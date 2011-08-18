Ви у мережі? За вами спостерігають!

Під час свого виступу в британському парламенті голова уряду Девід Кемерон, виправдовуючись перед депутатами, продемонстрував запис, відправлений за кілька годин до того, як магазини в цьому районі Лондону пограбували та підпалили, з персонального комунікатора BlackBerry одного з погромників: «Ми збираємося на початку Енфілда, ввечері і будемо палити».

Влада Великобританії вважає, що соціальні мережі та сервіси швидких Інтернет-повідомлень допомогли заколотникам координуватися, і тепер треба обмежити використання цих технологій і посилити державний контроль над ними. Ці заяви викликали бурю емоцій в тих же соціальних мережах, адже більше 52% населення країни є користувачами Facebook, Twiter чи BlackBerry, за даними журналу Economist. Більшість виступили проти цієї ідеї поліції, адже це означатиме введення непрямої цензури для мереж, які раніше знаходилися поза межами компетенції держави. На думку Алана Рікарді з Вашингтонського Центру цифрової демократії, зараз мережі стали занадто важливими, аби їх можна було ігнорувати. «До 2008 року держава не розглядала соціальні сервіси як загрозу, або чинник консолідації суспільства поза її компетенцією. Але з того часу популярність одного Facebook зросла в 10 разів, і уряди Європи і США задумалися, що з цим робити», - розповів експерт «Главреду».

Погроми в Лондоні стали лише відправною точкою для того, аби суспільство почало задумуватися над нової силою, яка формується в його глибині. Зараз більше 60% населення Європи користуються соціальними мережами і кожного дня відправляють через них повідомлення. І держава прагне виробити підходи до цієї нової проблеми, яка змінює більшість суспільних процесів.

Адже проекти соціальної комунікації брали активну участь у виборах президента Америки в 2008 році, допомагали скидати диктаторів в Африці та на Близькому Сході і нарешті стали помічниками Андреса Брейвіка в Норвегії та більше 2000 тисяч погромників в Лондоні. Зараз уряди, розвідки та правоохоронні органи хочуть взяти це під пильний контроль. Водночас це наштовхується на протидію з боку Інтернет-громадськості, яка вбачає в цьому процесі наступ на останній бастіон анонімності та незалежності від влади.

На дивані та в боротьбі

На думку експертів газети New-York Times, соціальні мережі стрімко увійшли в велику політику під час тріумфальної перемоги Барака Обами на виборах в 2008 року. Тоді одним із символів образу нового президента був кишеньковий BlackBerry. Політик постійно наголошував, що будь-який громадянин може направити йому послання чи почути його виступ.

Для американців, які знають, що політика віддалилася від них в кабінети Вашингтону, це було досить новим підходом. Аналітики Ради з Міжнародних відносин вважають, що виборців у молодому демократі привабила можливість прямого спілкування і сподівання, що їх потреби почують. За час передвиборної кампанії команда Обами, яка сформувала власні сторінки в найбільших мережах, приймала по 4-5 тисяч повідомлень кожного дня. Водночас люди могли слідкувати за виступами свого кандидата, не виходячи з дому. Для американців це також важливо, бо їхня політична активність постійно падає. Згідно дослідження корпорації RAND, понад 55% населення не хочуть ходити на мітинги та політичні дебати через зайнятість чи лінь. А телебачення та офіційні ЗМІ вважають заангажованими. Тому популярність соціальних мереж, тобто чогось створеного власноруч, є дуже високою. Супротивник Обами Джон МакКейн вів свою кампанію старими методами і тому програв. На думку Алана Рікарді, в наступних політичних дебатах соціальні мережі будуть використовуватися ще більш активно. Аналітики Інституту Брукінгса вважають, що це призводить до формування дистанційної демократії.

Іншим проривом соціальних мереж стали революції в арабському світі. Особливо це проявилося в Єгипті. Там з перших днів заворушень влада заблокувала усі новини на телебаченні та в газетах. Тоді люди почали координувати свої дії через Facebook та Twiter. «Ми писали, де і коли збираємося на мітинги і розсилали по контактному списку. Таким чином на центральні площі Каїру вдалося вивести до 20 тисяч людей», - пояснив «Главреду» Саїд Еддін, старший аналітик Egypt Centre for Development Studies. Він також додав, що влада намагалася перешкодити цьому і постійно блокувала певні сторінки, проте опозиціонери створювали нові.

За час протистояння в Єгипті кількість користувачів соціальних мереж зросла в три рази. Потім опозиція намагалася використати такі методи в інших країнах. Але уряди Ємену чи Сирії вже мали приклад сили Twiter і просто вимикали сервіси по всій країні.

Європейський інструмент

Проблема соціальних мереж та їхнього незаконного використання постала перед Європою після терактів у Норвегії. Слідчі у справі Андреса Брейвіка, який підірвав та розстріляв більше 70 своїх співгромадян, говорять, що він планував свої теракти в соціальних мережах. Норвезький терорист заявив, що входить до організації право-радикального напрямку і обмінювався посланнями зі своїми колегами по всій Європі через Facebook.

Здавалося б, Брейвік не писав, що планує підірвати бомбу біля будівлі уряду та розстрілювати підлітків в літньому таборі. Проте аналітики Центру Спадщина вважають, що аналіз повідомлень терориста в мережах міг би привести до висновку, що він готує теракт. Хоча тоді і зараз в держави не існувало системи для читання усіх повідомлень в соціальних мережах. Тепер криміналісти та норвезька розвідка намагаються розібратися, хто саме міг підтримувати Брейвіка в його ідеях та піде тим же шляхом.

У ситуації використання терористом власного блогу чи поштової служби немає нічого дивного. Адже кілька разів школярі, які влаштовували стрілянину в США в 1999 році, також розповідали в Інтернеті про свої плани, та їх не сприймали серйозно. Тепер же політичний терорист готувався до вибухів, і поліція цього не побачила. В Норвегії, за даними журналу Economist, більше 30% населення зараз підтримує встановлення нагляду за інформацією, яка проходить по мережах.

Цим шляхом хоче іти і Великобританія, яка також звинувачує погромників у Лондоні в координації за допомогою соціальних мереж. Представники компанії вже заявили, що готові співпрацювати з поліцією в певних питаннях, проте не будуть відкривати доступ до повної інформації про своїх користувачів.

Одночасно уряд Англії заявив, що поки не знає, що робити з цими мережами і як сформувати процедуру нагляду за ними. Адже ця проблема лише кілька тижнів тому повстала перед світовою громадськістю, і держави тепер прагнуть вирішити її і не викликати відвертої критики за порушення прав людини на конфіденційність.

Вони спостерігають

Ще до того, як уряди задумалися над тим, як поставити під контроль соціальні мережі, їхні користувачі заговорили про те, що компанії вже використовують приватну інформацію в своїх цілях.

Так у травні 2011 року стало відомо, що компанія BlackBerry може відстежувати місце перебування телефонів та комунікаторів її користувача. Це викликало обурення серед населення США та Європи, і акції корпорації за один день упали на 15%. Потім представники BlackBerry пояснили, що це потрібно, аби мати змогу налагодити сервісне обслуговування телефонів, проте їм мало хто повірив. Стало зрозумілим, що виробник пристрою в будь який час може отримати інформацію про користувача.

Потім виник скандал навколо Facebook. Компанію також звинуватили у використанні приватної інформації з метою збільшення продажів та реклами. В червні 2011 року в американській Департаменті Юстиції навіть проходили слухання по цій справі. Проте зараз вони вже припинені. Експерти Ради з Міжнародних відносин вважають, що зараз держава сама задумалася, як використати дані компаній розробників соціальних мереж, і тому не хоче іти на протистояння з ними.

Водночас наприкінці липня 2011 року компанія Facebook повідомила, що вводить нову систему розпізнавання фотографій, які викладають на своїх сторінках користувачі. Там заявляють, що це робиться для більш зручного сортування зображень. Проте експерти заявляють, що це можна використати і в системі розпізнавання облич, аби швидко знайти дані про людину. В світі зараз, за даними Reuters, приблизно 750 млн. користувачів цієї мережі, і нова система допоможе спостерігати за більшістю з них.

На думку експертів Вашингтонського Центру цифрової демократії, зараз держави почали активно шукати шлях для посилення контролю над соціальними мережами, адже ті стали занадто небезпечними для централізованого управління. Тепер, на думку Алана Рікарді, потрібен лише час для організації технологічної сторони.