдалося стати опорною партією влади. Якщо подивитися на публічну складову цього «зависання», то хто є головними публічними спікерами Партії регіонів, медійними персонами. Здебільшого це політики проросійського і навіть радикального спрямування. Із такими медійними персонами Партії регіонів, будучи партією влади, буде важко конкурувати і проводити нові змінені програмні установки в умовах нового зовнішньо і внутрішньополітичного контексту. Наприклад, якщо напруження у відносинах між Україною та Росією зростатиме.

Сьогодні перед Партією регіонів стоїть завдання перетворитися на повноцінну партію влади – більш центристську, більш прагматичну, менш проросійську. Вона не зможе у новій передвиборчій кампанії знову повертатися до програмних тез – проти НАТО, за російську мову як другу державну тощо. Це «регіонали» могли робити тільки в умовах опозиційної діяльності, коли основним електоральним ворогом і конкурентом Партії регіонів були «помаранчеві» політичні сили. Тому їй доведеться змінювати позицію, програмні тези, оновлювати якісний склад партії, створювати нові медійні обличчя. Потрібно оновити Партію регіонів ліберальним брендом «Сильної України» та посилити її медійною пізнаваністю Тігіпка. Тобто за допомогою «Сильної України» та інших менших політичних друзів ПР, потрібно перезавантажити Партію регіонів і перетворити її на повноцінну опорну партію держави, партію влади.

Ось чому потрібен Тігіпко. Крім того, що «регіоналам» потрібна і нова електоральна підтримка більш молодих, прогресивних міських електоральних прошарків, які може надати «Сильна Україна» і сам Тігіпко.

Для чого це потрібно Тигіпку? Він розуміє, що «Сильній Україні» з Партією регіонів конкурувати на приблизно одному електоральному полі важко. Немає шансів на те, щоб отримати у Верховній Раді потужну парламентську фракцію, яка б змогла стати потужним ресурсом Тігіпка для подальшої політичної кар’єри. Тому краще злитися з Партією регіонів і стати невід’ємною частиною опорної партії держави – партією влади.

Але не це є головним чинником згоди Тігіпка на об’єднання. Перед Тигіпком стоять амбітні цілі і завдання. Він розуміє, що стати прем’єр-міністром України зможе тільки від Партії регіонів, а не від «Сильної України», якою б сильною вона не була у Верховній Раді майбутнього скликання. Саме членство в Партії регіонів може надати йому такий повноцінний шанс. Тим більше, що у ПР на парламентських виборах буде проблема із першою частиною списку – проблема з тим, хто очолить його. Адже Микола Янович – скучний, Колесніков займатиметься «Євро-2011», щодо Клює ва є сумніви всередині Партії регіонів.

Не виключаю, що сьогодні певна група у президентській команді просуває Тігіпка, аби він очолив список Партії регіонів на парламентських виборах 2012 року, просуває злиття «Сильної України» та інших партій із Партією регіонів, щоб остаточно «роздонеччити» Партію регіонів і перетворити її з донецького на загальноукраїнський проект, тобто проект партії влади. Не виключаю, що саме Тігіпко очолить список Партії регіонів на парламентських виборах в якості прем’єра вже до виборів. Або ж у нього гарні шанси отримати прем’єрську посаду вже після виборів, коли змінюватиметься уряд, і, безумовно, буде змінений прем’єр.

А далі перед Тігіпком може відкритися перспектива дублера Віктора Януковича на президентських виборах 2015 року. І якщо рейтингові та інші політичні обставини не сприятимуть переобранню Віктора Януковича, то Тігіпко зможе претендувати не тільки на статус дублера, але й на основного кандидата партії влади на президентських виборах 2015 року.