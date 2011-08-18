Побачила світ книга «Олесь Ульяненко. Без цензури»

17 серпня 2010 року в своїй квартирі помер Олесь Ульяненко. Йому було 48 років. Дехто впевнений, що Уляна, як його називали друзі, вбили, інші кажуть, що серце письменника просто не витримало випробувань останнього року життя, а саме – скандалу довкола роману «Жінка його мрії», який Національна комісія з питань моралі визнала порнографічним.

Минув рік. На полицях книгарень книги Ульяненка сьогодні знайти непросто. Як часто буває, після скандалу з Нацкомісією і смерті письменника інтерес до його творчості зріс, а нових перевидань його творів не було.

Режисер і друг Олеся Ульяненка Мирослав Слабошпицький

Друзі письменника обіцяють зробити все можливе, аби його романи та повісті були перевидані та перекладені іншими мовами, а поки презентують книгу про Уляна.

Книга «Олесь Ульяненко. Без цензури» – це понад чотири десятки інтерв’ю, які Ульяненко дав телебаченню, радіо та друкованим ЗМІ в період з 1994 по 2010 роки. Всі бесіди в книзі розміщені хронологічно. Замість передмови – стаття Павла Загребельного, замість післямови – авторська колонка Олеся Ульяненка, що вийшла в газеті «Без цензури» в 2004 році.

Книга вийшла у видавництві «Махаон-Україна» у знайомій багатьом читачам серії Art House Series, і є останньою, адже серія припинила своє існування.

Михайло Бриних

Невловимий Улян

Ідея видати таку книгу належить режисеру та другу Ульяненка Мирославу Слабошпицькому. Спочатку режисер мав намір зібрати всі інтерв’ю, статті, авторські колонки Ульяненка і видати їх окремою книгою, пізніше довелося обмежитися самими інтерв’ю, яких назбиралось для книги більш ніж достатньо.

«Рік, як Олеся нема з нами, і я відчуваю, що це провалля нічим не закрите. І це місце в літературі зараз порожнє. Будемо сподіватися, що після цієї книжки, яка власне не є твором Ульяненка, видавництва щонайшвидше видадуть ще неопубліковані романи, а також перевидадуть старі. Думаю, на його книги досі є великий попит, а в книгарнях їх зараз знайти вже важко», – розповів Мирослав Слабошпицький на презентації книги.

Більшість вміщених в книзі інтерв’ю є недоступними пересічному читачу періодики – не все є в Інтернеті. І в цьому цінність цієї книги, впевнений Слабошпицький.

«У цій книжці більшість матеріалів – це матеріали, які складно знайти в Інтернеті. Це або розшифровки телевізійних передач, або неофіційних записів тощо. Ці інтерв’ю є дуже цінними», – переконаний Слабошпицький.

На думку режисера, хронологічний порядок інтерв’ю в книзі дасть читачу певне уявлення про творчу та особистісну еволюцію письменника.

Режисери Мирослав Слабошпицький і Володимир Тихий

Натомість хороший друг Ульяненка Михайло Бриних впевнений: справжнього Уляна в книзі немає.

«Дуже добре, що така книжка вийшла, але на моє переконання, це все брехня. Живого Ульяненка тут немає, і ніхто його тут не знайде, попри те, що це все його слова і свідчення його перебування у цьому світі. Але він був невловимий в інтерв’ю. Він щоразу, відповідаючи на одні і ті ж питання, був різним, він суперечив сам собі. Він міг розповідати антитези до того, що розповідав раніше», - розповів Бриних.

«Я можу це стверджувати, бо зробив з ним десятки два інтерв’ю – і для радіо, і для телебачення, і для електронних і паперових ЗМІ. І мені вже самому набридло робити ці інтерв’ю, але оскільки ми товаришували, то кожна п’ята зустріч наша закінчувалася так: «Щось ми давно не робили інтерв’ю, давай забабахаємо кудись!». І ми бабахали. В мене запитання до нього закінчились ще в 90-х роках», – згадує Михайло Бриних.

Режисер Дмитро Тяжлов

Водночас читачам, які особисто не знали Ульяненка, книга, на думку Бриниха, все ж таки дасть панорамне уявлення про письменника.

«Між рядків проскочить десь його цинічна посмішка, його лукавий погляд. Улян був і є письменником не для широкого кола читачів», – підсумовує Бриних.

Адвокат Олеся Ульяненка Олег Веремієнко

Коли стають класиками...

Окрім інтерв’ю, до книги увійшли й документи, що стосуються судової справи Ульяненка проти Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. До друку їх підготував адвокат письменника Олег Веремієнко.

Друзі та колеги Ульяненка говорять, що саме скандал довкола книги «Жінка його мрії» і цей судовий процес остаточно підірвали здоров’я письменника.

Згадують одне зі знакових судових засідань. Тоді мова йшла про те, чи є Ульяненко класиком, чи ні. Від цього залежала подальша доля його роману.

«Згідно закону України про захист суспільної моралі, його дія не поширюється на твори класиків. Комісія в суді вимагала, аби Ульяненко переписав роман, ми вважали таку позицію абсурдною, тому намагалися довести, що він все-таки є класиком», – розповів Олег Веремієнко.

Режисер Дмитро Тяжлов, який нині працює над документальною стрічкою про найвідоміші випадки, пов’язані з діяльністю Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, також згадує те засідання як одне з найабсурдніших.

«Хто визначає в нашому суспільстві, хто є класиком, а хто не є? І що таке поняття класик для сучасного суспільства?», – дивується режисер.

«Ми з продюсером були на всіх судових засіданнях, і всі засідання зняли. Це дуже складний і абсурдний матеріал. Я дуже шкодую, що мені не вдалося зняти Олеся ближче, але, розумієте, я не міг давити на людину, коли вона була в такому стані», – згадує Тяжлов.

Режисер розповідає, що письменник запам’ятався йому як самотня людина, що йде порожньою вулицею до суду, піднявши комір джинсової куртки.