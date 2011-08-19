Павел Лазаренко vs Юлия Тимошенко: очная ставка состоится не скоро

По словам специалиста по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Криса Бурке, Павел Лазаренко выйдет из американской тюрьмы 1 ноября 2012 года. За последнее время это уже третья (окончательная ли?) дата освобождения украинского экс-премьера из заключения: ранее назывались 17 августа 2011-го и 11 января 2012 года.

Как известно, Павел Лазаренко покинул Родину после того, как в феврале 1999 года Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, разрешив Генпрокуратуре привлечь экс-премьера к уголовной ответственности. В том же месяце Лазаренко задержали в аэропорту Нью-Йорка с паспортом гражданина Панамы на руках за попытку незаконного въезда на территорию США. Задержанный попросил у американских властей политического убежища. Однако вместо этого ему предъявили обвинение в вымогательстве, мошенничестве, отмывании в 1994-1999 годах $280 млн.

В тюрьме в ожидании процесса Лазаренко провел около четырех лет. Тем временем, в феврале 2002-го, на Родине экс-премьера лишили депутатских полномочий. Этому предшествовало обвинение, ко всему прочему, еще и в инициировании заказных убийств – в частности донецкого бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня и бывшего главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана.

В июне 2003-го Павла Лазаренко выпустили из американской тюрьмы под залог в $65 млн. 25 августа 2006 года окружной суд Сан-Франциско (в Калифорнии семья Лазаренко ранее купила ранчо) приговорил его к 108 месяцам заключения и штрафу в $10 млн. за отмывание денег и продажу за границу имущества, полученного незаконным путем во времена его премьерства. При этом судья признал доказанными финансовые злоупотребления на сумму «всего» около $5 млн. Лазаренко не согласился и с этим вердиктом и продолжал доказывать свою невиновность.

1 октября 2008 года экс-премьер вернулся в тюрьму из соображений собственной безопасности.

В 2008 году Павел Лазаренко попал в список из десяти самых коррумпированных политиков мира, представленный в ООН Всемирным банком. Согласно выводам этой авторитетной институции, за время своего недолгого премьерства Лазаренко присвоил около $200 млн. (порядка 0,4% годового ВВП Украины).

Украинская сторона неоднократно просила выдать бывшего главу правительства, однако США отвечали отказом в связи с отсутствием договора об экстрадиции.

Интересно, что Лазаренко, пребывая под арестом в США, на украинских парламентских выборах 2006 года пытался провести партию «Громада», лидером которой он был, во главе с собой в Верховную Раду. Однако Центризбирком отказался зарегистрировать заокеанского узника кандидатом в народные депутаты.

В середине 90-х Павел Лазаренко был одним из самых влиятельных (и богатых) политиков Украины, едва ли не реальным конкурентом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Сам Лазаренко не раз объяснял гонения, которым он подвергся, политическим заказом Кучмы и утверждал, что в определенный момент просто вынужден был бежать из Украины, спасая жизнь себе и близким.

Многие до сих пор называют Павла Лазаренко весомым фактором отечественной политической жизни, считая, что он располагает «чемоданами компромата» на многих украинских политиков.

Сегодня тема возможного (на наш взгляд, весьма сомнительного) возвращения Лазаренко в Украину особенно актуальна в связи с судебными преследованиями Юлии Тимошенко. Напомним, неделю назад Генпрокуратура Украины заявила о наличии у прокуратуры США показаний свидетеля относительно оплаты убийства депутата Верховной Рады Евгения Щербаня за счет средств Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко. В ответ Павел Лазаренко обнародовал заявление о своей непричастности к заказу убийств Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана. «Категорически возражаю против того, чтобы должностные лица Генеральной прокуратуры Украины, пользуясь моим вынужденным отсутствием в Украине, таким незаконным способом использовали меня и мое имя», - говорится в заявлении, распространенном адвокатом экс-премьера Мариной Долгополой.

Это не первый всплеск интереса украинских правоохранителей к истории взаимоотношений Лазаренко и Тимошенко. В сентябре 2008-го, на фоне обострения конфликта между тогдашними президентом и премьером Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, президентская пресс-служба сообщала, что в Соединённых Штатах начала работать межведомственная группа экспертов правоохранительных органов Украины, результатом чего якобы стала предварительная договорённость о возможной экстрадиции Павла Лазаренко на Родину.

А в марте 2011-го бывший генпрокурор Михаил Потебенько в интервью «Комментариям» заявил, что Генпрокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела против бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, в котором фигурировала Юлия Тимошенко. По словам Потебенько, постановления о прекращении дела против Лазаренко были отменены, материалы отправлены на дорасследование, также поставлен вопрос об ответственности должностных лиц, «допустивших фальсификацию».

Впрочем, если «дело Лазаренко» и будет использовано против Юлии Тимошенко (в случае, к примеру, провала «газового дела», или же для усугубления оного), то это произойдет еще не скоро.