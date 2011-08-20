От субботы до субботы. Потеря в Крыму, обессиленный Тигипко и встреча «оранжевых» лидеров в суде

20 августа 2011, 14:11

Умер крымский премьер Василий Джарты. Виктор Янукович провозгласил продвижение Украины в Европейский Союз. Обессиленный реформами Сергей Тигипко решил сам войти и партию ввести в состав «регионалов». Виктор Ющенко дал свидетельские показания по делу Тимошенко.

Потеря недели – Василий Джарты. Смерть крымского премьера, очевидно, вызовет непростые процессы на полуострове. Джарты удавалось управлять Крымом железной рукой, при этом он сумел найти общий язык с представителями меджлиса крымско-татарского народа. «Макеевским», потерявшим своего лидера, придется отбиваться от многочисленных групп крымской элиты. Найти подходящую замену сильному администратору будет непросто, и Виктору Януковичу придется хорошо подумать перед принятием кадрового решения.

Бессилие недели – Сергей Тигипко. Партии объединяются по-разному: одни – по причинам идеологической близости, другие – добровольно-принудительно. Не покидает ощущение, что слияние Партии регионов и «Сильной Украины» относится как раз ко второму сценарию. О возможном объединении знал только узкий круг приближенных партийцев Сергея Леонидовича. Эксперты говорят, что Тигипко сделал ставку на сохранение своего места в правительстве с перспективой возможного повышения, отказавшись от лелеянного на протяжении президентской кампании статуса «третьей силы». Многие разочарованные  однопартийцы вице-премьера готовятся сдать партийные билеты. Те, кто думает, что Сергея Тигипко ждет премьерский портфель, вероятно, забыли обстоятельства его расставания с Януковичем после второго тура президентских выборов в 2004 году.

Недуг недели – Юлия Тимошенко. Экс-премьер, из-за решетки поведавшая нескольким Интернет-изданиям о своем тюремном быте и видении будущей борьбы и пообещавшая британской Independent новую революцию в Украине, неожиданно почувствовала себя плохо прямо в зале суда. Однако от помощи предложенных Минздравом светил в белых халатах Юлия Владимировна отказалась, настаивая на осмотре врачом, которому она доверяет. Официальная причина этого – стремление не позволить власти изучать ее медицинскую карточку. Европейские структуры тем временем настойчиво требуют незамедлительного допуска врача к Тимошенко.

Свидетель недели – Виктор Ющенко. Хорошо отдохнувший за пределами Украины Виктор Ющенко пришел свидетельствовать по делу Юлии Тимошенко. Его показания столь точно  легли в линию стороны обвинения, что Комитет сопротивления диктатуре потребовал исключить Ющенко и Еханурова из рядов входящей в КСД «Нашей Украины». Впрочем, Виктор Андреевич не сказал ничего кардинально нового, фактически повторив и ранее звучавшие обвинения в адрес Тимошенко. Интересно другое: экс-президента обвинил в лже-свидетельствовании неназванный, но хорошо информированный источник в Кремле. И это обстоятельство заставляет внимательнее прислушаться к показаниям Виктора Ющенко. Сама Юлия Тимошенко, как известно, отказалась задавать вопросы свидетелю, чтобы показать, кто из вождей «оранжевой» революции остался «в белом».

Аксакал недели – Леонид Кравчук. Первый Президент Украины накануне празднования 20-летия независимости нашей страны раздает комментарии и оценки практически в режиме нон-стоп. Отсутствие четкой партийной привязки и умение внятно излагать свои мысли, помноженные на немалый политический опыт, делают Леонида Макаровича хронически востребованным журналистами. На этот раз Кравчук был не менее ярким в комментариях, чем обычно. Он заметил, что Виктор Ющенко несет ответственность за подписание газовых соглашений наряду с Юлией Тимошенко, дал понять, что Владимир Литвин сменит партийную прописку вслед за Сергеем Тигипко, а наши депутаты и чиновники не способны измениться, поэтому с изменениями в стране будут проблемы. Действительно, с последовательностью у национальной элиты серьезные проблемы. Сам Леонид Кравчук, к примеру, во время трех президентских кампаний был VIP-агитатором у троих разных кандидатов на пост главы государства.

Мелодрама недели – развод Леонида Черновецкого. Не успели украинцы переварить новость о том, что столичный мэр с 1994 года является обладателем израильского паспорта, как его супруга, Алина Айвазова, подала на развод. Желтая пресса оперативно предложила читателям несколько кандидатур (одна другой краше) разлучниц, которые якобы являются дамами сердца Леонида Михайловича. Но тут и госпожа Айвазова сдала назад, отказавшись  разводиться с супругом. Показательно, что скандальные новости о Черновецком мало интересуют высшее руководство страны, сотрудничающее по вопросам развития Киева с председателем КГГА Поповым. Как заявил премьер-министр Николай Азаров, столица отсутствия мэра не чувствует. Так что расчет оппозиции на досрочные выборы в Киеве выглядит несколько наивным. 

Европеец недели – Виктор Янукович. В программной статье для «Зеркала недели. Украина» глава государства обозначил основной приоритет внешней политики страны – вхождение в Европейский Союз. Виктор Федорович не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, США и Китаем, но именно тема европейской интеграции красной нитью проходит через всю публикацию. Хотя после ареста Юлии Тимошенко из европейских стран звучат разные оценки политической ситуации в Украине, проигнорировать мэссидж Януковича руководство ЕС будет не в состоянии – ему придется до конца года дать ответ относительно подписания с Украиной Соглашения об ассоциации.

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