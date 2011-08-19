Візит Папи Римського розколов Іспанію

Папа Римський прибув до Мадриду, аби прочитати в Іспанії кілька проповідей. Його візит ще до початку супроводжувався протестами як його прибічників, так і тих, хто не хоче, аби понтифік відвідував країну. За кілька днів до його прибуття в Іспанію країна вже розділилася на два ворогуючі табори. Головна причина такого протистояння полягає не в тому, що кількість атеїстів в Іспанії збільшилася, тут справа в зовнішніх проявах церкви та грошах.

Противники візиту Бенедикта XVI до Мадриду заявляють, що за його відвідини країна має заплатити приблизно 100 млн. євро, і ці гроші можуть піти на допомогу віруючим. Ця критика розповсюдилася серед звичайних іспанських священиків, вони вислали на Інтернет-сайт Ватикану лист, в якому наполягали скасувати візит, чи хоча б зменшити бюджет візиту. Іспанський уряд також підігрів пристрасті навколо візиту, заявивши, що не буде оприлюднювати розмір бюджет візиту понтифіка. З іншого боку, офіційний Мадрид наполягає на тому, що зараз в іспанську столицю приїдуть тисячі паломників, яким потрібно буде десь жити і купувати сувеніри.

Багато хто зі звичайного іспанського духівництва вважають, що неприпустимо використовувати корпоративну символіку поряд із державними прапорами католицької церкви. Це звинувачення Ватикан та Мадрид вже ніяк не коментують. Адже поряд із Папою справді можна побачити логотипи таких компаній, як Coca Cola, Telefonica, Santander чи Iberia. На думку священиків, це ніяк не пасує іміджу голови католицької церкви.

З іншого боку, експерти вважають, що останнім часом церква не може відповісти на запити багатьох своїх мирян. Ця проблема особливо загострилася з економічною кризою в ЄС. Адже від неї потерпають здебільшого країни південної Європи, де значна частина населення – католики. При цьому Ватикан досить мляво реагує на потреби віруючих. Адже їхні держави не можуть оплачувати власні борги і можуть оголосити дефолт кожного дня. Тому надії на церкву зростають, а вона, в свою чергу, не може відмовитися від досить роздутих бюджетів своїх публічних заходів та державних візитів. Водночас на проповіді в Мадриді Бенедикт XVI закликав до економічної толерантності і боротьби з бідністю. Хоча його пишний візит не зовсім поєднується з цими промовами.

За останні кілька років ситуація в католицькій церкві дещо змінилась. Вона поки не може збільшити свій авторитет в нових регіонах і вимушена дещо згорнути місіонерську діяльність в Африці та Азії через нестачу коштів. За 2010 рік пожертвування на церкву зменшилися майже на $20 млн. до відмітки в $67 млн. Це одразу вплинуло на ситуацію з кількістю віруючих. У Латинській Америці посилився рух місцевих єпископів, які не згодні з доктринами Ватикану і майже готові проголосити своє відокремлення від його юрисдикції. В Африці все більшу силу мають протестантські доктрини, вони більш зрозумілі і мають достатньо грошей, аби готувати проповідників.

У другій половині ХХ століття престиж церкви тримався здебільшого на харизмі Іоана Павла ІІ. Але його наступник не має такого впливу на маси і не був відомим філософом чи гуманістом. Він, на думку аналітиків, швидше скидається на менеджера чи адміністратора. Коли обирали Бенедикта XVI, це видавалося добре, адже тоді потрібно було закріпити реформи в церкві, але за умови сильної економічної нестабільності церкві потрібен більш сильний лідер.

Саме тому церква зараз відчуває проблеми навіть в таких країнах, як Іспанія, яка традиційно довіряла католицькій церкві.