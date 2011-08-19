Регионалы пошли в рост

19 августа 2011, 11:09

Объединительную идею, которую никак не может реализовать оппозиция, взяла на вооружение партия власти.

Лидер «Сильной Украины» заявил о готовности усилить реформаторскую региональную команду своими однопартийцами и призвал всех радеющих за модернизацию страны следовать его примеру. Очевидно, уже осенью процесс поглощения Партией регионов мелких проектов поставят на поток.

Пока оппозиционеры лишь обсуждают возможные форматы сотрудничества в новом политическом сезоне с прицелом на выборы в Верховную Раду, на Банковой решили перехватить инициативу и провести объединительный мастер-класс. Наиболее ценные кадры своих политических оппонентов и союзников регионалы перетянули под бело-синие партийные знамена поштучно еще в ходе местных выборов, приближение парламентских требует более масштабных действий. Теперь в партию власти будут записывать оптом – целыми проектами. И «Сильная Украина» для старта процесса всеобщего сбора под региональным крылом выбрана не случайно. 

Прежде всего, партия Тигипко имеет наиболее высокий рейтинг из всех потенциальных кандидатов на растворение в рядах регионалов. Правда, показатели популярности «Сильной Украины» основательно снизились под влиянием продвигаемых лидером непопулярных реформ, но четвертое-пятое место в социологических опросах она продолжает удерживать.

Во-вторых, проект Тигипко и его самого на президентских выборах поддерживали преимущественно на юго-востоке. Для регионалов, растерявших за год почти половину потенциальных избирателей, оставлять в своем электоральном заповеднике такого конкурента было бы недальновидно. Безусловно, он уже основательно придушен в объятьях, но отпущенный на волю вполне способен отхватить 4-5% голосов, подключив комсомольскую хватку и обаяние.

В-третьих, привлечение в ряды Партии регионов бронзового призера президентской гонки вместе с его политической силой – шаг имиджевого характера, призванный продемонстрировать конструктивность партии власти и умение ее руководства убеждать бывших оппонентов. Ко всему прочему, у регионалов наблюдается дефицит публичных кадров, не отягощенных коррупционным прошлым и комфортно чувствующих себя в образе реформатора.

Для самого же Сергея Тигипко вливание своей силы в Партию регионов – фактически безальтернативный путь. Он позволяет ему остаться в большой политике на какое-то время и увеличивает шансы на попадание в состав парламента нового созыва. В то же время региональный партбилет не дает ему никаких гарантий. Продолжительность пребывания Тигипко в вице-премьерском кресле будет определяться исключительно политической целесообразностью. За полтора года Президент успел показать, что даже преданных соратников-однопартийцев он выгоняет из Кабмина без лишних сантиментов.

На рост по партийной линии Сергею Леонидовичу, пожалуй, тоже не стоит рассчитывать. В украинской политике даже умирающие партии лидеры не отдают в управление своим соратникам, не то что чужакам. А уж о том, чтобы доверить партийный штурвал сбежавшему с корабля тяжелой зимой 2004 года, не стоит и говорить. Впрочем, у Тигипко останется возможность при необходимости громко хлопнуть дверью и порадовать обывателей редким зрелищем - вынесением сора из региональной избы. С таким информационным багажом его охотно приютят в лагере оппонентов власти.

Наиболее вероятными претендентами на дальнейшее пополнение рядов Партии регионов являются их партнеры по большинству в парламенте - «народники» и помогающие «на общественных началах» «единоцентристы», рейтинги которых не дотягивают даже до 1%. Незаменимый спикер путем вливания своих партийцев в состав «бело-синих» сможет разрешить наконец дилемму относительно способа своего баллотирования на будущих выборах, сохранив приличия. Округ на малой родине Владимир Литвин уже давно активно прикармливает, осталось только непроходную партию пристроить. К тому же, самых ярких «народников» на местах регионалы перевербовали раньше.

В свою очередь Виктор Балога, получивший за лояльность кресло чрезвычайного министра, уже заявил о готовности рассмотреть вопрос объединения «Единого центра» с партией власти. «Единоцентристам» так и не удалось избавиться от имиджа партии одного региона, однако их влияние в Закарпатье не ставится под сомнение. Способность обеспечить результат в регионе Виктор Балога уже доказал президенту Ющенко – на выборах 2007 года Закарпатская область была единственной, где блок НУ-НС стал лидером по количеству набранных голосов. Докажет и Президенту Януковичу.

Не исключено, что в сборной региональной солянке окажутся и социалисты. В настоящее время СПУ декларирует оппозиционность, но вполне способна подкорректировать позицию. Аргументация образца 2007 года, когда социалисты вошли в состав антикризисной коалиции, сгодится и сейчас. Александр Мороз отчаянно сражался за возвращение поста партийного лидера не для того, чтобы прозябать на обочине политикума. Наверняка он планирует обзавестись депутатским мандатом, в обмен на который сможет предложить разветвленную партийную сеть на местах.   

Главного «ударника» Виталия Кличко, возможно, попытаются склонить к смене партийной прописки «пряником» кресла столичного мэра. Несмотря на прилагаемые усилия, рейтинг Александра Попова упорно отказывается идти вверх, а адекватной замены ему среди своих регионалы не нашли. В то же время шансы «ударников» попасть в парламент социологи оценивают весьма скептически. Разделение полномочий главы КГГА и киевского мэра сделало градоначальника менее влиятельным, поэтому на определенных условиях эта должность может быть отдана упорно стремящемуся к ней боксеру, демонстрирующему умеренную оппозиционность.

В настоящее время в Украине зарегистрировано почти две сотни партий, выбрать из них два-три десятка для проведения показательного объединительного процесса власть сможет без труда. Несколько известных партийных лидеров привлекут лишь для придания собирательному маршу большей убедительности, поэтому получившие подобные предложения долго раздумывать не станут.

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