Ющенко и Тимошенко встретились в суде (ФОТО)

Виктор Андреевич упорно не являлся в суд, несмотря на неоднократные вызовы. Прокуроры даже пригрозили его оштрафовать – правда, на смешную для экс-президента сумму в 500 грн – и привести принудительно. Вряд ли эти угрозы возымели действие, но сегодня, 17 августа, едва ли не самый главный свидетель по делу Тимошенко в суд пришел.

Ющенко приехал до начала заседания и прошел в здание через черный ход. Журналистский ажиотаж возле Печерского суда наблюдался необыкновенный.

Бывший глава украинского государства обвинил бывшего премьера в срыве подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году по приемлемой для Украины цене ($235 за тысячу кубов). С себя Ющенко какую-либо ответственность снял: он, дескать, не ведал о подробностях переговоров Тимошенко с руководством «Газпрома», никоим образом им не препятствовал, не отзывал делегацию «Нафтогаза» из Москвы, не знает, откуда взялась действующая цена на газ и т.д. и т.п.

Экс-президент также обратился к суду с просьбой привлечь в качестве свидетелей премьера России Владимира Путина и главу Газпрома Алексея Миллера.

Юлия Тимошенко отказалась задавать бывшему соратнику вопросы. «Я не буду задавать вопросы, так как не хочу, чтобы здесь судили оранжевую революцию. Я не хочу, чтобы здесь было выяснение отношений между президентом и премьером, которые бок о бок выходили в 2004-м на Майдан», - заявила подсудимая.

Когда Ющенко через черный ход покидал здание Печерского суда, сторонники Тимошенко кричали «Ющенко – на нары!», «Ющенко позор!», а когда его машина вырулила на Крещатик – забросали ее яйцами.

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