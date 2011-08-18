Горбачов побачив у Росії проблиски авторитаризму: виступ до ювілею розпаду СРСР

Майже на 20-ту річницю розпаду СРСР її останній президент Михайло Горбачов провів прес-конференцію задля того, аби пояснити свою позицію щодо сучасної політичної ситуації в Росії та спрогнозувати, як вона буде розвиватися надалі.

Перед «ювілеєм» початку перевороту Державного Комітету Надзвичайного Стану (ГКЧП) ЗМІ та експерти знову звернулися до теми краху СРСР та того, що сталося після цієї події. Тому зараз промова останнього президента Радянського Союзу викликала великий ажіотаж. Хоча він сказав більше того, що від нього хотіли почути західні політики, які і так вважають його успішним державним діячем, який припинив холодну війну, а також ліквідував одне з найбільших протистоянь в світі.

«У російській владі очевидні початки авторитаризму. Влада потроху монополізує усю політичну систему країни і створює нову вертикаль, яка нагадує колишню комуністичну партію», - заявив колишній президент СРСР. Треба сказати, що Горбачов і раніше говорив про те, що російська держава поступово перетворюється на умовно демократичну територію. В 2009 році він вже заявляв, що партія «Єдина Росія» монополізує політичне життя країни.

При цьому в наступній своїй тезі політик зазначив, що управляти Росією без авторитарних методів, на його думку, неможливо. «Ці методи не мають ставати системними, проте без них в країні почнеться економічний та політичній хаос»,- додав Горбачов. За цими словами одразу почалася промова про користь першого президентського строку Володимира Путіна, який витягнув Росію з економічної та політичної анархії. З цією тезою погоджуються навіть західні спеціалісти, адже в останні роки правління Бориса Єльцина кілька ворогуючих між собою угруповань в Москві вже не контролювалися центральною владою. З іншого боку, впорядкувати ситуацію Путіну здебільшого допомогли зростаючі ціни на нафту в світі, які дали приток інвестицій в Росію. В своєму виступі Горбачов також підкреслив, що Путін вже став важливим президентом для Росії, оскільки витягнув її з прірви.

З іншого боку, колишній президент СРСР заявив, що рішення Путіна обмежити демократію, наприклад, скасувати вибори губернаторів, вже застаріли, і їх треба скасувати. Тут експерти вважають, що колишній президент хоче дати деякі настанови новому лідеру нації. Адже значна частина росіян вважає, що саме Володимир Путін стане президентом у березні 2012 року.

Горбачов заявив: «Чесні вибори в Росії, зараз замінені на домінування адміністративного ресурсу. І тут винні більше системи радянського авторитарного управління, які заклав ще Сталін і зараз країна досі страждає від цього». Аналітики вважають, що в своїх виступах Михайло Горбачов намагається наслідувати колишніх президентів США та країн Європи, які після завершення своїх повноважень стають експертами в політиці чи економічних питаннях. Хоча зараз в Росії його сприймають досить неоднозначно.

Нарешті, колишній лідер СРСР заявив, що не так важливо, хто стане наступним президентом Росії – Путін чи Медведєв, головне, аби вибори були проведені чесно. На думку експертів, проблема з кандидатурою нового президента Росії буде вирішена ще до парламентських виборів в 2011 році. Тоді всередині правлячої еліти має утвердитися рішення, хто саме – президент чи прем’єр-міністр – поведе країну далі.

Михайло Горбачов також заявив, що журналісти та експерти часто звинувачували його в політичній слабкості і тому, що він не зумів зберегти цілісність Радянського Союзу. Проте він відповів, що в той час це було правильне рішення, аби уникнути великої громадянської війни. Хоча він вірить, що без путчу можна було б зберегти Союз, якби реформувати його на більш демократичних засадах.