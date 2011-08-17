Наталия Королевская открыла Сорочинскую ярмарку

«В этом году мы празднуем знаменательную дату – 20 лет независимости Украины. Но есть еще одна дата, которой мы также можем гордиться – 180 лет назад наш соотечественник Николай Гоголь написал одно из лучших своих произведений – «Сорочинскую ярмарку», вошедшую в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рада, что мы сохраняем уникальную историческую традицию украинских ярмарок», - сказала Наталия Королевская.

Народный депутат подчеркнула, что одна из задач государства сегодня – поддерживать исторические традиции Украины, а также создавать условия для развития народных промыслов и ремесленничества. «Мы по праву можем гордиться нашей уникальной культурой. Сорочинская ярмарка дает возможность всем прикоснуться к нашим истокам», - подчеркнула Наталия Королевская.

В первый день работы ярмарки Наталия Королевская провела круглый стол с ремесленниками, на котором обсудила проблемы развития традиционных народных промыслов, предпринимательства и налогообложения, посетила музей Николая Гоголя и приняла участие в мастер-классах народных мастеров.

В Великих Сорочинцах народных депутатов Наталию Королевскую, Евгения Суслова и Андрея Шевченко (фракция «БЮТ-Батькивщина») встречали казаки времен Богдана Хмельницкого.

Где еще в Украине увидишь настоящих волов, запряженных в телегу, как не на Сорочинской ярмарке!

Едва появившись на Сорочинской ярмарке, Наталия Королевская получила первый подарок – изготовленные вручную гребешки от народного мастера.

Под руководством народного мастера Наталья Королевская сама изготовила оберег, который пообещала передать Юлии Тимошенко. «Оберег – традиционный украинский символ защиты от зла. Я надеюсь, что этот сувенир поможет Юлии Владимировне в ее борьбе и передаст ей силу и любовь украинского народа», - сказала Наталия Королевская.

По мнению Наталии Королевской, ремесленничество и народные промыслы должны получить поддержку от государства. Она показала вышиванку, купленную в одном из сувенирных магазинов Киева, но произведенную в Китае. На Сорочинской ярмарке Королевская купила настоящую вышиванку для сына.

Воспользовавшись возможностью, Наталья Королевская взяла уроки вышивания…

… и гончарного искусства.

А также примерила и купила традиционную национальную украинскую юбку – плахту.

Ну какая же ярмарка без нечистой силы!..